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出門怕忘東忘西 「旅行焦慮症」怎麼辦？專家教1招讓你安心

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旅行示意圖。（圖／AI生成）
旅行示意圖。（圖／AI生成）

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文章摘要整理：

旅遊焦慮常來自出門後擔心家中未處理妥當，專家建議離家前拍下已關閉設備與門窗作為證據，以減輕不安並維持正念。

許多人出門旅遊總擔心忘記關爐火、拔掉電器插頭或關上車庫門，一路提心吊膽，宛如有「旅行焦慮症」。心理健康專家建議，離家前花幾秒鐘為已關閉的家電、拔除插頭的設備及關妥的車庫拍照，利用影像作為完成任務的證據，有助減輕焦慮。

旅遊雜誌Travel + Leisure報導，對容易焦慮的人而言，旅行帶來的除了心情上的放鬆，往往也伴隨不小的壓力。例如航班延誤或取消、景點人潮擁擠、陌生環境，以及繁瑣的行程，都可能讓原本期待已久的假期變成一連串擔憂。

然而，有些焦慮在飛機起飛前就已經開始。有些人離家後會突然懷疑自己是否忘了關爐火、拔掉電器插頭，甚至關好車庫門，這些看似微不足道的疑慮，往往足以讓人難以放鬆，無法安心享受旅程。

精神科醫師芭芭拉斯帕拉奇諾（Barbara Sparacino）表示，透過「認知卸載」（cognitive offloading），也就是借助外部工具記錄資訊，減少大腦必須記住所有事情的負擔。

她解釋：「可以把照片想成完成任務的收據。當你突然冒出『等等，我有關掉爐火嗎？』這個念頭時，就有具體的紀錄可以確認，而不必在腦海中重新拼湊早上出門前做過的事。」

註冊心理學家艾麗卡霍維茨（Erika Horwitz）也指出，拍照除了提供視覺證據，也可能幫助容易憂慮的人將注意力拉回當下，減少旅行期間的恐慌與壓力。

她認為，如果旅客能在旅行期間運用感官留意每段經歷的細節，也就是實踐正念，就更有機會感受到快樂。

不過，斯帕拉奇諾提醒，拍照並非所有人的快速解方，關鍵在於，照片究竟是幫助人確認事情完成後繼續享受旅程，還是成為反覆查看、尋求安心的工具。

她強調，旅行的目標是享受假期，而不是把時間花在反覆查看手機相簿。

精華 FAQ

  • 文章描述的是旅客離家後，反覆擔心自己是否忘了關爐火、拔電器插頭或關好車庫門，雖然看似小事，卻可能讓人一路緊張、難以放鬆。

  • 精神科醫師建議，離家前先拍下已關閉的家電、拔除插頭的設備與關妥的車庫，讓照片成為完成任務的證據，當懷疑出現時可直接確認。

  • 因為拍照的目的，是幫助旅客快速確認已做好準備後安心出發；若不停翻看照片，反而會把時間耗在尋求安心上，無法真正享受旅行。

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