我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

整理包／當紅小燕子到劣跡難復出 趙薇這些年經歷了什麼？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)
趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)

以「還珠格格」中的「小燕子」一角紅遍兩岸三地的中國女星趙薇，近年歷經演藝作品下架、社群動態引發關注、商業投資爭議及婚姻變化，逐漸淡出公眾視線。2026年10月，她相隔約5年在新加坡公開亮相，談及近況時透露，現階段把重心放在寫劇本，並與朋友嘗試運用人工智能（AI）創作影視作品，對重返幕前則態度淡然。

與此同時，前夫黃有龍涉及的巨額賭債訴訟再度受到關注，趙薇名下持股遭凍結、復出傳聞及與昔日同學的互動，也不時成為娛樂新聞焦點。從當紅女星到低調生活，趙薇這幾年的變化，牽涉演藝事業、資本市場與私人生活多個層面。

消失5年再現身，趙薇近況如何？

2026年10月20日，趙薇現身新加坡義安城，她以挑染棕金色的齊肩髮型亮相，現場照片及影片曝光後，再度引發外界討論。趙薇表示目前生活「挺開心的」，已逐漸將重心轉向幕後創作，包括撰寫劇本，以及與朋友嘗試運用AI技術製作影視作品。被問到是否想念拍戲，她笑稱做幕後壓力較小，還可以不用減肥，並表示粉絲仍可看過往作品重播。

這次露面讓外界重新關注她自2021年起淡出公眾視線後的生活，但公開亮相不等於已正式復出，目前報導所披露的工作方向仍以幕後創作為主。

👉神隱5年罕見亮相 趙薇「原生臉」抗打 不拍戲改寫劇本

2021年列劣跡藝人，復出進度成謎

2021年8月下旬，中國廣電總局與官方全面整頓演藝圈，將趙薇與鄭爽、吳亦凡、范冰冰等人一同列入「劣跡藝人」名單，她主演或參與的多部作品陸續從網路平台消失，演員名單中也不再出現她的名字。傳聞指其捲入前杭州市委書記周江勇落馬案，或是與阿里巴巴創辦人馬雲等政商圈關係密切，觸及中共整頓大型資本與「粉絲文化」的政治敏感帶。官方當時沒有完整說明原因，外界以「封殺」形容。

復出之路也屢碰壁。報導稱她曾「空降」自家酒莊直播間，約10分鐘後直播被平台中斷、相關帳號遭封禁，業內人士分析她想藉網路復出的空間有限；官媒近期也發表評論，主張讓違規復出的劣跡藝人「沒市場、無流量」。

👉趙薇神隱4年突更新社群 披頭散髮、面容消瘦

👉復出無望？趙薇發文：無所謂，一切都會過去…

👉復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」

2026年7月，趙薇(右)的前夫黃有龍(左)再度因香港高等法院近百頁判決書曝光而...
2026年7月，趙薇(右)的前夫黃有龍(左)再度因香港高等法院近百頁判決書曝光而受到關注。(取材自百度百科)

前夫豪賭，6天輸掉6000萬澳元

2026年7月，黃有龍涉及的一宗跨境賭債糾紛，再度因香港高等法院近百頁判決書曝光而受到關注。

據報導，黃有龍於2015年在澳洲珀斯皇冠賭場，6天累計輸掉6000萬澳元（約4169萬美元）。此後，他透過不同渠道償還款項，報導指2016年至2019年間曾向太陽城支付約2.73億港元，並於2019年獲解除相關博彩信貸債務。這宗訴訟的爭議焦點，是原告蔡一鳳追討年利率24%的逾期利息。法院最終駁回原告全部訴訟請求，蔡一鳳表示將提出上訴。

👉6天輸光4169萬美元 近百頁判決書揭趙薇前夫黃有龍豪賭內幕

早已離婚，商業投資仍受關注

趙薇與黃有龍於2008年結婚，兩人的婚姻及共同涉及的商業投資，過去一直是媒體關注焦點。2024年12月28日，趙薇曾在微博發文，表示自己多年前已正式與黃有龍離婚，兩人的婚姻關係在法律上早已解除。

2016年至2017年間，趙薇旗下龍薇傳媒曾計畫收購萬家文化股權，因融資安排及信息披露問題引發監管調查。中國證監會於2018年對相關公司及當事人作出行政處罰，並對趙薇、黃有龍等人採取5年證券市場禁入措施。近年黃有龍的賭債訴訟再受關注，趙薇名下持股亦曾傳出遭凍結。

👉趙薇又出事了…名下1590萬元持股再遭凍結 衝熱搜

傳死訊烏龍，「北影三劍客」互動

趙薇淡出幕前，與昔日同學及好友的互動仍不時引發話題。2025年，趙薇曾與黃曉明等北京電影學院同班同學聚會，相關照片讓外界關注她與昔日圈中好友的關係，也引發她與陳坤是否不和的討論。2025年，她曾因胃癌及死訊傳聞引起關注；2026年則陸續傳出直播露面、與同學聚會及在海外公開活動的消息。

此外，趙薇的女兒「小四月」逐漸長大，偶爾曝光的照片亦會成為娛樂新聞焦點。

👉「北影三劍客」班聚合體 陳坤、趙薇破不和傳聞

👉去年遭誤傳胃癌離世…趙薇久違露面變憔悴 同框黃曉明

👉趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

👉遭傳罹患胃癌 趙薇更新近況PO照反擊死訊

北影96班素有「神仙班級」之稱。（取材自微博）
北影96班素有「神仙班級」之稱。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她於2026年10月在新加坡公開亮相，表示目前生活愉快，重心已轉向幕後創作，主要是寫劇本，並與朋友嘗試用AI製作影視作品，對重返幕前態度淡然。

  • 報導指出，她自2021年起多部作品從平台消失，演員名單也被移除，外界普遍以封殺形容。之後她無法拍戲、商演，連直播復出也屢遭中斷。

  • 趙薇已在2024年12月表示早與黃有龍離婚，但前夫的跨境賭債訴訟、她名下持股遭凍結、以及龍薇傳媒收購萬家文化引發的監管處分，仍持續成為新聞焦點。

趙薇 新加坡 整理包

上一則

10月23日星座運勢 獅子展現魅力 雙魚愛情能量高

延伸閱讀

趙薇露面了 昔陷「封殺、限制出境」風波 重心轉向幕後創作

趙薇露面了 昔陷「封殺、限制出境」風波 重心轉向幕後創作
李小冉首認離婚 卻被曝「內幕」 怒罵行銷號：見不得人嗎

李小冉首認離婚 卻被曝「內幕」 怒罵行銷號：見不得人嗎
整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看

整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看
女球友痴纏2年 郭台銘夫妻心結未解 遭爆「各過各的」

女球友痴纏2年 郭台銘夫妻心結未解 遭爆「各過各的」

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
網友分享Trader Joe's10月回歸商品，包括有機紫薯、日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨，直呼每款都是熟悉的網紅搶手貨。紫薯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@PAND URU ）

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

2026-10-21 19:25
咖啡師說，把咖啡泡好後要倒入杯子前可以先預熱杯子，若將咖啡倒入冰冷的杯子，冷卻過快的咖啡容易變得平淡苦澀。示意圖。（取材自pexels.com@ Jaycee300s ）

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

2026-10-15 22:25

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格