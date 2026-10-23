認準方向就不輕易改變 4生肖事業穩步向上、拚出豐厚收穫

生肖牛、生肖龍、生肖蛇與生肖馬，做事具有目標感，不容易因短期利益改變跑道，加上面對賺錢機會積極主動，長時間累積下來，事業基礎與收入都有望穩步成長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio ）

職場與商場上的機會不斷變化，有人頻繁追逐熱門風口，也有人選定適合自己的方向後，便願意長期投入。根據新浪看點報導指出，生肖牛、生肖龍、生肖蛇與生肖馬，做事具有目標感，不容易因短期利益改變跑道，加上面對賺錢機會積極主動，長時間累積下來，事業基礎與收入都有望穩步成長。

生肖牛：深耕主業 實力與口碑同步累積

屬牛的人選定事業方向後，通常不會為了短期高報酬輕易轉行。他們重視穩定與長期發展，即使工作進展較慢，也願意按照既定計畫一步步累積，不會因為別人的成績而打亂自己的節奏。

在職場上，屬牛的人願意主動承擔重要任務，碰到困難不輕易推卸，而是想辦法把事情完成。長期下來，他們處理問題的能力逐漸提升，也容易成為主管與團隊信任的對象。

從事生意的屬牛人，則重視產品、服務與老客戶關係，在維護既有客源的同時，也會踏實開發新訂單。雖然財富成長未必一夕暴增，卻能靠穩定營收及良好口碑逐步累積。到了年末，升職、調薪、獎金及存款都有增加機會，每一份成果都來自實實在在的沉澱。

生肖龍：主動搶下機會 事業格局再度擴大

屬龍的人具有明確企圖心，一旦看準值得長期發展的領域，就不容易受到外界熱門話題影響。他們會把時間與資源集中在主要目標上，持續提升專業能力，讓自己在關鍵時刻具備競爭力。

當重要專案或職位出現時，屬龍的人通常不會選擇退縮，而是主動爭取、展現實力。這種敢於表現的性格，容易讓主管、客戶或業界貴人注意到他們，也可能帶來新的合作與資源。

隨著專案經驗及人脈持續增加，屬龍人的事業版圖有望逐步擴張。先前投入的計畫可能在年末集中兌現，帶來大額訂單、獎金或合作收益，不只收入提升，職場地位也可能邁向新的階段。

生肖蛇：低調布局 年底成為獲利黑馬

屬蛇的人確立目標後，會沉下心打磨自己的核心優勢，不會看見別人轉換跑道便盲目跟進。他們習慣先觀察、分析，再決定如何行動，因此雖然平時表現低調，執行力卻相當強。

面對賺錢機會，屬蛇的人懂得主動整合資源、聯繫合適夥伴，並仔細掌握專案中的每一個環節。他們不喜歡高調宣揚尚未完成的計畫，更傾向先把事情做好，再用成果證明能力。

經過一整年的準備與鋪陳，過去規畫的專案有望陸續落地，長期投入的收益也可能在年末集中實現。當其他人還在追逐新風口時，屬蛇的人已靠成熟布局增加收入與資產，成為圈子裡不動聲色卻收穫亮眼的黑馬。

生肖馬：衝在第一線 客源與合作持續增加

屬馬的人認準長期方向後，往往會全力向前，不容易被沿途的小利益或臨時誘惑打亂節奏。他們行動力強，也不喜歡被動等待機會，因此經常主動跑市場、拓展人脈及接觸潛在客戶。

即使遭遇拒絕或短期挫折，屬馬的人也能迅速調整狀態，繼續尋找下一個突破口。隨著市場經驗累積，他們愈來愈了解客戶需求，也能建立更廣泛的人脈與合作網絡。

經過全年奔波，屬馬人的客源與資源逐漸形成規模，年末有望迎來多項長期合作，營收隨之成長。不僅可能完成年初設定的增收目標，還能留下資金，為下一年度擴張事業或開發新市場做好準備。