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從10美元起家 18歲「倉庫尋寶獵人」靠AI篩選 開箱名人大師真跡

TVBS新聞網／編譯：俞璟瑤
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標下廢棄倉庫就像一場純靠運氣的博弈，經營這門生意需要投入大量時間與精力和敏銳觀察...
標下廢棄倉庫就像一場純靠運氣的博弈，經營這門生意需要投入大量時間與精力和敏銳觀察力；示意圖。(圖／AI生成)

拉開鐵捲門那一刻，空氣中飄散著陳年灰塵味，眼前可能是堆疊如山的垃圾，也可能藏著價值連城的寶藏。對許多人來說，標下廢棄倉庫就像一場純靠運氣的博弈，然而對18歲的哈斯克爾而言，這卻是一門能精準計算的尋寶生意。談起這趟旅程，哈斯克爾提到，倉儲尋寶最精彩的時間點，其實不是站在倉庫內搬運重物，而是開車前往的路上。車窗外景色飛逝，腦海中開始浮現各種想像，猜想倉庫主人或許是個低調的隱形富豪，這種充滿未知與期待的過程，正是這門生意最吸引人的魔力。

從10美元盲盒起步 翻轉出百萬營收副業

這場尋寶冒險的起點，源自電視上的實境節目。哈斯克爾受到啟發後，決定將倉儲尋寶當成副業經營。回想2024年初，第一次只花大約10美元標下人生第一個廢棄倉庫，裡面最值錢的物品是一個二氧化碳鋼瓶，隨後透過二手平台賣了40美元，順利賺進第一筆獲利。短短一年多時間，這項副業規模呈指數級擴張，倉庫整理出來的物品甚至堆滿家中的車庫與地下室。

扣除成本淨賺8.2萬 算準物流與平台開銷

經營這門生意需要投入大量時間與精力和敏銳觀察力。哈斯克爾表示，目前每週大約花費20到25個小時運作，2025年整年營業額達到約13.5萬美元。扣除最大的支出項目，也就是網購平台的成交手續費以及寄送包裹的郵資運費後，2025年的稅前盈餘依然高達約8.2萬美元，展現出相當驚人的獲利能力。

告別傳統靠運氣 靠數據與AI科技精準打擊

能拿到這份亮眼成績單，靠的絕非單純運氣，而是極為嚴謹的前期研究。哈斯克爾在競標前宛如偵探辦案，仔細透過現場照片推敲物品價值、觀察倉庫地段，甚至拼湊原主人的身分背景。為了進一步提升勝率，更將AI科技導入尋寶流程，與學校朋友共同開發出一套專用程式，全面掃描紐約市、紐澤西州以及康乃迪克州等地區的倉庫拍賣資訊與留置權人姓名。系統螢幕上標示的每一個黃點，都代表著程式辨識出可能是名人所有、值得深入挖掘的目標，藉此找出過往容易忽略的高價值倉庫。

鎖定知名藝術商倉庫 成功挖出名家真跡

這套科技分析策略很快帶來驚人回報。2024年一位紐約知名藝術商過世後，名下倉儲因故進入拍賣市場，成了翻轉事業發展的關鍵契機。哈斯克爾說，當時從這位藝術商的倉庫裡，最終幸運清查出一幅著名美國抽象派畫家曼·雷（Man Ray）的畫作，以及六幅由華特·庫恩（Walt Kuhn）創作的珍貴素描。這次戰果不僅證明科技結合經驗的強大威力，也讓這趟尋寶之旅寫下傳奇一頁。

這段尋寶歷程不僅為哈斯克爾帶來商業上的成功，同時深刻改變了日常生活與消費觀念。在物質過剩、隨手拋棄的過度消費時代，透過親手整理與還原一件件舊物的價值，大幅減少購買全新商品的需求。走過一個個廢棄倉庫後，反而更懂得珍惜那些禁得起時間考驗、值得長期保存與使用的珍貴物品。

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