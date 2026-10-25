兩側扶手到底屬於誰？ 專家揭飛機中間座位乘客「潛規則」

飛機上的中間座位扶手可說是衝突熱點，到底誰可以把首擱在上面容易引發乘客間的爭執或衝突。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@K）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中間座位乘客通常可共享兩側扶手，避免衝突。

中間座位乘客通常可共享兩側扶手，避免衝突。 重點二： 專家建議用裝備與姿勢調整提升飛行舒適度。

專家建議用裝備與姿勢調整提升飛行舒適度。 重點三：若想避開中間座位，可善用航空公司選位監控功能。

對很多旅客來說，搭機時被安排在中間座位簡直就是一場「身體對抗」，座椅的扶手到底屬於誰、誰可以使用很容易變成衝突來源，這也讓中間座位成為飛機上最危險的衝突區，甚至有人可以為了扶手大打出手，但這些衝突或許可以避免，善用「扶手外交」或活絡身體的小技巧，就能讓坐中間座位變得不是那麼艱辛。

今日美國（USA Today）報導，資深商業航空公司機長格瓦什（Alex Gervash）說，中間座位會引發稱為「感知失控感」（perceived loss of control）的心理機制，當你可以看到走道或窗戶時，神經系統較為平靜，但坐在中間，走道和窗景都被其他人阻隔，你的大腦會將此解讀為一種禁錮，你的戰鬥或逃跑反應會在整個飛行過程中維持於低度活化的狀態。

但不必一定得經歷這些過程，經常搭機的旅客和專家分享各種方法，讓令人避之唯恐不及的中間座位變得更加舒適。

第一是扶手外交。禮儀專家辛克（Adeodata Czink）說，兩個中間的扶手都屬於中間座位乘客，靠窗乘客有窗景和飛機壁，走道乘客可自由出入，那中間乘客當然可以有兩邊扶手。

禮儀諮詢公司的史密斯（Jodi RR Smith）也同意這個說法，並補充佔有慾應隨著體諒別人而調整，若自己身材嬌小，但鄰座旅客身材高大，必須把自己努力塞進座位，那就分享扶手也無妨，畢竟人不是只是只有領地意識，還有同理心。

常坐中間座位的沃德（Stephanie Ward）說，搭機時她會先和鄰座乘客解釋扶手規則，並說個笑話，也就是和鄰居保證她不會每半小時就要去廁所，這總能逗笑鄰座乘客。

若說扶手外交是進攻策略，裝備就是防守措施。住在夏威夷的律師諾爾（Katharine Nohr）常出差，她發展出一套中間座位生存裝備，並持續優化內容。

諾爾的裝備包括兩個充氣腰枕，一個墊在背後、一個當腳靠、一個充氣頸枕、一副眼罩、一個遮住臉的兜帽、一雙裝在小盒子裡的特殊拖鞋、一條可當毯子的圍巾、一個裝在登山口袋並掛在前座後方的水壺、一副降噪耳機、一件有口袋的夾克、一個裝了必需用品的小袋子，這些東西都塞入一個小背包中，再把背包塞入一個大的隨身行李中；諾爾笑說她是「最舒服的中間座位乘客」。

外套也是很好的工具。秋冬時搭機，厚重的外套不僅讓座位更擁擠，也很難整齊摺好放到頭頂行李架。

髖關節和膝關節外科醫師希門尼斯（Christopher Jimenez）說，他會把外套捲緊並放在腰帶的位置當作靠枕，如此可避免飛行過程的腰痛。

物理治療師埃茲里克（Lou Ezrick）說，他每年1月都會看到假期過後的後遺症，他示警旅客千萬別「等長聳肩」（isometric shrug），他說在寒冷的天氣，中間乘客最常犯的姿勢錯誤就是下意識地聳肩朝向鄰座，這肯定會讓上背部疼痛，他建議每隔20分鐘有意識地將肩膀向下向後放鬆，必要時可設定手機定時器。

整形外科醫師詹尼比（Thomas Jeneby）的中間座位原則是脊椎保持中立，手肘內收，骨盆固定，他說前臂保持垂直，不要向外張開，雙腳平放。不要扭動臀部試圖創造不存在的空間。

如果嫌扶手外交麻煩、攜帶裝備占空間，最好的方法就是避開中間座位。美國航空近期在應用程式加入新功能，讓旅客可以監控座位表，預訂座位後可以告訴應用程式想坐的位置種類，若有符合需求的座位釋出，應用程式就會主動通知，不過必須是AAdvantage會員，獨自旅行且擁有指定座位才能用這個服務，另外監控會在起飛前24小時停止。