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6部熱播新劇 「嫁金釵」田曦薇雙角色吸睛、「醉夢」劉詩詩查案伏筆多

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近期熱播陸劇題材多元，圖為「嫁金釵」。（取材自豆瓣）
近期熱播陸劇題材多元，圖為「嫁金釵」。（取材自豆瓣）

AI摘要

文章摘要整理：

近期陸劇市場熱鬧，6部新劇從雙角色逆襲、婚姻反擊到律政輕喜與年代懸疑輪番登場，題材多樣、話題十足。

近期陸劇市場相當熱鬧，古裝逆襲、都市情感、律政喜劇及年代懸疑等題材接連登場。根據搜狐報導指出，「蘭香如故」收官後，「嫁金釵」接棒成為話題焦點，「美人餘」則以婚姻背叛與女性反擊穩居熱度第二；「把黑夜點燃」、「醉夢」兩部懸疑新劇，也憑藉舊案追查與連環反轉吸引觀眾。

1.「嫁金釵」

田曦薇在劇中一人分飾阿醜與君黛，兩個角色無論身分、性格或人生際遇都截然不同。出身底層的阿醜長期受人欺壓，眼神怯懦、身形佝僂，處處透露求生的小心翼翼；君黛則昂首挺胸、目光帶刺，展現桀驁張揚的一面。

雖然田曦薇的演技評價不一，但她透過神態、姿勢及說話方式區分兩個角色，仍讓觀眾看見突破。隨著兩條命運線逐漸交錯，身分秘密與逆襲主線也成為全劇最大看點。

2.「美人餘」

全劇共28集，李一桐飾演家境優渥的李夢，原本擁有人人稱羨的婚姻，丈夫體貼周到，生活看似幸福美滿。然而，結婚五周年紀念日當天，她意外發現丈夫不僅背叛感情，當年的相識與戀愛更是一場精心設計的算計。

得知真相後，李夢沒有崩潰哭鬧，而是找來摯友與金牌律師，冷靜蒐集證據、展開反擊。女主角不忍氣吞聲、不等待他人拯救，高智商拆穿騙局的反套路設定，讓復仇過程看得格外痛快。

近期熱播陸劇題材多元，圖為「美人餘」。（取材自豆瓣）
近期熱播陸劇題材多元，圖為「美人餘」。（取材自豆瓣）

3.「蒸蒸日上」

高葉、韓東君主演的都市律政輕喜劇，全程在瀋陽拍攝，充滿濃厚東北生活氣息。高葉飾演的蕭龍女個性直爽、堅守職業操守，因看不慣原事務所的行事方式，毅然辭去金牌律師工作，帶著一群看似不太可靠的夥伴，在大眾浴池二樓成立草根律所。

律所專門承接普通人的案件，將法律議題融入市井生活。韓東君飾演蕭龍女的青梅竹馬兼同事，兩人分別代表野路子與精英派，工作時針鋒相對，私下卻又互相扶持。全劇共22集，約每兩至三集講述一個小故事，笑鬧之中也帶有溫情。

近期熱播陸劇題材多元，圖為「蒸蒸日上」。（取材自豆瓣）
近期熱播陸劇題材多元，圖為「蒸蒸日上」。（取材自豆瓣）

4.「把黑夜點燃」

這部12集迷霧劇場新作，由蔣欣與陳哲遠主演，結合年代懸疑及姐弟救贖。故事始於1990年代末，一座小城發生管道爆炸，陳家姐弟的父親因此身亡，母親其後捲入職場鬥爭，也離開人世，原本完整的家庭就此破碎。

多年後，姐姐陳英成為會計，暗中蒐集當年事件的證據；弟弟陳善離家後進入搶修隊工作，也以自己的方式追查真相。兩人從互相猜忌、反目，到重新聯手揭開舊案，親情裂痕與案件疑點同步推進，連續反轉成為追劇亮點。

近期熱播陸劇題材多元，圖為「把黑夜點燃」。（取材自豆瓣）
近期熱播陸劇題材多元，圖為「把黑夜點燃」。（取材自豆瓣）

5.「蘭香如故」

「蘭香如故」在熱播33天後正式收官，故事講述沈家千金沈嘉蘭在家族蒙冤覆滅後，頂替丫鬟許蘭香的身分活下來，並進入林府從三等丫鬟做起。她一面隱藏真實身分，一面在世家後宅的算計中步步求生，最終憑藉智慧與韌性改變命運。

少女時期的沈嘉蘭經歷喪母、滅門，從溫婉善良走向痛苦絕望；譚松韻接棒演出後，則展現蘭香寄人籬下的隱忍與清醒。她與林錦岐從猜忌走向相知，宅鬥、復仇與情感救贖彼此交織，配角趙星棠的瘋狂狠厲也為劇情增添張力。

近期熱播陸劇題材多元，圖為「蘭香如故」。（取材自豆瓣）
近期熱播陸劇題材多元，圖為「蘭香如故」。（取材自豆瓣）

6.「醉夢」

劉詩詩搭檔李乃文、胡先煦及黃小蕾，帶來年代懸疑新作。劉詩詩飾演記者沈樂水，多年前曾以攝影機記錄一間啤酒廠的工人生活；多年後，她重返舊地，希望尋回那些被歲月掩埋的人與故事，卻意外捲入連環案件。

隨著調查深入，一樁塵封16年的舊案逐漸浮出水面。沈樂水與年輕警員高雪林循著一卷老錄影帶追查線索，卻不斷遭遇阻力。舊影像、失蹤記憶與當下案件彼此呼應，加上全劇埋下大量伏筆，讓觀眾在拼湊真相的過程中愈看愈上癮。

近期熱播陸劇題材多元，圖為「醉夢」。（取材自豆瓣）
近期熱播陸劇題材多元，圖為「醉夢」。（取材自豆瓣）

精華 FAQ

  • 因為田曦薇一人分飾阿醜與君黛，兩角在出身、性格與命運上反差極大，加上身分秘密與逆襲主線交錯，讓觀眾對後續發展充滿期待。

  • 李一桐飾演的李夢在婚姻周年當天發現丈夫背叛，且整段感情都是算計。她沒有崩潰，而是聯手摯友與律師蒐證反擊，走出高智商復仇路線。

  • 《把黑夜點燃》從1990年代末的管道爆炸舊案切入，姐弟聯手追真相；《醉夢》則以記者重返舊地、追查16年塵封案為主線，靠舊影像與伏筆推進劇情。

劉詩詩

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