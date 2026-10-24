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52歲女不知道退休落腳哪裡 「替人看屋」住遍50多地找到答案

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55歲的Amber Campbell為了找到夢想中的退休地點，開始四處幫人看家，換取在當地生活幾周的體驗。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：52歲坎貝爾靠替人看屋，三年走遍50多個地點。
  • 重點二：她藉短住體驗城市、島嶼與國外，逐步釐清退休方向。
  • 重點三：最終她偏好自然、寧靜與社群兼具的居住環境。

舊金山灣區長大、於西雅圖撫養孩子長大離家後，坎貝爾（Amber Campbell）意識到可以自由選擇居住地點，卻不知道自己想在哪裡過退休生活。三年前，52歲的她開始遊走各州替人看家，換取暫時在當地生活的機會，她很快愛上這種游牧生活，轉而全職投入代管房屋的工作。透過各種經驗，坎貝爾對嚮往的生活有新的體悟，發現自己其實更喜歡自然環繞的環境。

商業內幕（Business Insider）報導，從華盛頓州北部，到墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California peninsula）的東南海岸，坎貝爾說，三年來她待過數十座城市、小鎮和偏遠島嶼，她通常在每戶人家住兩周到三個月，這讓她能在不簽租約、不買房或定居在某個社區的情況下，了解一個新地方。

坎貝爾說，她會和當地人聊天、前往圖書館和超市逛逛、探索附近的自然步道，想像住在當地的感覺，問自己能否適應當地氣候、與社群建立連結、如果當地缺少她喜歡的Trader Joe's等事物，是否還能在當地生活。

坎貝爾說，透過在不同地方停留，她對自己和真正想要的事物都有新的體悟。由於人生大多時候都在大都會區度過，她原本以為自己會在某個城市終老，當她看到昔日舊金山就讀高中對面的有人正在找人看家，便興奮地接下工作，等不及重返年輕時常去的地方。但懷舊之情很快就消散了，105元的街道清掃違停罰單讓她想起城市生活的麻煩，意識到吵雜、擁擠和物價高昂的城市，並不是她想要定居的地方；現在，她更偏好少點喧囂、多點綠地，和生活步調較慢的地方。

坎貝爾說，待在城市一段時間後，她走向另一極端，到遙遠的太平洋西北地區島嶼幫人看家和照顧寵物，最近的超市需要搭渡輪前往，路途遙遠甚至需要冰袋和保冷箱，才能在冷凍食品解凍前帶回家。

坎貝爾說，剛開始，她無法想像自己能在島上待數周，但很快就愛上獨處的寧靜，後來還多次重返該地。四面被海環繞、獨處好幾天不和他人交談、聆聽夜晚貓頭鷹的啼叫，並看著母鹿帶小鹿在院子裡漫步，這些體驗讓島上生活所需付出的額外努力都值得了。她願意配合渡輪時刻表安排事務，並放棄過去一直視為理所當然的便利。結果她發現，自己比預期中更願意接受在偏遠地方生活。

坎貝爾說，她之前從未考慮移居國外，但後來她為一位定居墨西哥拉巴斯（La Paz）的美國女性看家五周後改變想法，這位客戶願意為了夢想中的生活，放棄原本熟悉的舒適和便利，冒著風險在異國重新開始，深深激勵了她。雖然她不確定墨西哥是不是最終想定居的地方，但她很享受在索諾拉沙漠（Sonoran Desert）的時光，也不排除退休後移居國外。這段經歷讓她了解到國外生活的實際樣貌，而且自己比想像中更有能力在國外生活。

坎貝爾說，三年來她跑遍超過50個地點，至今還沒決定想在哪裡退休，但她知道自己想要能漫步大自然、享受獨處而不會孤單、準備好社交時可以融入社區的地方，最重要的是，她想要一個即使是第一次造訪，也能讓她感覺像回到家的地方。

精華 FAQ

  • 她在孩子長大離家後，發現自己可以自由選擇居住地，卻不知道退休後想住哪裡，因此開始替人看屋，以短期停留方式實地感受不同地方的生活。

  • 她原本以為會喜歡大城市，但經歷罰單、擁擠與高物價後改變想法，發現自己更偏好少喧囂、多綠地、步調較慢，且能親近自然的環境。

  • 她雖然還沒決定最終退休地，但已明確知道自己想要能散步接近大自然、享受獨處卻不孤單，並在想社交時能融入社區的地方。

退休 舊金山 西雅圖

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