12星座女「戀愛地雷」大公開 天蠍座一特質讓情人心累想分手

金牛座相當重視金錢，談戀愛時也特別看重對方的收入，容易把內在個性擺在其次。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nadin Sh）

有些戀愛明知道不適合，卻還是無法停止投入感情。日本媒體「占TV」指出，12星座在感情中各有糟糕的戀愛模式，若能透過朋友聊天分享心情，或許就能及時踩煞車，避免落入一錯再錯的惡性循環。

牡羊座女：戀情根本還沒開始就結束

牡羊座容易一見鍾情，喜歡上一個人就會立刻積極追求，甚至初次見面當天就發生親密關係。然而，牡羊座雖然容易動心，也很容易冷卻，隔天醒來可能就覺得自己其實沒有那麼喜歡對方。

金牛座女：容易愛上有錢但個性糟糕的男人

金牛座相當重視金錢，談戀愛時也特別看重對方的收入，容易把內在個性擺在其次。因此，即使對方經濟條件優渥，卻可能有著糟糕的性格，讓身邊朋友都懷疑這段感情是否真的幸福。

雙子座女：一時出軌，反而失去真愛

雙子座好奇心旺盛，容易被不同對象吸引，可能一邊覺得男友很帥，一邊又對其他男性動心，甚至背著男友出軌。當男友覺得自己並非不可取代，便可能選擇離開，讓雙子座因一時的出軌失去真正的愛情。

巨蟹座女：太像媽媽，感情容易失去激情

巨蟹座保護欲強、母性十足，戀愛時總想照顧另一半，事事替男友打點。然而，過度照顧可能讓兩人的關係變得像母子，失去情人間的魅力，甚至導致性生活減少。

獅子座女：戀愛後生活只剩男友

獅子座一旦戀愛，就容易把所有熱情投注在男友身上，原本的興趣和社交活動都被擱置，例如突然退出瑜伽課程，也不再參加女性朋友聚會。這樣的改變不一定讓男友感動，反而可能讓對方覺得她的生活圈太狹窄。

處女座女：太過矜持，反而把男友推向出軌

處女座對於跨越親密關係的界線非常謹慎，即使和男友外出過夜旅行，也可能堅持還不能更進一步。過度克制讓男友長期得不到期待的親密關係，可能增加對方出軌的風險。

天秤座重視外表，希望另一半是走在路上也會被稱讚帥氣的男性。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emre Bilgiç）

天秤座女：非帥哥不愛，甚至到處放電

天秤座重視外表，希望另一半是走在路上也會被稱讚帥氣的男性。然而，符合條件的帥哥並不好找，因此天秤座可能特別容易四處亂撩，享受與帥氣男性互動的感覺。

天蠍座女：疑神疑鬼，最容易把男人累壞

天蠍座天生具有偵探般的性格，特別在意男友的手機，即使知道不該偷看，還是忍不住想查個究竟。如果發現手機設有密碼，更容易懷疑對方有不可告人的秘密，因為過度猜疑而讓另一半疲憊不堪。

射手座女：戀愛後判若兩人，分手才後悔

射手座女性個性大方，戀愛後容易輕易答應男友的要求。例如男友表示喜歡短髮女生，她可能就把留了很久的長髮剪短。直到分手後，才後悔自己當初不該為了對方改變外表。

摩羯座女：這樣也算交往？幾個月見不到男友

摩羯座容易欣賞工作能力強的男性，即使對方總說工作忙、沒時間約會，甚至連LINE訊息都無暇回覆，她仍可能認為這正是對方認真工作的表現。久而久之，已讀不回成了常態，甚至好幾個月沒見面，讓這段戀情形同虛設。

水瓶座女：每段感情都以自然消失收場

水瓶座思考理性，擅長用邏輯說服別人，甚至可能在爭論中讓男友無話可說。久而久之，男方可能因為擔心無法應付對話而選擇逃避，最後兩人沒有正式談分手，就逐漸失去聯絡。

雙魚座女：愛上從未見過面的對象

雙魚座充滿幻想，可能真心迷戀動漫英雄、藝人，甚至從未見過面的網紅或網路影音創作者。即使對方遙不可及，也容易幻想自己有機會與對方交往，尤其社群平台和影音網站讓更多人氣創作者走進視野，更容易讓雙魚座陷入不切實際的戀愛想像。

雙魚座充滿幻想，可能真心迷戀動漫英雄、藝人，甚至從未見過面的網紅或網路影音創作者。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）