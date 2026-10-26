州博覽會價格連年漲 一家四口花300美元、雞腿一隻賣23美元

亞利桑納州州博覽會連年調升價格，一名女子試算一家四口的遊園費用，發現高達320元，在網路引發熱議。州博覽會示意圖，和本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞利桑納州州博覽會門票與餐飲連年上漲。

亞利桑納州州博覽會門票與餐飲連年上漲。 重點二： 網友試算一家4口未玩設施就要花320美元。

網友試算一家4口未玩設施就要花320美元。 重點三：攤商稱油價與通膨升高成本，只能漲價。

亞利桑納州 州博覽會（Arizona State Fair）的價格連年調升，一名女子在網路試算一家四口參觀博覽會的預計成本，結果發現花費高得嚇人，沒算遊樂設施門票和遊戲的錢就已經要花超過3百元，活動裡賣的火雞腿一隻要價23元。面對網路上的批評，攤商無奈表示因為油價上漲，他們無法負擔這些成本，不得不提高價格。

Moneywise報導，亞利桑納州的房地產經紀人拉莫斯（Justine Ramos）近日在YouTube的影片上表示，大家都說今年的州博覽會很冷清，遊玩成本非常高，因此她上網看其他人分享在裡面消費的影片，並試著計算出一家四口到博覽會玩一天的預計開銷。

拉莫斯計算了門票、玩遊樂設施的費用和食物，算出一家四口到博覽會的花費為320元，拉莫斯說她把項目抓得很鬆，這金額還沒包括玩遊戲、父母親玩遊樂設施的費用和飲料的錢，讓她不禁要問「亞利桑納，我們今年還要去博覽會嗎？」

這麼嚇人的花費不是因為單一項目的價錢上漲，而是門票已經連兩年上漲，園區內的食物非常貴，例如火雞腿一隻賣23元。拉莫斯接受12 News採訪時表示，所有費用加起來之後高得驚人，感覺就像是個斂財活動。

▲ 影片來源：YouTube＠Justine Ramos（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

州博覽會回應，這些價格並非漫天開價，而是消費者目前苦苦應付的高漲油價推升了成本。

一位博覽會代表回應12 News，表示油價上漲，攤商們必須支付此成本，很多攤販來自加州或新墨西哥州。其他州的州博覽會及其攤商也反映，高油價和食物價格也造成影響。

北卡州博覽會的小吃攤商拉姆瑟（Tonga Ramseur）說，由於通貨膨脹和博覽會費用上漲，她預期自己今年無法獲利，也表示她將調漲今年的價格，她接受WRAL訪問時說，不得不漲價讓她感覺很糟，因為那會影響每個人的荷包，她現在面臨的處境其他人也同樣面對。

▲ 影片來源：Instagram＠wral（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

奧克拉荷馬州的塔爾薩州博覽會（Tulsa State Fair）攤商威爾斯（Jay Wells）也說，由於汽油和燃料成本上漲，消費者必須支付額外費用，他們過去能吸收那些成本，但現在不得不轉嫁給消費者。

如果習慣以低廉費用到州博覽會玩，好消息是，有一些逛州博覽會的省錢妙招能重回過去部分時光，州博覽會會為精打細算的遊客提供優惠或價格低廉的選項，例如亞利桑納州的博覽會在周五提供一項優惠，遊客若攜帶八罐耐放不易腐壞的食品就能獲得一張免費門票，周四和周五若能在下午5點前抵達博覽會，就能以5元購買門票。

此外，完成閱讀紀錄的孩子可獲得免費遊樂設施門票，某些日子還有免費場外停車和接駁車服務。有些州博覽會也會針對提前預訂者提供門票或遊樂設施通關手環的折扣，因此建議前往想去的州博覽會前先查查有哪些優惠。