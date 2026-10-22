霜降開始秋冬養生 3處最重保暖、怎麼吃怎麼動一次看懂

霜降時節氣溫逐漸降低，早晚溫差也更加明顯，日常保養應以防寒、潤燥為主。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 霜降是秋冬交替時節，養生重點在於保暖、潤燥與調養脾胃，飲食宜清淡溫和，運動則以適度流汗、不受寒為原則。

霜降是秋季最後一個節氣，也是秋冬交替的重要時節，今年落在10月23日(五)。此時氣溫逐漸下降，早晚溫差加大，秋燥尚未完全消退，寒氣卻已開始加重，容易出現皮膚乾燥、喉嚨不適、手腳冰冷及關節 痠痛等問題。搜狐網報導，中醫認為，霜降養生應著重潤燥、保暖與調養脾胃，日常生活除了適時增添衣物，也要注意飲食搭配和運動方式，避免過度消耗體力。掌握以下3個養生重點，有助身體適應季節變化，為即將到來的冬季做好準備。

一、霜降如何保養？做好3處保暖 早睡避免受寒

霜降時節氣溫逐漸降低，早晚溫差也更加明顯，日常保養應以防寒、潤燥為主。中醫認為，秋末陽氣逐漸收斂，若經常熬夜或受寒，可能加重疲倦、手腳冰冷等不適，因此建議調整作息，建議晚上9點~11點上床睡覺，11點~1點進入沉睡狀態，避免長時間熬夜，讓身體獲得充分休息。

保暖方面，尤其要注意腳踝、頸部和腰腹。腳踝受寒可能讓手腳冰冷的人更加不舒服，建議穿著長褲、襪子及合適的鞋子，避免為了造型長時間露出腳踝。頸部容易受到冷風吹拂，早晚外出時可以搭配圍巾；腰腹則應避免直接接觸冷風，尤其是長時間坐在冷氣房或戶外工作的人，更要注意保暖。

此外，霜降後秋燥仍可能持續，除了適度補充水分，也可以使用保濕乳液改善皮膚乾燥。換季時添衣不必一次穿得太厚，可依氣溫變化逐步調整。

二、霜降吃什麼？多吃潤燥、健脾食物 少碰生冷辛辣

霜降時節仍有秋燥問題，加上氣溫下降，飲食可著重潤燥、健脾與適度溫補，避免一味進補或過度食用刺激性食物。中醫認為，脾胃是消化吸收的重要基礎，秋冬交替時應盡量維持規律飲食，選擇容易消化、營養均衡的食物。

潤燥方面，可適量食用雪梨、百合、銀耳、白蘿蔔及柚子等食材，搭配充足水分，幫助維持身體所需的水分。若想兼顧脾胃調養，可以選擇山藥、南瓜、小米、蓮子及栗子等食材，煮成粥品或湯品，作為日常飲食的一部分。天氣轉涼後，也可以適量加入生薑，或選擇熱湯、熟食，讓身體暖和起來。

霜降可適量食用雪梨、百合、銀耳、白蘿蔔及柚子等食材，搭配充足水分，幫助維持身體所需的水分。(中通社)

至於不宜過量食用的食物，首先是冰飲、冰品及其他生冷食物，尤其腸胃較敏感的人，更應留意食用後是否容易腹脹或腹瀉。辛辣火鍋、油炸食品及過甜的點心也不宜吃得太多，以免增加腸胃負擔。羊肉、桂圓等溫補食材可以適量食用，但不代表吃得越多越好；若本身容易口乾、便祕或有其他慢性疾病，更應依個人狀況調整。

三、霜降運動怎麼做？快走、伸展都適合 避免大汗淋漓

進入霜降後，氣溫逐漸降低，運動時除了考量體能，也要注意天氣變化。中醫養生講究秋冬適度收斂，不宜為了追求運動效果而過度消耗體力。尤其天冷時若突然進行高強度運動，或在大量流汗後立即吹風，可能增加身體不適的風險。

霜降適合選擇較溫和的運動，例如快走、慢跑、伸展操等。(新華社)

霜降適合選擇較溫和的運動，例如快走、慢跑、伸展操等。這些活動可以依個人體能調整強度，也較容易融入日常生活。平時缺乏運動習慣的人，可以先從每天散步10至15分鐘開始，再視身體狀況逐步增加時間；有規律運動習慣的人，則可維持原有安排，不必因為進入秋冬就完全停止活動。

運動時間也值得留意。天氣晴朗時，可以選擇上午氣溫回升後或下午較溫暖的時段外出，避免天色未亮、氣溫較低時勉強運動。開始前先暖身，運動過程中以呼吸順暢、身體微微發熱為宜，不必刻意追求大量流汗。若出現頭暈、胸悶、呼吸困難或明顯不適，應立即停止活動。

運動結束後，要及時擦乾汗水並更換潮濕衣物，避免受涼。平時也可以搭配溫水泡腳、適度伸展及充足睡眠，幫助身體放鬆。