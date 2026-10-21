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遊客怎麼給小費？度假村員工點名最討厭9個雷點

遊客怎麼給小費？度假村員工點名最討厭9個雷點

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享受全包式度假村的服務之餘，也要注意給小費的方式和態度。度假村示意圖，與本新聞無...
享受全包式度假村的服務之餘，也要注意給小費的方式和態度。度假村示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ana Lorena）

AI摘要

文章摘要整理：

FinanceBuzz整理全包式度假村員工最反感的9種小費行為，重點提醒旅客應以小額紙鈔、真誠禮貌與遵守規定來表達感謝。

全包式度假村提供從住宿、餐飲到玩樂各方面的服務，旅客能充分享受假期，但住宿期間如何給小費也是學問；從給小費的方式、對象到態度，都會影響工作人員的觀感，FinanceBuzz報導列出9項度假村員工反感的小費行為，避開這些行為並善待工作人員，更能充分享受假期。

1. 用硬幣付小費

用硬幣付小費看似方便，可以花掉剩下的零錢，但在全包式度假村裡可能會被視為不尊重服務人員，因為員工需要將硬幣換成紙鈔，「小費」便成了額外負擔。如果不想要自己口袋裡塞滿零錢，正在工作的員工也是如此，所以給小費時建議使用面額小的鈔票。

2. 用外國貨幣付小費

雖然錢就是錢，但如果支付當地不流通的鈔票，員工還得先兌換貨幣才能實質收到小費，對於辛苦工作的員工來說等於額外增加麻煩，可能會破壞原本的美意。不過美元是例外，通常很多地方歡迎用美元支付。

3. 給員工大鈔換零錢

要求度假村員工把大面額紙鈔找開，方便支付小費，這舉動看似無傷大雅，但可能讓對方陷入兩難，因為員工可能沒有足夠的零錢，或需要到處找有零錢的人，這會占用對方寶貴的時間。可以的話盡量攜帶小面額鈔票，就能輕鬆支付小費，不會造成其他人額外麻煩。

4. 只給調酒師小費

雖然調酒師可能是在度假村期間最常見到的員工，但不是唯一會遇到的工作人員，別忽略了同樣辛勞工作的客房清潔人員、服務員和行李員。給予不同工作人員小費，是感謝對方為旅客享受完美假期所付出的努力。

5. 將小費當成要求特別待遇的籌碼

小費代表「感謝」，而不是「幫忙」，如果給小費是期待能獲得優先服務，或更好的海灘小屋，反而讓度假村員工感到不自在，沒有人想要附帶條件的感謝。給小費是感謝對方服務，應該將特別待遇當成額外驚喜，而不是慷慨給小費的交換條件。

6. 大聲宣揚自己給多少小費

給小費不需要大張旗鼓，大聲宣揚自己給多少小費，或把給小費當成表演，會讓大家都很尷尬。保持低調和真誠態度，工作人員更容易接受感謝，而不會感覺像是被叫上台，含蓄一點更能表達謝意。

7. 要求很多，卻不給小費

全包式度假村可能涵蓋了客房、餐點與各種休閒設施，但不代表工作人員要像神燈精靈一般滿足所有需求。如果提出很多要求，或希望獲得無微不至的照顧，卻完全不給小費，便顯得自以為是。如果有員工努力讓旅客的住宿體驗更好，就應該給小費。

8. 覺得給小費就不用有禮貌

給豐厚小費不代表就可以無禮，無論給多少小費，都應該禮貌的說「請」和「謝謝」，並以耐心和尊重對待度假村工作人員。工作人員也是人，可能為了養家餬口而長時間工作，友善待人更能獲得好感。

9. 無視禁止給小費的規定

許多全包式度假村有禁止給小費的規定，雖然不一定嚴格執行，但建議先仔細閱讀住宿須知。在嚴格禁止的度假村給小費，可能會讓工作人員陷入兩難，對方可能會因為收下小費而被訓斥。如果有疑問，最好直接詢問。

精華 FAQ

  • 因為員工通常還得把硬幣換成紙鈔，等於增加額外負擔與麻煩。相較之下，攜帶面額較小的紙鈔更方便，也更能表現對服務人員的尊重。

  • 包括用外幣、要求找零、只給調酒師、把小費當交換特權、公開炫耀金額，以及要求很多卻不給小費等，這些都會讓員工感到不舒服。

  • 應先閱讀住宿須知，確認是否禁止給小費；若仍有疑問，最好直接詢問。貿然給小費可能讓員工陷入被責備的風險，也可能違反規定。

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