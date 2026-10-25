平均可省60％…把握國外處方藥免關稅延長90天優惠

圖為維州一名藥劑師在藥局工作。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國海關延後90天才加嚴國外處方藥郵寄規定，讓依賴低價進口藥的患者暫獲喘息，但專家警告，未來更嚴格的申報與審查仍可能導致斷藥。

海關與邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP ）表示，超過4百萬名購買平價處方藥的美國人，暫時還能繼續購買而不必應付額外的繁瑣程序，寬限期只到1月20日；藥事專家說，新政策延後90天值得歡迎，讓人有更多時間準備，但更大問題仍存在，民眾未來仍有斷藥風險。

今日美國（USA Today）報導，CBP原本規畫自10月22日起，停止允許處方藥以免關稅 且幾乎不需申報文件的方式跨境運輸，這些包裹未來將必須通過自動化程序，並提供食品藥物管理局（FDA ）所要求的證明文件、關稅申報以及其他具體的產品詳細資訊。

藥學專家表示，新制會讓那些向加拿大、澳洲和英國等國家的藥局購買較便宜處方藥的美國人，無法再以可負擔的價格買到需要的藥，而購買處方藥的人大多是年長者，新規定也可能讓某些人被迫停藥。

倡導美國民眾獲得價格合理且安全處方藥的非營利組織「個人處方藥進口運動」（Campaign for Personal Prescription Importation）執行長杭特（Ken Hunter）說，CBP暫緩實施新制讓病患能在假期間有些許喘息空間，但CBP仍然打算將這些危險的要求應用於所有個人處方藥的國際郵件運輸。雖然目前實施時間稍微延後，病患只能再補充一次藥量就可能面臨斷藥。

自1月20日起，所有國際包裹都要經過更嚴格的入境程序，需要提交更多文件，若是藥品就要經過FDA的嚴格審查，這項改變源自於總統川普於去年無限期暫停了「小額豁免」（de minimis）免稅待遇，該規定讓價值8百元以下的包裹能免稅入境，沒有任何限制。

杭特說，依靠這些價格平實處方藥的美國人應盡速訂購補給，諮詢醫生以獲得額外處方，並請求藥局訂購，也可問問醫生國內是否有買得起的替代藥品，或前往國外購買藥物，他也建議美國人持續向國會和白宮施壓。

非營利倡導組織「平價藥品患者聯盟」（Patients For Affordable Drugs）執行長貝西（Merith Basey）說，對那些擔心無法從國外獲得低價處方藥的患者來說，這次延期是一個令人欣慰的暫時解脫，但並非長久之計，在美國患者能夠以負擔得起的價格取得所需的處方藥之前，破壞現有的個人進口做法將會使一個重要的安全保障面臨風險。

加拿大國際藥品消費者聯盟（CPPI）估計，美國消費者若向持有執照的加拿大藥局購買90天的藥物，而不是向GoodRx或亞馬遜支付更高的價格，可以省52%至89%的錢，平均省下超過64%。

線上消費者健康監督組織「人民的藥局」（The People's Pharmacy）比較了抗憂鬱藥物Wellbutrin XL 300的價錢，在美國購買一個月份量的零售價至少要2500元，但從加拿大線上藥局購買三個月的量則不到2百元。