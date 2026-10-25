我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人城市擬升消費稅至12% 若通過為全州最高

美國郊區走路像怪胎？ 華人曝沒人行道、公車「困難求生」

兩側扶手到底屬於誰？ 專家揭飛機中間座位乘客「潛規則」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
飛機上的中間座位扶手可說是衝突熱點，到底誰可以把首擱在上面容易引發乘客間的爭執或...
飛機上的中間座位扶手可說是衝突熱點，到底誰可以把首擱在上面容易引發乘客間的爭執或衝突。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@K）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中間座位乘客通常可共享兩側扶手，避免衝突。
  • 重點二：專家建議用裝備與姿勢調整提升飛行舒適度。
  • 重點三：若想避開中間座位，可善用航空公司選位監控功能。

對很多旅客來說，搭機時被安排在中間座位簡直就是一場「身體對抗」，座椅的扶手到底屬於誰、誰可以使用很容易變成衝突來源，這也讓中間座位成為飛機上最危險的衝突區，甚至有人可以為了扶手大打出手，但這些衝突或許可以避免，善用「扶手外交」或活絡身體的小技巧，就能讓坐中間座位變得不是那麼艱辛。

今日美國（USA Today）報導，資深商業航空公司機長格瓦什（Alex Gervash）說，中間座位會引發稱為「感知失控感」（perceived loss of control）的心理機制，當你可以看到走道或窗戶時，神經系統較為平靜，但坐在中間，走道和窗景都被其他人阻隔，你的大腦會將此解讀為一種禁錮，你的戰鬥或逃跑反應會在整個飛行過程中維持於低度活化的狀態。

但不必一定得經歷這些過程，經常搭機的旅客和專家分享各種方法，讓令人避之唯恐不及的中間座位變得更加舒適。

第一是扶手外交。禮儀專家辛克（Adeodata Czink）說，兩個中間的扶手都屬於中間座位乘客，靠窗乘客有窗景和飛機壁，走道乘客可自由出入，那中間乘客當然可以有兩邊扶手。

禮儀諮詢公司的史密斯（Jodi RR Smith）也同意這個說法，並補充佔有慾應隨著體諒別人而調整，若自己身材嬌小，但鄰座旅客身材高大，必須把自己努力塞進座位，那就分享扶手也無妨，畢竟人不是只是只有領地意識，還有同理心。

常坐中間座位的沃德（Stephanie Ward）說，搭機時她會先和鄰座乘客解釋扶手規則，並說個笑話，也就是和鄰居保證她不會每半小時就要去廁所，這總能逗笑鄰座乘客。

若說扶手外交是進攻策略，裝備就是防守措施。住在夏威夷的律師諾爾（Katharine Nohr）常出差，她發展出一套中間座位生存裝備，並持續優化內容。

諾爾的裝備包括兩個充氣腰枕，一個墊在背後、一個當腳靠、一個充氣頸枕、一副眼罩、一個遮住臉的兜帽、一雙裝在小盒子裡的特殊拖鞋、一條可當毯子的圍巾、一個裝在登山口袋並掛在前座後方的水壺、一副降噪耳機、一件有口袋的夾克、一個裝了必需用品的小袋子，這些東西都塞入一個小背包中，再把背包塞入一個大的隨身行李中；諾爾笑說她是「最舒服的中間座位乘客」。

外套也是很好的工具。秋冬時搭機，厚重的外套不僅讓座位更擁擠，也很難整齊摺好放到頭頂行李架。

髖關節和膝關節外科醫師希門尼斯（Christopher Jimenez）說，他會把外套捲緊並放在腰帶的位置當作靠枕，如此可避免飛行過程的腰痛。

物理治療師埃茲里克（Lou Ezrick）說，他每年1月都會看到假期過後的後遺症，他示警旅客千萬別「等長聳肩」（isometric shrug），他說在寒冷的天氣，中間乘客最常犯的姿勢錯誤就是下意識地聳肩朝向鄰座，這肯定會讓上背部疼痛，他建議每隔20分鐘有意識地將肩膀向下向後放鬆，必要時可設定手機定時器。

整形外科醫師詹尼比（Thomas Jeneby）的中間座位原則是脊椎保持中立，手肘內收，骨盆固定，他說前臂保持垂直，不要向外張開，雙腳平放。不要扭動臀部試圖創造不存在的空間。

如果嫌扶手外交麻煩、攜帶裝備占空間，最好的方法就是避開中間座位。美國航空近期在應用程式加入新功能，讓旅客可以監控座位表，預訂座位後可以告訴應用程式想坐的位置種類，若有符合需求的座位釋出，應用程式就會主動通知，不過必須是AAdvantage會員，獨自旅行且擁有指定座位才能用這個服務，另外監控會在起飛前24小時停止。

精華 FAQ

  • 因為坐在中間時，走道與窗景都被他人遮住，大腦會產生被限制的感知失控感，讓戰鬥或逃跑反應持續低度活化，因此更容易覺得焦躁與不自在。

  • 禮儀專家認為，中間座位的兩個扶手原則上都屬於中間乘客，因為窗邊與走道乘客各自已有位置優勢。不過也可視鄰座身形與互相體諒程度彈性分享。

  • 除了和鄰座協調扶手與準備舒適裝備外，最直接的方法是避開中間座位。美國航空的應用程式提供座位監控通知，AAdvantage會員可在起飛前24小時內掌握合適座位釋出。

飛行旅遊

上一則

美國閨女到中國讀書 考英語倒數第一 洋父親1句話神拷問

下一則

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

延伸閱讀

歐洲旅遊還適合嗎？美國也非低風險 這5個國家旅遊最安全

歐洲旅遊還適合嗎？美國也非低風險 這5個國家旅遊最安全
只差2排也不行？女子搭機求換坐老公旁遭拒 崩潰哭3小時

只差2排也不行？女子搭機求換坐老公旁遭拒 崩潰哭3小時

機票不用多花錢也能玩兩站 航空公司這項福利很多人沒用過

機票不用多花錢也能玩兩站 航空公司這項福利很多人沒用過
飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生

飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
網友分享Trader Joe's10月回歸商品，包括有機紫薯、日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨，直呼每款都是熟悉的網紅搶手貨。紫薯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@PAND URU ）

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

2026-10-21 19:25
理財專家示警大筆支出對晚年生活造成的隱憂，必須透過開源節流與審慎規劃固定開支，才能確保老後生活的安心與穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Diercks）

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

2026-10-23 19:38

超人氣

更多 >
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人