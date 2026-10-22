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為前夫背債3000萬台幣 張秀卿提告了 淚喊：我也是受害者

記者梅衍儂／即時報導
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張秀卿(右)去年跟王國贊一起出國。（取材自臉書）
張秀卿(右)去年跟王國贊一起出國。（取材自臉書）

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文章摘要整理：

張秀卿遭捲入前夫王國贊的債務風暴，公開表示已提告並稱自己也是受害者，盼外界交由司法釐清真相。

台語歌后張秀卿爆出與小12歲前夫王國贊婚變與財務風暴，王國贊遭許多債主指控打著「張秀卿演唱會」名義四處借錢，結果支票跳票，欠債高達5億（台幣，下同），外界紛紛質疑張秀卿「假離婚切割」，更有債主指控她嗆聲「大不了脫產」。面對排山倒海的指控，張秀卿22日最新回應，宣布已正式對前夫提告。

張秀卿日前才在演唱會慶功宴上與王國贊大秀恩愛，豈料一周後無預警拋出震撼彈，發聲明證實兩人早在3年前就已離婚，結束了11年的婚姻，張秀卿更痛訴自己出於善心，今年9 月才以個人名義幫王國贊向銀行貸款2800萬元，並另外借出600萬元現金，再加上被拖欠的演唱會酬勞，整整為前夫背負至少3400萬元的巨額債務。

之後多位債權人出面指控，控訴王國贊長期打著「張秀卿名義」四處周轉，受害者多達數十人至上百人。對於所有爆料，王國贊目前仍是全面神隱。張秀卿今日發聲回應，表示：「這些日子以來感謝大家關心我的事件，目前我已經對王國贊提告，我也是受害者，現已進入司法調查程序，請大家不要擔心，我會堅強的站起來！同時對於近日許多的揣測與不實的指控，現在都交由律師處理，不希望浪費社會的資源，懇請大家讓我靜心處理事情，感恩大家的關心。」

張秀卿表示已經對王國贊提告。（取材自臉書）
張秀卿表示已經對王國贊提告。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 她已正式對前夫王國贊提告，並表示相關爭議已進入司法調查程序，後續將交由律師處理，不再回應外界不實揣測。

  • 她表示今年9月曾以個人名義替王國贊向銀行貸款2800萬元，另借出600萬元現金，再加上被拖欠的演唱會酬勞，合計至少3400萬元。

  • 多名債主指控王國贊打著「張秀卿名義」四處借錢，並傳出支票跳票、欠債累積至5億元，受害者人數甚至可能達數十到上百人。

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