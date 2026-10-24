泡菲達起司的鹽水有多用途 雞肉好吃又鮮嫩多汁就靠它

浸泡菲達起司的鹽水是醃雞肉的好幫手，能讓雞肉更有風味且鮮嫩多汁。菲達起司示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Alesia Kozik）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 菲達起司鹽水可作雞肉醃料，使肉質更鮮嫩多汁。

菲達起司鹽水可作雞肉醃料，使肉質更鮮嫩多汁。 重點二： 鹽水中的乳酸能軟化蛋白質，提升雞肉口感與風味。

鹽水中的乳酸能軟化蛋白質，提升雞肉口感與風味。 重點三：除了醃雞，還可用於麵包、米飯、沙拉與沾醬調味。

開封菲達起司並使用後，浸泡起司的鹽水別急著倒掉，因為那是能讓雞肉鮮嫩多汁的完美醃料。Foodie報導，用浸泡菲達起司的鹽水醃過後的雞肉不僅風味提升，口感還會變得柔滑多汁，而鹽水用途不只如此，烘焙麵包、烹調米飯和給沙拉調味都能派上用場，一種醃汁有無數美味用途。

鹽水不僅能滲入雞肉、提升風味，菲達起司殘留的少許乳酸能軟化蛋白質 ，使其分解，讓煮過的雞肉口感如絲般柔滑且十分多汁，所有雞肉部位都能用這個鹽水醃製。

如果想讓味道更豐富，可以加點配料如大蒜、黑胡椒、香草、紅椒粉和柑橘類水果到鹽水中，如果購買的菲達起司是減鹽的，可能需要在鹽水中加更多鹽巴讓雞肉多汁。或者也可以省略鹽和胡椒，加入一包牧場沙拉醬調味料。

由於乳酸的濃度相對較低，雞肉可醃製數小時不用擔心會變得軟爛，但也不要醃太久，若購買的菲達起司裝在有蓋的塑膠盒裡，不妨把它當作醃料容器。

菲達起司通常由山羊奶和綿羊奶混合製成，兩者的比例會顯著影響起司的口感和味道，有時會經過熟成，但一定會儲存於鹽水中，起司越陳越香，味道也更濃郁，這也會反映在鹽水和雞肉的味道上。

除了醃雞肉，很多人在家烘焙不同種類的麵包時也會用到菲達起司的鹽水，例如它能做出美味的披薩麵團，不過烹飪時要注意的是，因為鹽水有鹹度，所以要減少料理過程中添加的鹽巴量。

用菲達起司汁烹調米飯、藜麥、義大利麵或蒸粗麥粉（couscous），能為這些高碳水化合物食材增添濃郁的風味；在沙拉醬中加少許菲達起司鹽水也能提升沙拉的鮮美口感。還有一個最簡單的方法，將菲達起司和鹽水混合，就是好吃的雞肉沾醬。