佛州一家四口住船上花一年時間遊東岸 生活採買不是問題

佛州的布普一家今年初展開美國大環線水路之旅，一家四口為此在生活做出調整，父母遠距工作，小孩改為在家自學。船隻示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Zakhar Vozhdaienko ）

AI摘要 文章摘要整理： 佛州布普一家四口放棄原本生活，展開1年大環線船旅，透過科技、遠距工作與在家自學，在航行中解決採買與生活需求。

佛州 的凱文．布普（Kevin Bupp）和妻子喬安娜（Joanna Bupp）今年初帶著孩子離開家園，搭船展開為期一年的「美國大環線」（America’s Great Loop）之旅，他們在行前做了很多功課、調整和改變，旅途中也有很多困難要克服，至於最讓人好奇的日常採買和物資補給，喬安娜說多虧科技的發達，亞馬遜 幾乎哪裡都能送貨，他們網購食品雜貨，配送平台Instacart也能把東西送到他們手上。

時人雜誌（People）報導，布普夫妻多年來夢想著有一天離開家園，踏上「美國大環線」（America’s Great Loop）這條環繞北美東部的水路，47歲的凱文在過去20年很常對45歲的喬安娜提到這條知名的水路，那是一條連續、長約6千英里的路程，沿著東岸的海岸北上到五大湖區，再順著幾條內陸河往南直到墨西哥灣 ，通常會遊歷這條路線的是退休人士而非家庭，布普夫妻也一直認為他們應該是等到兩個兒子都上大學後才實現這個夢想。

今年年初，喬安娜向凱文提了一個瘋狂點子；喬安娜說，兩個兒子都已經夠大了，若他們能同意，不如將大環線之旅付諸實行。

布普夫妻認為，他們12歲的兒子傑克森（Jackson）和10歲的兒子朱利安（Julian）已經到了適合的年齡，可以將一年的學校教育改為在家自學，兩人徵詢兒子的意見時，傑克森和朱利安都被在家自學的願景深深吸引。

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全家人都同意後，布普夫妻開始為遠征做準備，他們說要做的功課很多，第一項就是要先找一艘船，要能住得下四個人和一隻狗，還要有足夠的空間讓孩子們寫功課、父母遠距工作，還有很多他們沒預料到的關卡，例如保險和駕駛船隻的許可證。

凱文說，佛州的家也有一些事情要處理，例如他們要住在船上一年，郵件該如何處理，他們總認為某一天能出發，但當天又會有小事冒出來，他們發現每次總有不能出發的理由，總有各種事情要解決，因此最後他們決定直接出發了。

凱文說，自從出發以來，每天都很順利，但這並非度假，每天還有很多事要處理，例如注意天氣預報、規劃路線，尋找水面上的潛在障礙物或水深可能過淺的地方，他們也會利用空閒時間，好好探索旅途中停靠的各個小鎮。

布普一家遊覽了華盛頓特區、在喬治亞州外海的一座小島欣賞了日落、經過安大略湖和遊覽聖路易斯的拱門，他們也在YouTube頻道和Instagram帳號分享日常生活。

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喬安娜找了一位家鄉的朋友幫助她完成兒子的自學，朋友替她找合適的線上課程，確保孩子們的學習有按照計畫且完成目標，有時他們也會把自己身處的特別環境變成課程，例如用回收材料造船並下水測試。

喬安娜說，她在出發前請教了正在遊歷大環線或去過大環線的家庭，問他們她該帶什麼電器、要帶什麼回家，有人要她別再擔心，一位女士告訴她「就出發吧」，因為對一個家庭來說出海的必備物品，對另一個家庭來說可能根本沒用處。

喬安娜說，現代科技讓他們很容易獲得所需物品，亞馬遜能送貨到每個地方，Instacart可以幫他們送食品雜貨，去華盛頓特區時他們叫Uber，一個小時就到了。