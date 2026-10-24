生長快又好吃...加州華人自種「斐濟果」 幼苗一年長成結果小樹

灣區後院適合種植哪些果樹，經常是當地華人討論的話題，有網友力推「斐濟果」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vinicius Borges ）

AI摘要 文章摘要整理： 加州灣區華人分享斐濟果盆栽成果，1棵1加侖幼苗1年長成並結出大果，品種、授粉、水分與採收保存也成為討論焦點。

加州 灣區後院適合種植哪些果樹，經常是當地華人 討論的話題。一名小紅書 網友「kfylucky」近日分享斐濟果的種植成果，形容它四季常綠、生長快速，且目前未遇到明顯病蟲害。她去年10月買回一棵1加侖大小的幼苗，短短一年已長成約15加侖規模的小樹，枝頭更結滿果實，吸引不少網友詢問品種、價格及栽培方式。

「kfylucky」種植的是紐西蘭精選品種「Kaiteri」，主打早熟與大果。從她分享的成果來看，果實大小約為雞蛋的2至3倍，成熟後帶有鳳梨及奇異果般的清爽風味，果肉酸甜且香氣明顯。除了直接食用，她也會在製作綜合果汁時加入幾顆，增加特殊果香。

目前這棵斐濟果仍採盆栽方式種植，第一年便成功結果，也讓「kfylucky」感到意外。她表示，果樹若想長出大顆又香甜的果實，澆水不能太少；部分網友家中的植株容易落果，她也推測可能與水分不足有關，反而不需要過度頻繁施肥。斐濟果雖然四季常綠，但並非全年都有果實，主要產季仍集中在秋季。

購買方面，「kfylucky」推薦One Green World Nursery線上苗圃。該苗圃位於奧勒岡州，可透過網路訂購特殊品種，1加侖苗木價格約45美元，植株健康、包裝也相當仔細。部分南灣網友看到售價後，還相約共同下單分攤運費。

至於Home Depot販售的斐濟果，留言提醒必須確認標示，分辨是食用品種或景觀綠化品種。部分綠化品種雖然也會結果，但果實較小、風味不佳。「kfylucky」自家另有一棵一般品種，果實僅Kaiteri的約三分之一，因此認為挑選品種是影響口感與產量的重要關鍵。

授粉問題也受到關注。一般會建議種植兩棵不同品種進行異花授粉，但「kfylucky」家中目前僅種一棵，仍然順利結果。至於松鼠與鳥類是否會搶食，她表示自家果實目前是少數不被牠們碰觸的水果；不過也有其他種植者指出，野生動物仍可能取食，成熟季最好早晚各採收一次。

不少網友看到成果後直呼「被種草」，打算買來盆栽或放在陽台。不過，也有人提醒成熟果實保存時間不長，盛產時常多到吃不完，採收後最好盡快食用或分享。