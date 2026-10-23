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台灣鳳梨酥哪家最好吃？「從甜到酸」攻略曝 不愛甜首推這幾款

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台灣鳳梨酥品牌眾多，內餡從香甜柔軟到酸香帶有果肉纖維，風格差異不小。圖為日出的土...
台灣鳳梨酥品牌眾多，內餡從香甜柔軟到酸香帶有果肉纖維，風格差異不小。圖為日出的土鳳梨酥，吃得到鳳梨的鮮甜纖維。(聯合報系資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網友整理鳳梨酥分成4類，口味從傳統甜餡到酸香果肉皆有。
  • 重點二：不愛甜者多推微熱山丘、旺萊山，土鳳梨酥酸甜較平衡。
  • 重點三：除了鳳梨酥，佳德、小潘鳳凰酥及太陽餅等也受推薦。

台灣鳳梨酥品牌眾多，內餡從香甜柔軟到酸香帶有果肉纖維，風格差異不小。一名廣東小紅書網友「貪婪小咪（顯化版」近日表示，準備選購台北伴手禮，目前已將微熱山丘與佳德列入口袋名單，但自己不愛甜食，因此請台灣網友推薦其他品牌，也想知道除了鳳梨酥之外，還有哪些伴手禮值得購買，吸引逾200則留言分享。

留言區有網友將鳳梨酥依餡料分成4類。第一類是傳統鳳梨酥，以鳳梨搭配冬瓜製作，通常甜度較高、質地柔軟，代表品牌包括佳德、小潘、犁記、俊美、李鵠及舊振南。

第二類是土鳳梨酥，主要使用土鳳梨餡，酸度與果香較明顯，也較容易吃到鳳梨纖維，微熱山丘、深緣及水、犁記都有相關產品。若不喜歡甜口，多名網友建議優先考慮微熱山丘或旺萊山，其中微熱山丘被形容酸甜較平衡，近年版本也不像過去那麼酸。

第三類為不加入冬瓜的純鳳梨酥，裕珍馨、日出、郭元益及義美金鑽都被列入代表名單。這類產品強調鳳梨本身的果香，但實際酸甜度仍會因品種與配方不同而有差異。

第四類則是鳳黃酥或鳳凰酥，在鳳梨餡中加入鹹蛋黃，透過鹹香降低甜膩感。佳德、小潘、裕珍馨及郭元益皆有推出，其中「小潘裸裝鳳凰酥」獲得多名網友推薦，犁記鳳凰酥也有支持者。

至於佳德是否只是觀光客名店，留言區出現不同看法。有人認為在地人較常吃土鳳梨酥，佳德主要由遊客排隊購買；但多名台灣網友反駁，佳德原本就有大量本地客，只是近年觀光人氣提高，才被貼上觀光店標籤。支持者認為佳德餅皮與內餡接受度高，偏甜口的人尤其容易喜歡。

除了鳳梨酥，網友也推薦俊美太陽餅與松子酥、聯翔蛋黃酥及鹹綠豆椪，西門町老店世運的甜點與麵包也被點名。另有人推薦大倉久和鳳梨酥，認為包裝精緻，適合作為正式伴手禮。

綜合留言，想吃酸香果味可選微熱山丘、旺萊山或其他土鳳梨酥；偏愛傳統甜香可考慮佳德；喜歡鹹甜交錯則可嘗試小潘或犁記鳳凰酥。

精華 FAQ

  • 留言區將鳳梨酥分為傳統鳳梨酥、土鳳梨酥、純鳳梨酥，以及加入鹹蛋黃的鳳黃酥或鳳凰酥4類，差別主要在餡料配方、甜度與酸香表現。

  • 多名網友建議優先選微熱山丘或旺萊山，因為土鳳梨酥酸甜較平衡、果香較明顯；若想要更明確的酸度與纖維感，也可考慮其他土鳳梨酥品牌。

  • 留言還推薦俊美太陽餅與松子酥、聯翔蛋黃酥、鹹綠豆椪，以及西門町老店世運的甜點麵包；若重視包裝質感，大倉久和鳳梨酥也被視為正式伴手禮。

鳳梨酥

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