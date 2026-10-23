機票不用多花錢也能玩兩站 航空公司這項福利很多人沒用過

訂機票時，可以考慮預訂內含免費過境計畫的機票，許多航空公司讓旅客將中途停留延長至多日且不需額外費用，有些甚至還包括免費飯店住宿。機場示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 善用航空公司免費過境計畫，可一張票玩兩個城市。

善用航空公司免費過境計畫，可一張票玩兩個城市。 重點二： 部分航司提供數天停留與免費住宿，機票成本不變。

部分航司提供數天停留與免費住宿，機票成本不變。 重點三：移航郵輪、交換房屋與平季出遊也能大幅省錢。

很多人都有人生願望清單，可能是搭郵輪 ，也可能參加高價奢華之旅，但這些願望很常因為價錢而被忍痛放棄。有時候最省錢的方式並非完全放棄，而是改用其他方法預訂行程，MoneyLion報導，從充分利用機票 福利到替代住宿，有一些策略能既節省旅費又實現夢想，以下是用更實惠的價格打造夢想之旅的四個方法。

如果夢想是搭郵輪，移航郵輪（repositioning cruises）這個方法絕對值得一試。郵輪公司會因季節變換而將船移至其他航區，例如春天歐洲開始回暖，冬季在加勒比海營運的郵輪就會被移往歐洲，而這些移航郵輪通常只有船員搭乘，為了彌補成本，郵輪公司便會以極低價格販售此航程。

YouTube旅遊頻道KirkToriStory的影片指出，移航郵輪一晚的價格能低到只要41元，而且還是熱門航線。不過要注意的是由於移航郵輪是在調動位置而非一般出航，因此航程會比普通郵輪長，並且會停靠一些常規航線上不會出現的港口。

旅行時住宿常是一筆可觀開銷，可以考慮交換房屋來替代住旅館，像HomeExchange.com和Kindred這樣的平台，會員只要支付固定年費或象徵性的入住費，就可以和世界各地的使用者交換房子，考量到能用廚房和很多飯店沒有包含的費用時，這樣的確能省一筆錢。

訂機票時，可以考慮預訂內含免費過境計畫的機票，許多航空公司讓旅客將中途停留延長至多日且不需額外費用，有些甚至還包括免費飯店住宿。

線上旅行社AranGrant說，若搭冰島航空，任何在北美和歐洲間的跨大西洋航線旅客可以在雷克雅維克停留最多達七天。旅遊攻略網站UpgradedPoints.com.表示，土耳其航空對經伊斯坦堡轉機的乘客提空最多三晚免費住宿外加城市導覽。

TAP葡萄牙航空允許乘客在里斯本或波爾圖停留最多十天，無需額外付費。用這個方法，只要花一張國際機票的錢，就能輕鬆暢遊兩個目的地，變相享受買一送一的優惠。

最後是鎖定旅遊平季（shoulder season）出門。許多移航郵輪或轉機可停留多日的航班都在旺季和淡季中間的平季，那時旅遊需求下降，但天氣仍非常棒，選擇這個時段安排人生必去清單之旅可以節省更多費用。