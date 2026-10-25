我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲手握40萬股票想留給子女 一個決定稅差5萬多

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

雞蛋料理營養再升級 加地瓜和鷹嘴豆 膳食纖維一次吃足

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
做雞蛋料理時可以加入如鷹嘴豆和地瓜等富含纖維的食材，不僅讓料理味道更豐富也更營養...
做雞蛋料理時可以加入如鷹嘴豆和地瓜等富含纖維的食材，不僅讓料理味道更豐富也更營養。雞蛋蔬菜料理示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Gu Ko）

AI摘要

文章摘要整理：

將地瓜、鷹嘴豆等高纖食材加入烘蛋或frittata，不僅能提升口感與營養，也能更接近每日膳食纖維建議量。

雞蛋料理如烘蛋或義大利煎蛋（ frittata）時如果想增加膳食纖維的攝取，不妨加入地瓜和鷹嘴豆，這樣就能在做出好吃料理的同時也吃到更多膳食纖維。如果不喜歡地瓜和鷹嘴豆，也可以考慮其他替代食材，例如馬鈴薯、扁豆和綠花椰菜，都能在讓雞蛋料理更豐富的同時也吃到更多營養。

Food Republic報導，把蔬菜加入蛋就像做無派皮的法式鹹派（quiche），把各種蔬菜融合在一起。首先把地瓜烤到軟糯且易於塗抹，最簡單的方法是用約華氏425度烤45分鐘，接著將地瓜壓入一個烤盤中，這樣就形成了一個單食材餅底。

在餅底放一杯瀝乾水的鷹嘴豆，再倒入一些打散的雞蛋，放入烤箱前可根據個人喜好加些調味料，例如切碎的香草、洋蔥或辣椒粉或大蒜，再用同樣溫度烤半小時，這道美味的料理就完成了。

地瓜和鷹嘴豆的組合堪稱絕配，根據農業部數據，一罐鷹嘴豆有16克膳食纖維，兩顆中型尺寸的地瓜有將近8克的纖維，根據每日2千卡路里的飲食，食品藥物管理局建議每天攝取28克膳食纖維，這份加入蔬菜的雞蛋料理就能滿足大部分的膳食纖維要求，加入半盎司的亞麻籽，含有約5克纖維、半罐鷹嘴豆和一顆地瓜，纖維量就達17克，超過每日攝取量的一半。

如果不喜歡吃地瓜和鷹嘴豆，可以用其他食材替代，例如以馬鈴薯代替地瓜，一顆馬鈴薯提供超過2克的纖維，再搭配其他纖維含量高的食材，一杯煮熟的扁豆能提供約15.6克膳食纖維，和這道菜的整體口味也很搭。

當然，也可以加綠葉蔬菜，一大顆煮熟的綠花椰菜可以提供9克的纖維，一杯菠菜則能增加4克以上的纖維含量。

精華 FAQ

  • 最簡單的方法是在烘蛋或frittata中加入地瓜與鷹嘴豆，讓蛋料理同時具備飽足感與更高纖維，還能維持好吃的風味與口感。

  • 先將地瓜以約425度烤45分鐘至軟，壓成餅底後放入瀝乾的鷹嘴豆，再倒入打散雞蛋與調味料，續烤約30分鐘即可。

  • 可用馬鈴薯、扁豆、綠花椰菜或菠菜替代；其中扁豆與綠花椰菜纖維特別高，能讓雞蛋料理保有豐富口味並補足更多營養。

雞蛋 料理食譜

上一則

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

下一則

iPhone Duo傳螢幕裂開災情 網紅拆解推估與「1零件」故障有關

延伸閱讀

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍
豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃

豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃
無須嚴格飲控「黃金比例餐盤」輕鬆瘦身 女子三個月減下12公斤

無須嚴格飲控「黃金比例餐盤」輕鬆瘦身 女子三個月減下12公斤
南瓜換個方式煎更香 營養師8分鐘完成美味小菜

南瓜換個方式煎更香 營養師8分鐘完成美味小菜

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
網友分享Trader Joe's10月回歸商品，包括有機紫薯、日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨，直呼每款都是熟悉的網紅搶手貨。紫薯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@PAND URU ）

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

2026-10-21 19:25
理財專家示警大筆支出對晚年生活造成的隱憂，必須透過開源節流與審慎規劃固定開支，才能確保老後生活的安心與穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Diercks）

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

2026-10-23 19:38

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變