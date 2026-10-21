我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟加拉男女在清真寺做「不檢點行為」 沙國1罪名處決

好市多這些節慶禮盒 10美元也能送得體面

「難回內地上班」 來香港打工仔曝中港職場5大落差

香港新聞組／即時報導
樓主認為香港收入雖然不是說高得離譜，但在香港工作可以成功存下來，「沒那麼多人情往...
樓主認為香港收入雖然不是說高得離譜，但在香港工作可以成功存下來，「沒那麼多人情往來要隨禮，也沒那麼多飯局酒局要撐場面」。香港示意圖。（香港中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

一名內地勞工分享在香港工作的5大落差，指交通、下班、請假、同事關係都更清晰，令她感到生活節奏放鬆，甚至認為難以再回內地上班。

近年不少內地勞工來港工作，無論從事餐飲、零售還是服務行業，香港的薪酬水平與就業機會均具吸引力。然而，除了金錢回報之外，兩地的工作文化、生活節奏及人際關係模式亦存在明顯差異，最近有內地人在小紅書分享，認為在港工作一段時間後，更直言「難以返回內地上班」。

香港01報導，一名在港任職服務員近一年的內地勞工，近日在小紅書發文分享自身體會，她表示每周往返深圳與香港，對於兩地職場文化的落差感觸甚深，在帖文中直言來港工作後最大的轉變並非薪酬高低，而是整個人的生活節奏「鬆下來了」，再要重新適應內地緊繃的職場氛圍，已變得相當困難，更從交通時間、工時、請假文化、同事關係等層面，歸納出在港打工後「回不去」的五大關鍵原因。

1.交通時間精準可控。樓主分享自己每天從羅湖出發，經口岸過關後前往上水上班，全程約40分鐘。她回憶以往在內地上班，短短三公里的路程，早上返工高峰期塞車可塞40分鐘，「如今雖然跨了一座城，時間反而掐得比鐘表更準。」

2.下班界線清晰。樓主形容香港職場下班時間一到，打完卡即可離開，手機上的通訊工作群組從下班起便鴉雀無聲。相比之下，內地職場普遍存在「隨時候命」的文化，即使放工亦要留意群組訊息。

3.請假不需心理演練，私事歸私事。樓主亦在文中分享有一次發燒至38度，向經理請假，對方僅回覆「好好休息，班我已經調好了」，沒有追問、沒有催促。她坦言以前在內地請假，要在心裡演練三遍，生怕被領導覺得「事多、不夠拼」，她感嘆原來在港工作，大家默認私事歸私事、工作歸工作，分得清清楚楚。

4.同事關係淡而舒服，無人追問私隱。樓主表示自己與同事之間上班各忙各的，與同事下班偶爾約食糖水，對話內容「不會問你多大、有沒有對象、月入多少」，更沒有人聚在一起說是非。樓主表示以前在內地，單是應付人情世故已耗掉半條命，如今才發現「打工真的可以只打工」。

5.在港工作可以儲到錢。樓主認為香港收入雖然不是說高得離譜，但在香港工作可以成功存下來，「沒那麼多人情往來要隨禮，也沒那麼多飯局酒局要撐場面」，更感嘆對於普通打工仔而言，這種「不用內耗的踏實感」，在香港工作並待久了真的會「上癮」。

帖文引來不少同樣在港工作的內地人留言，但留言較為兩極化，有人認同樓主所講在香港打工更好，也有部分網民認為，是樓主的工作環境和狀態較好，並不能完全代表香港的職場狀態。

精華 FAQ

  • 她認為在香港工作後，整體生活節奏變得更鬆，交通時間較可控、下班界線清楚、請假較少壓力，連同事相處也更簡單，因此很難再適應內地較緊繃的職場氛圍。

  • 5個差異包括交通時間精準可控、下班即走界線明確、請假不必心理演練、同事關係淡而舒服，以及較少人情往來和飯局壓力，讓她覺得打工可以只專注工作。

  • 帖文引來不少在港工作的內地人留言，有人認同香港職場較舒適，也有人認為她的經歷只反映個別工作環境，未必能代表整體香港職場狀況，因此看法相當兩極。

香港 小紅書

上一則

抬車救援、當保鏢...完全戰鬥導向 宇樹新機器人更能打了

延伸閱讀

愛說Sorry、蓋馬桶蓋沖水… 網熱議：一看就知在香港待過

愛說Sorry、蓋馬桶蓋沖水… 網熱議：一看就知在香港待過

提醒青年影人 香港導演關錦鵬：別急着炫技 先看清人心

提醒青年影人 香港導演關錦鵬：別急着炫技 先看清人心
恒大調查18國升學目的地 香港成讀博士首選 美國排名曝光

恒大調查18國升學目的地 香港成讀博士首選 美國排名曝光
「5分鐘完成入境」港深新皇崗口岸開通 首日運作暢順

「5分鐘完成入境」港深新皇崗口岸開通 首日運作暢順

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生涯現金流量表」，並透過兼職貼補家用，減輕生活負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

2026-10-14 19:25

超人氣

更多 >
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答