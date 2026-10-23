網評「最想擁有她的人生」95花TOP10 「嫁金釵」田曦薇排第6、她如爽文女主奪冠

近期網友票選「最想擁有她人生」95花TOP10，評比不只看人氣，也綜合家境、外貌、事業發展及演藝資源。左為李蘭迪、右為田曦薇。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 網友以家境、外貌、事業與演藝資源評選95花「最想擁有她人生」榜單，關曉彤奪冠，田曦薇排第6，趙露思居第3，張婧儀與王楚然並列第2。

近年95花競爭激烈，趙露思 、虞書欣 早已站穩人氣前段班，田曦薇、孟子義、盧昱曉與王楚然則憑藉熱門作品持續追趕，周也、張婧儀等人也各自擁有亮眼資源。根據搜狐報導指出，近期網友票選「最想擁有她人生」95花TOP10，評比不只看人氣，也綜合家境、外貌、事業發展及演藝資源，其中「嫁金釵」田曦薇排名第6，趙露思拿下第3，冠軍則被形容如同「爽文女主照進現實」。

TOP10：沈月

沈月求學時期成績出色，曾以湖南省編導專業第一名考入湖南師範大學。熱愛攝影的她，因拍攝時模特兒臨時缺席而親自上陣，照片被放上網路後意外受到經紀人注意，從此踏入演藝圈。

她出道不久便以校園劇「致我們單純的小美好」迅速走紅，陳小希一角奠定清新鄰家女孩形象。雖然近年聲勢不如巔峰時期，但始終保持穩定戲約，整體演藝發展相對平順。

TOP9：孟子義

1994年出生的孟子義，通常也被放入95花行列討論。她早年憑「陳情令」溫情一角獲得高關注，卻一度受到大量負面評價，路人緣直到近年才逐漸翻轉。

孟子義古裝扮相亮眼，「九重紫」的口碑與熱度更為她帶來明顯加成。2026年，她與李昀銳二度合作「尚公主」，並搭檔王鶴棣出演大IP古裝劇「將門獨後」，兩部作品皆受到高度關注，也讓外界看好她進一步衝擊頂流小花位置。

TOP8：李蘭迪

李蘭迪是95花中公認演技較穩定的一位，早年在「你好，舊時光」飾演余周周，將角色的青春與細膩詮釋得相當到位。她雖曾因「夢回」的古裝造型受到批評，但後續透過「星落凝成糖」、「朝雪錄」等作品重新獲得肯定。

相較趙露思、田曦薇等話題型演員，李蘭迪的流量並非最高，但角色完成度及觀眾代入感是她的優勢。網友認為，這類型演員未必依賴短期熱度，反而更有機會走出長久、穩定的表演道路。

TOP7：宋祖兒

童星出身的宋祖兒成名很早，在許多95花尚未受到注意時，便陸續與TFBOYS合作「我們的少年時代」、與劉昊然演出「九州縹緲錄」，也曾搭檔吳磊出演「上古密約」，早期資源相當亮眼。

近年她又以「折腰」、「無憂渡」等古裝劇收穫好評，兼具顏值與演技。除了古裝扮相吸睛，她也能駕馭「喬家的兒女」這類生活正劇，戲路橫跨古偶與現實題材，整體表現較為全面。

TOP6：田曦薇

田曦薇出道初期資源並不突出，曾在「我的真朋友」、「錦繡南歌」中出演配角，早期作品也以小成本古裝甜劇為主。不過，她憑藉甜美外貌及具有辨識度的古裝扮相逐漸受到關注。

「卿卿日常」合作白敬亭後，田曦薇人氣明顯上升，後續又在「大奉打更人」、「子夜歸」、「逐玉」中分別搭檔王鶴棣、許凱及張凌赫。近期「嫁金釵」更讓她挑戰一人分飾兩角，並正式扛起大女主作品，後續發展備受看好。

TOP5：周也

周也簽入李冰冰旗下和頌傳媒後，迅速獲得公司力捧，出道初期便憑電影「少年的你」及電視劇「山河令」中的配角受到注意，之後一路晉升女主角。

她的長相清冷精緻，每逢95花顏值評比，幾乎都能進入前段班。不過，演技也是周也最常受到討論的部分，從「山河令」到近期古裝劇「一甌春」，表現皆出現兩極評價。她若能提升表演穩定度，仍具有相當大的發展空間。

TOP4：盧昱曉

盧昱曉的成長背景令不少網友羨慕。她出生於醫師世家，外公、外婆及父母都是醫師，從小學習舞蹈，14歲便被送往英國留學。海外求學期間，她開始經營Vlog，20歲時被經紀公司老闆從短影音平台發掘，進而踏入演藝圈。

出道初期，她先後在「玉骨遙」、「雲之羽」、「惜花芷」中替任敏、虞書欣及張婧儀作配，卻憑藉角色快速累積人氣。近年她已升上女主角位置，待播作品包括古言IP「何不同舟渡」、「偷偷藏不住」與「難哄」的姊妹篇「折月亮」，以及搭檔張凌赫的「刺棠」，幾乎都是平台重點劇。

TOP3：趙露思

趙露思被不少網友形容擁有「頂級事業運」，出道不久便以「傳聞中的陳芊芊」走紅，隨後接連主演「且試天下」、「星漢燦爛」、「神隱」等熱門作品，合作對象多為當紅男星。

她具有強烈觀眾緣，主演作品的傳播範圍也相當廣。即使一度受到爭議影響，在外界不看好的情況下，仍以中小成本都市劇「許我耀眼」再次翻紅，展現穩固的粉絲基礎與扛劇能力，也因此被視為95花中的收視代表之一。

近期網友票選「最想擁有她人生」95花TOP10，評比不只看人氣，也綜合家境、外貌、事業發展及演藝資源。左為王楚然、右為關曉彤。（取材自豆瓣）

TOP2：張婧儀、王楚然

張婧儀與王楚然同票並列第二。張婧儀是陳坤、周迅創立的「東申未來」重點培養的新生代演員，一出道便擔任「風犬少年的天空」女主角，在電視劇領域幾乎未曾演過配角。

她先後在「一見傾心」、「藏海傳」、「野狗骨頭」中搭檔陳星旭、肖戰及宋威龍，接下來「霧裡青」還將合作李現。張婧儀不僅戲約穩定，合作班底也多具有一定品質，因此被視為資源及事業運都相當出色的代表。

另一位第二名王楚然，早年曾在「將軍在上」、「清平樂」、「燕雲台」、「尚食」中演出配角，憑藉出眾古裝扮相慢慢走到女主角位置。她擁有172公分高挑身材，時裝與古裝造型都相當亮眼，也是95花中的高顏值代表。

近年王楚然的資源逐步提升，不僅主演騰訊大製作「柳舟記」，也推出「成何體統」，並搭檔張凌赫演出民國劇「這一秒過火」，事業正處於明顯上升階段。

TOP1：關曉彤

冠軍由關曉彤拿下。她出身藝術世家，祖父關學曾是北京琴書名家，父親關少曾也是演員，自幼便接觸表演環境，加上童星出道、家境優渥，成長與演藝道路都比許多同齡演員更早起步。

關曉彤外型亮眼，擁有白皙肌膚及高挑長腿，多年來戲約穩定，代表作包括「二十不惑」等。她兼具家庭背景、外貌條件與持續發展的演藝事業，因而被不少網友形容為「小說女主角照進現實」，最終登上最想擁有其人生的95花冠軍。