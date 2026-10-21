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Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

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網友分享Trader Joe's10月回歸商品，包括有機紫薯、日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨，直呼每款都是熟悉的網紅搶手貨。紫薯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@PAND URU ）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's多款人氣回歸商品引發華人搶購，芝加哥網友一次囤5袋紫薯，也分享日式番薯與彗星香梨的食用心得與討論。

連鎖超市Trader Joe's因商品更新速度快、季節限定品眾多，深受當地華人喜愛。近日一名住在芝加哥小紅書網友「Lingling小土豆in Chicago」分享10月回歸商品，包括有機紫薯、日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨，直呼每款都是熟悉的網紅搶手貨，遇到補貨可別輕易錯過。

Lingling小土豆於10月14日前往芝加哥南沃巴什大道門市採購，其中最吸睛的是Frieda’s Stokes有機紫薯。照片中，購物車一次裝進5袋紫薯，Lingling小土豆表示，這款商品不只份量大、價格便宜，吃起來也甜糯，無論蒸熟或烘烤都適合，家中孩子尤其喜歡烤過的口感。當地售價約每磅2美元，由於先前曾特地跑了兩趟仍買不到，這次遇到個頭均勻又新鮮的補貨，忍不住一次囤足5袋。

另一款同步回歸的是紫皮白肉的日式番薯Murasaki，同樣具有香甜綿糯的特色。Lingling小土豆平時兩種番薯都會購買，料理方式也很簡單，放進氣炸鍋以400°F烘烤，依個頭大小調整時間，通常約35至40分鐘即可享用，香氣與口感宛如中國街頭販售的烤番薯。若不想使用氣炸鍋，也能直接放進電鍋蒸熟。

除了番薯，Harry & David彗星香梨禮盒也重新上架。這款水果通常在每年聖誕節前後出現，包裝較有質感，無論送禮或自己享用都合適。Lingling小土豆提醒，香梨買回家後不要急著吃，應放到果肉變軟，才能品嘗到爆汁、香甜又滑順的口感，雖然價格稍高，但仍值得購買。

貼文曝光後，紫薯甜度意外掀起討論。部分網友認為味道香甜、口感軟糯，也有人習慣先在室溫放一段時間，待水分稍微流失後再烤，甜味會更加集中；不過也有人直言甜度普通，認為白皮夏威夷紫薯或H Mart販售的韓國小番薯更甜，甚至形容這款吃起來像「紫色馬鈴薯」，嘗過後不會回購。

至於一次購買5袋是否容易放壞，Lingling小土豆表示，可放入冰箱保存約一週，主要是擔心下次到店又缺貨。多數網友則對季節限定香梨評價不錯，還有人看到貼文後立刻決定前往補貨。由於各地門市庫存不同，想嘗鮮的消費者仍須以現場供應情況為準。

精華 FAQ

  • 文章提到的回歸商品包括Frieda’s Stokes有機紫薯、紫皮白肉的日式番薯Murasaki，以及Harry & David彗星香梨禮盒，都是季節性與人氣都很高的品項。

  • 因為這款紫薯份量大、價格約每磅2美元，而且口感甜糯、適合蒸或烤，先前還曾跑兩趟買不到，所以遇到補貨時就一次囤了5袋，以免之後再缺貨。

  • 紫薯甜度評價分歧，有人覺得香甜軟糯，也有人認為普通、像紫色馬鈴薯；香梨則多數人評價不錯，認為要放軟後更爆汁香甜，適合送禮或自吃。

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