感冒好了卻咳不停？ 醫：「養肺1招」比進補更重要 防反覆發作

中醫師說， 很多人感冒後覺得已經差不多好了，馬上恢復熬夜、加班、飲酒，結果咳嗽又開始加劇，提醒身體正在修復時，「充足睡眠比大量進補更重要」。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，秋季乾燥加上熬夜與壓力，常讓感冒後咳嗽拖很久，應依體質潤肺化痰、重視睡眠與補水，並留意警訊盡早就醫。

秋季到來，天氣轉涼，合併工作忙碌、熬夜、壓力大、飲食不節制及運動量不足，常讓身體恢復速度變慢。中醫師表示，最近許多患者感冒已經好了，但咳嗽卻遲遲停不下來，甚至一躺下就開始咳；還有些人只是輕微感冒，卻變成「乾咳好幾周」，也有人每天咳痰、喉嚨卡卡，反覆發作。

睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，感冒後呼吸道處於敏感狀態，如果沒有好好休息，容易出現「感冒好了，咳嗽卻沒好」的情況。特別是急性支氣管炎的咳嗽可能持續1至3周，而慢性支氣管炎則與長期吸菸、空氣汙染等因素相關。

從中醫角度來看，秋天特別容易受到「秋燥」影響。肺主氣、司呼吸，因此當秋季乾燥、溫差大，加上身體正氣不足時，呼吸道就容易變得敏感。臨床上常見的久咳體質，可以大致分成不同類型。

第一種是「肺陰虛」，常見感冒後乾咳持續不癒，且咳嗽時沒有太多痰，伴隨口乾、喉嚨乾、聲音沙啞、嘴唇或皮膚乾燥等表現。

第二種則是「陰虛痰濕」，患者可能咳嗽時間較長，痰比較黃、比較黏，還可能伴隨口咽乾、疲倦、身體沉重等症狀。若反覆出現久咳，從中醫來看可能是「本虛標實」，也就是一方面有咳嗽、痰等表現，另一方面身體恢復能力也比較不足。

因此，並不是所有咳嗽都適合「一直止咳」，更不能看到別人喝什麼、吃什麼就跟著補。中醫治療仍需要依照個人體質辨證，分別從潤肺、止咳、化痰、改善睡眠與調理脾胃等方向著手。

針對秋季容易口乾、喉嚨乾、感冒後乾咳的人，莊可鈞建議，秋季養肺茶飲推薦較溫和的「百合麥冬潤肺茶」。材料為百合10克、麥冬6克、玉竹6克、陳皮2克。做法是將材料簡單沖洗後，加入約600至800cc熱水，以小火煮約15分鐘，放溫後即可飲用，可依個人口味少量加入蜂蜜調味。

莊可鈞說，百合、麥冬、玉竹都是常見的養陰潤燥食材，適合秋季乾燥、口咽乾燥的人作為日常茶飲。不過茶飲並不是人人都適合，如果本身容易腹瀉、腸胃虛弱、痰很多或正處於急性感染期，仍應先讓中醫師辨證後再選擇適合自己的茶飲。

不想讓咳嗽拖成「咳不停」，日常應做到4件事：

第一、水分要喝夠。

秋季空氣乾燥，如果水分攝取不足，呼吸道黏膜容易更加乾燥。平時應分次補充水分，不要等到口渴才一次猛灌。

第二、睡眠比進補更重要。

很多人感冒後覺得已經差不多好了，馬上恢復熬夜、加班、飲酒，結果咳嗽又開始加劇。然而，身體正在修復時，「充足睡眠比大量進補更重要」。

第三、避開菸、二手菸與刺激性空氣。

菸品、二手菸、空氣汙染及部分化學刺激，都可能讓呼吸道持續受到刺激。尤其本身有氣喘、慢性支氣管疾病或容易反覆咳嗽的人，更應盡量避免。

第四、飲食不要太甜、太鹹、太油。

秋季不少人開始進補，但如果每天都是炸物、甜食、重口味食物，反而可能讓身體的痰濕更加明顯。建議減少高糖飲料、重鹹食物及加工食品，並適量攝取山藥、蓮藕、白木耳、大白菜、杏鮑菇等新鮮食材，作為秋季飲食的一部分。

莊可鈞表示，雖然感冒後咳嗽可能持續一段時間，但如果咳嗽持續沒有改善、反覆發作，或伴隨喘、胸痛、呼吸困難、高燒、咳血等症狀，就不能單純當作「秋燥」處理，應儘速就醫檢查，排除肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病等其他疾病。

尤其有抽菸習慣、長期暴露在空氣汙染或化學環境，或本身有氣喘、慢性呼吸道疾病的人，更不應長期自行服藥或只靠茶飲處理。

秋季養肺的重點不是「拚命進補」，而是讓呼吸道有足夠的休息與修復時間。莊可鈞表示，中醫治療上會依照患者體質搭配中藥、針灸等方式，除了處理咳嗽與痰，也會同步從睡眠、壓力、腸胃及整體體力著手，讓身體恢復能力提升，降低反覆感冒與久咳的機會。