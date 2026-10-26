流感季節免疫力怎麼顧？營養師推「這些食物」　喝牛奶也有幫助

流感季節來臨，日常飲食是維持免疫系統正常運作的重要一環。示意圖。(圖／123RF)

流感季節來臨，除了接種疫苗、維持良好衛生習慣，日常飲食也是維持免疫系統正常運作的重要一環。美國營養師指出，腸道健康與免疫功能密切相關，建議多攝取富含維生素C的蔬果、發酵食品、膳食纖維，以及蛋白質與鋅，同時保持充足水分。

流感季節怎麼吃？營養師推薦彩色蔬果、發酵食品

根據美國心臟病學會（ACC）9月發布的報告，僅約6%的美國成年人每天攝取足夠的膳食纖維，顯示多數人的攝取量仍有改善空間。美國紐澤西州註冊營養師艾林．帕林斯基韋德（Erin Palinski-Wade）指出，免疫系統與腸道健康息息相關，如果飲食缺乏膳食纖維、發酵食品或其他重要營養素，可能造成腸道環境失衡，進而影響免疫功能。

她建議，日常飲食應盡量攝取不同顏色的蔬果，包括甜椒、奇異果、柑橘類水果及花椰菜等，這些食物富含維生素C及其他營養素，有助維持免疫系統正常運作。除了蔬果，優格、優酪乳及德式酸菜等發酵食品，也有助維持腸道菌相健康。帕林斯基韋德進一步指出，膳食纖維同樣不可忽視，豆類、堅果及種子類食物都是良好來源。

除了維生素與膳食纖維，蛋白質及鋅也是維持免疫功能的重要營養素。帕林斯基韋德表示，人體需要足夠的蛋白質與鋅，才能正常製造及維持免疫細胞，因此建議適量攝取瘦肉、貝類海鮮、雞蛋、南瓜籽及鷹嘴豆等食物。她強調，與其只依賴單一營養素，不如透過多樣化飲食攝取身體需要的營養，才能更全面地支持免疫系統運作。

感冒喝牛奶會生痰？專家破解常見迷思

美國南卡羅來納州註冊營養師勞倫．馬納克（Lauren Manaker）則推薦牛奶，指出牛奶含有維生素A、維生素D、鋅及硒等營養素，有助維持正常免疫功能，同時也能補充水分。

不過，不少人認為感冒時喝牛奶會增加黏液及痰液分泌，因此生病期間應避免飲用。對此， 美國梅約診所（Mayo Clinic）說明，牛奶與唾液混合後，可能讓喉嚨產生較濃稠的感覺，使人誤以為痰液變多，但這不代表身體真的製造出更多黏液。專家指出，目前並沒有充分科學證據證實牛奶會增加痰液生成。

馬納克還補充，乳糖不耐症患者也可以選擇無乳糖牛奶，因為這類產品保留了與一般牛奶相近的重要營養素。

喝水、綠茶、薑茶有幫助 充足睡眠也重要

除了飲食內容，補充水分也是維持免疫功能的重要環節，充足水分有助保持呼吸道濕潤，而呼吸道本身就是人體抵禦感冒及流感病毒的第一道防線之一。帕林斯基韋德建議，民眾可透過白開水、清湯、綠茶及薑茶補充水分，協助維持身體正常機能。

至於是否需要額外服用維生素或其他營養補充品，專家表示，對於難以從日常飲食獲得足夠營養的人，補充品可能有所幫助，但應先諮詢醫療專業人員，確認適合的種類與劑量，避免認為攝取越多就越有效。

流感季節來臨之際，提醒民眾免疫系統的健康不只與飲食有關，充足睡眠、適當管理壓力及規律運動，同樣不可忽視。

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