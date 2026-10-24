整理包／矽谷惡血女王拍洗白紀錄片「你能看到一切」真能釐清Theranos詐騙始末？

「你能看到一切」記錄了血液檢測公司Theranos創始人伊莉莎白霍姆斯，因商業欺詐罪入獄前後的生活點滴與內心自白。(美聯社)

10月中旬，北美戲院出現少見的景象：一部片長三小時的紀錄片，在紐約、洛杉磯一位難求。這部片叫「你能看到一切」（You Can See Everything），主角是Theranos創辦人伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）。首映周末票房超過1500萬美元，是20多年來開片成績最好的非音樂類紀錄片。

拍攝時間更引人注意：霍姆斯2023年入獄前的最後34天，讓攝製組住進她在聖地牙哥縣Del Mar的住家，從早到晚拍攝她與伴侶伊凡斯（Billy Evans）和兩個孩子的生活。這部片讓一樁看似落幕的詐騙案重新回到大眾眼前。

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「你能看到一切」在爛番茄拿到99%新鮮度，Letterboxd評分4.8，有影評人認為它有機會入圍奧斯卡最佳影片。該片由喜劇演員兼導演菲爾德（Nathan Fielder）和紀錄片導演奧本海姆（Lance Oppenheim）共同執導。拍攝期間，菲爾德直接住在霍姆斯家的客房，鏡頭幾乎整天跟著這一家人，連兩人躺在床上或待在浴室時也照常訪談。

這個計畫怎麼開始的？兩位導演說，霍姆斯當時想洗清名聲，她和伊凡斯似乎認為最好的辦法，就是請攝製組進家門、什麼都讓他們看。

不過拍攝過程並不順利。菲爾德說，霍姆斯有時看起來非常真誠，但他得一再提醒自己，這個人曾因欺騙投資人被定罪。攝影團隊住進客用小屋後，甚至擔心屋裡裝了監視器。霍姆斯開始服刑後，雙方關係更加緊張。菲爾德說，伊凡斯想插手主導製作，很難溝通，A24和其他工作人員都覺得不自在。

製作團隊在放映會上說，霍姆斯和伊凡斯都還沒看過這部片，也沒有跟製作單位聯絡。

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誰是霍姆斯：她聲稱「一滴血驗百病」

1984年出生的霍姆斯家境富裕，學業順利，在史丹福大學化工系深造時，自創了獨角獸企業Theranos，號稱用其開發的設備「愛迪生」，只需從指尖上取幾滴血，就能查出受測者是否患有各種疾病，從膽固醇超標到癌症無所不包。

霍姆斯在大二時輟學創業，長年身著黑色高領上衣，也習慣以低沉沉穩的語速講述醫療革命的宏大敘事，因此她也被稱為「女版喬布斯(Steve Jobs)」。

她的現任伴侶伊凡斯是加州一家酒店集團的繼承人，他們認識時，聯邦當局已經在調查霍姆斯。

Theranos當時宣稱，只要從指尖取幾滴血，就能很快完成多項疾病檢測。公司曾吸引近10億美元投資，2014年估值達到45億美元。靠著這個承諾，公司估值最高衝到90億美元。

2015年，華爾街日報記者卡雷魯（John Carreyrou）最先報導Theranos的血液檢測技術有重大問題。技術一直做不到宣傳的效果，公司在2018年解散，90億美元的估值隨之歸零。這起事件後來被改編成2022年影集「新創大騙局」（The Dropout），由亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演。

2018年，美國司法部起訴霍姆斯和她的前伴侶巴爾瓦尼（Ramesh Sunny Balwani）。霍姆斯有四項詐欺及共謀重罪成立，巴爾瓦尼則是12項。法官判她11年3個月徒刑，2023年5月開始服刑。

這起案子涉及的經濟損失達1.44億美元。霍姆斯也指控巴爾瓦尼在她大學時期曾強暴並性虐待她，巴爾瓦尼否認。

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成為階下囚：女版喬布斯入獄後也沒閒著？

霍姆斯目前人在休士頓西北方約90分鐘車程、最低安全等級的「布萊恩聯邦女子監獄」（FPC Bryan）服刑。

2025年，她向聯邦法院申請減刑兩年多，理由是她在獄中幫助獄友，自己也表現良好。

她也請求川普總統赦免。如果只是減刑，她仍要付賠償金、繼續接受緩刑；如果獲得赦免，這些義務就不必履行。白宮表示不評論個別赦免請求，並強調總統對赦免或減刑有最後決定權。

2023年3月17日，伊莉莎白霍姆斯(左)與伴侶伊凡斯抵達聯邦法院。（路透）

2026年9月22日，聯邦監獄管理局寫信通知被害人：霍姆斯已獲准在2027年8月23日轉到德州一間中途之家，這代表她可能比預期更早回到社會。信中寫的預定釋放日是2030年2月22日，但沒說明她為何能提前轉出，也沒說會在中途之家待多久。

紀錄片「你能看到一切」預告9月6日釋出，隔天上午在X平台的點擊數就達2500萬次。但霍姆斯用X帳號替紀錄片宣傳，引來批評。聯邦受刑人不能使用社群媒體或持有手機，她曾透過X聲明授權伊凡斯等人代發訊息，並表示她不會停止證明自己的清白。

而伊凡斯也傳出正在籌組一家同樣做血液檢測的新創公司Haemanthus，先從寵物疾病檢測做起，目標募資5000萬美元。提供給投資人的原型圖，外觀與Theranos那台惡名昭彰的檢測機頗為相似；投資簡報也沒提到他和霍姆斯的關係。

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這部紀錄片之所以讓人不安，正是因為霍姆斯至今不認錯。預告中，菲爾德問她是否真的覺得自己沒做錯任何事，她的回答是沒有。她還對著鏡頭說「我一直都很誠實」。

然而伴隨著高評分，已有網友推測，「你能看到一切」很有可能會在接下來的頒獎季大出風頭。而且，除了順理成章參與角逐最佳紀錄長片獎之外，更有望獲得奧斯卡最佳影片的提名。

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