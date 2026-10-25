「我爺爺一定會喜歡」Uniqlo新品穿出「抗日風」中網友門市打卡

日本服飾品牌優衣庫一款青灰色工裝襯衫，因設計簡約、胸前有左右對稱的大口袋，被大陸網友搭配出「抗日系」復古造型，在社群平台引發討論。(取材自三湘都市報)

AI摘要 文章摘要整理： Uniqlo一款199元青灰工裝襯衫在中國社群被網友玩梗成「抗日風」，並帶動年輕人到門市試穿拍照，反映復古工裝穿搭在中國持續升溫。

日本 知名服飾品牌「優衣庫」（Uniqlo）一款售價人民幣199元的青灰色工裝襯衫，近日在中國社群平台引發討論。有中國網友搭配同色系帆布帽、綠色斜挎包，認為整體造型頗有「年代感」，讓人聯想到中共 早期的工農紅軍裝束，並以「日系」變成「抗日系」等說法玩梗，吸引部分年輕人到門市試穿、拍照打卡。

港媒指，在北京海淀區優衣庫門市觀察到，這款襯衫目前仍正常上架，店員並未阻止民眾拍攝。該款襯衫設計簡約，胸前有左右對稱的兩個大口袋，版型方正，沒有品牌標誌或印花，歸入「超值精選」系列，售價199元，僅是一款適合秋季通勤、耐髒百搭的普通上衣。

不過，報導提到，經中國網友搭配配件後，這款襯衫被賦予濃厚的「年代感」。港媒指，線上討論也延燒至線下，中國多地優衣庫門市出現民眾試穿、拍照的情況。不少年輕人結伴到店，對著鏡子互相拍照、握手打趣，也有人帶長輩一同打卡，將門市當作拍攝復古風格照片的免費場地。

在微博、小紅書等中國社群平台上，網友接連留言玩梗。有人稱快時尚吹起一陣「革命風」，還有人笑稱「優衣庫今年秋裝火了，明明設計的是『日系風』，但穿出來效果卻是『抗日風』」，或稱「優衣庫設計部來了位（中共）黨員同志」、「我爺爺和外公一定會喜歡」。另有人曬出紅色五角星徽章，調侃「快把這個別上」。

也有網友表示，穿上這款襯衫後，「彷彿知識湧入我的腦海，整個人立刻變得吃苦耐勞、準備下鄉」；還有人以「同志你好，順利會師優衣庫」等說法延伸玩梗，甚至留言詢問商品貨號。

事實上，中國社群平台過去也曾出現復古工裝穿搭熱潮。港媒指出，2025年無印良品一款秋裝外套曾因穿出「供銷社風」而在社群平台走紅。網友將外套搭配解放鞋，聯想到上世紀七、八十年代供銷社售貨員的造型，並以「同志！供銷社怎麼走？」等說法玩梗。

復古工裝風近來也受到服飾市場關注。湖南日報報業集團旗下網站「華聲在線」提到，淘寶數據顯示，今年中國「雙11」期間，秋裝「時尚老爹風」熱度增幅超過35%，GAP、Kappa、Tennie Weenie等品牌也推出工裝新品。

日本知名服飾品牌優衣庫（Uniqlo）一款青灰色工裝襯衫近日在社群平台爆紅，中國網友將其搭配出復古造型，部分年輕人甚至揪團到門市試穿、拍照打卡。(取材自小紅書)