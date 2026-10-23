整理包／當紅小燕子到劣跡難復出 趙薇這些年經歷了什麼？

趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)

以「還珠格格」中的「小燕子」一角紅遍兩岸三地的中國女星趙薇 ，近年歷經演藝作品下架、社群動態引發關注、商業投資爭議及婚姻變化，逐漸淡出公眾視線。2026年10月，她相隔約5年在新加坡 公開亮相，談及近況時透露，現階段把重心放在寫劇本，並與朋友嘗試運用人工智能（AI）創作影視作品，對重返幕前則態度淡然。

與此同時，前夫黃有龍涉及的巨額賭債訴訟再度受到關注，趙薇名下持股遭凍結、復出傳聞及與昔日同學的互動，也不時成為娛樂新聞焦點。從當紅女星到低調生活，趙薇這幾年的變化，牽涉演藝事業、資本市場與私人生活多個層面。

消失5年再現身，趙薇近況如何？

2026年10月20日，趙薇現身新加坡義安城，她以挑染棕金色的齊肩髮型亮相，現場照片及影片曝光後，再度引發外界討論。趙薇表示目前生活「挺開心的」，已逐漸將重心轉向幕後創作，包括撰寫劇本，以及與朋友嘗試運用AI技術製作影視作品。被問到是否想念拍戲，她笑稱做幕後壓力較小，還可以不用減肥，並表示粉絲仍可看過往作品重播。

這次露面讓外界重新關注她自2021年起淡出公眾視線後的生活，但公開亮相不等於已正式復出，目前報導所披露的工作方向仍以幕後創作為主。

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2021年列劣跡藝人，復出進度成謎

2021年8月下旬，中國廣電總局與官方全面整頓演藝圈，將趙薇與鄭爽、吳亦凡、范冰冰等人一同列入「劣跡藝人」名單，她主演或參與的多部作品陸續從網路平台消失，演員名單中也不再出現她的名字。傳聞指其捲入前杭州市委書記周江勇落馬案，或是與阿里巴巴創辦人馬雲等政商圈關係密切，觸及中共整頓大型資本與「粉絲文化」的政治敏感帶。官方當時沒有完整說明原因，外界以「封殺」形容。

復出之路也屢碰壁。報導稱她曾「空降」自家酒莊直播間，約10分鐘後直播被平台中斷、相關帳號遭封禁，業內人士分析她想藉網路復出的空間有限；官媒近期也發表評論，主張讓違規復出的劣跡藝人「沒市場、無流量」。

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2026年7月，趙薇(右)的前夫黃有龍(左)再度因香港高等法院近百頁判決書曝光而受到關注。(取材自百度百科)

前夫豪賭，6天輸掉6000萬澳元

2026年7月，黃有龍涉及的一宗跨境賭債糾紛，再度因香港高等法院近百頁判決書曝光而受到關注。

據報導，黃有龍於2015年在澳洲珀斯皇冠賭場，6天累計輸掉6000萬澳元（約4169萬美元）。此後，他透過不同渠道償還款項，報導指2016年至2019年間曾向太陽城支付約2.73億港元，並於2019年獲解除相關博彩信貸債務。這宗訴訟的爭議焦點，是原告蔡一鳳追討年利率24%的逾期利息。法院最終駁回原告全部訴訟請求，蔡一鳳表示將提出上訴。

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早已離婚，商業投資仍受關注

趙薇與黃有龍於2008年結婚，兩人的婚姻及共同涉及的商業投資，過去一直是媒體關注焦點。2024年12月28日，趙薇曾在微博發文，表示自己多年前已正式與黃有龍離婚，兩人的婚姻關係在法律上早已解除。

2016年至2017年間，趙薇旗下龍薇傳媒曾計畫收購萬家文化股權，因融資安排及信息披露問題引發監管調查。中國證監會於2018年對相關公司及當事人作出行政處罰，並對趙薇、黃有龍等人採取5年證券市場禁入措施。近年黃有龍的賭債訴訟再受關注，趙薇名下持股亦曾傳出遭凍結。

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傳死訊烏龍，「北影三劍客」互動

趙薇淡出幕前，與昔日同學及好友的互動仍不時引發話題。2025年，趙薇曾與黃曉明等北京電影學院同班同學聚會，相關照片讓外界關注她與昔日圈中好友的關係，也引發她與陳坤是否不和的討論。2025年，她曾因胃癌及死訊傳聞引起關注；2026年則陸續傳出直播露面、與同學聚會及在海外公開活動的消息。

此外，趙薇的女兒「小四月」逐漸長大，偶爾曝光的照片亦會成為娛樂新聞焦點。

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北影96班素有「神仙班級」之稱。（取材自微博）