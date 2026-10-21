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新屋管線出包「被迫吸毒氣」 德州家庭獲判賠2100萬美元

新屋管線出包「被迫吸毒氣」 德州家庭獲判賠2100萬美元

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德州McCoy一家的房屋因為施工疏失，全家暴露在有毒氣體和黴菌汙染下，決定控告承...
德州McCoy一家的房屋因為施工疏失，全家暴露在有毒氣體和黴菌汙染下，決定控告承包商。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德州麥考伊一家新居管線失誤，暴露於有毒氣體與黴菌。
  • 重點二：陪審團認定承包商違反法規，判賠麥考伊一家2160萬元。
  • 重點三：Dauenhauer & Associates先申請第7章破產，賠償可能受限。

德州的麥考伊（McCoy）一家在2018年搬入新家後，很快就遇到問題，房屋的管路系統有問題，導致全家人暴露在有毒氣體和嚴重黴菌汙染下，不僅危害健康，據稱還導致飼養的狗死亡。麥考伊一家因為在通風管道中發現下水道氣體，只好改住在露營車內。麥考伊夫婦決定控告承包商與負責人，陪審團最終判決，承包商應賠償麥考伊一家2100萬元；然而其中一家承包商聲請破產，讓求償增添變數。

Moneywise報導，麥考伊夫婦控告承包商NAE Enterprises、Dauenhauer & Associates，以及負責人道恩豪爾（Ricky Dauenhauer），指控他們將通風管道引至閣樓，導致一家人出現偏頭痛、頭暈與其他健康問題，而且承包商據稱未密封地基，讓環境容易滋生黴菌。

委託律師紐薩爾（Maggie Neusal）說，一家人從兩年前至今一直住在露營車內，只能乾瞪著無法居住的房屋。因為屋主無法一一查看每條管線、閣樓和牆壁內部所有狀況，承包商應該努力確保建造的房屋安全，這不只是施工品質不佳的問題，而是嚴重責任疏失，產生了災難性的後果。

陪審團認定承包商違反德州的欺騙貿易行為法（Deceptive Trade Practices Act），而且有多項疏失，應賠償麥考伊一家2160萬元，其中包含1000萬的額外損害賠償。然而其中一家承包商Dauenhauer & Associates在判決出爐前就申請第7章破產，根據破產法第7章，深陷債務的公司可免除債務並結束營運。

另一位委託律師瓦基姆（Sabine Wakim）說，第7章代表公司正在進行清算，將由法院指定的受託人集中其資產並分配給債權人，而針對該公司的訴訟會暫停，因此從被告獲得的賠償金額可能會受到限制。由於麥考伊家的案件屬於民事訴訟，所以賠償已經暫停，如果是刑事案件，則訴訟會繼續進行。

瓦基姆說，其他被告仍需支付各自的損害賠償金額，因為Dauenhauer & Associates只被認定要負10%的責任，所以麥考伊家仍能獲得可觀的賠償金。需要注意的是，如果對某家公司提起民事訴訟，即便最終勝訴，一旦對方申請破產，可能會減少獲得的賠償，甚至完全無法獲得任何賠償。

如果家中一直有難聞氣味，而且找不到來源，絕對不要忽略問題。有毒氣體可能引發嚴重的健康問題，黴菌也可能在很難發現的牆內滋生。瓦基姆說，黴菌常常藏在牆壁內、地板下方和閣樓裡，住戶要相信自己的直覺，如果發現霉味揮之不去、牆壁和天花板出現水漬或變色、油漆剝落或起泡、地板或踢腳板變形、窗戶起霧，以及環境持續性潮濕，這些都是警訊。

瓦基姆說，如果認為家中可能有黴菌，應該立即記錄相關問題，如拍下有警訊跡象的照片，註記出現日期，並紀錄向承包商與房東提出的維修請求。如果家人開始出現健康問題，應立即就醫，並告知醫師可能原因。同時不妨考慮暫時搬離住處，如果期間健康狀況好轉，但返回住處後再次出現健康問題，就代表房子有問題。

精華 FAQ

  • 他們住進新家後發現通風與管線出包，家中充滿下水道氣體，還有嚴重黴菌汙染，造成偏頭痛、頭暈等症狀，甚至被迫搬到露營車生活。

  • 陪審團認定承包商違反德州欺騙貿易行為法，並有多項疏失，判決應賠償麥考伊一家2160萬元，其中包含1000萬額外損害賠償。

  • 因為被告之一的 Dauenhauer & Associates 在判決前申請第7章破產，案件對該公司的訴訟會暫停，且其僅負10%責任，實際可追回金額可能因此受限。

德州

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