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飛舊金山不住旅店「睡機場地板」 她曝省錢又好玩

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飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

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圖為舊金山國際機場一景。(路透)
圖為舊金山國際機場一景。(路透)

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文章摘要整理：

洛杉磯女子布朗以20美元搭機到舊金山後不住旅店、改睡機場地板，主打省錢與安全感，並將過夜體驗拍片分享，意外引發網友熱議。

洛杉磯29歲女子布朗（Santeon Brown）日前花20美元購買從洛杉磯飛往舊金山的單程機票，卻沒有預訂住宿，而是選擇直接睡在機場地板上。她將過夜經歷拍成TikTok影片後迅速走紅，面對網友兩極反應，她表示，自己並非因航班延誤或意外被迫留宿，而是事先計畫好的省錢方式。

People雜誌報導，布朗10月15日在舊金山國際機場拍攝影片說：「我就在這裡過了一夜。我不是被困在這裡，而是自己計畫好的。這是個好決定，也度過了愉快的時光。」

她表示，選擇睡在機場有3個原因，首先是節省住宿費。由於她晚上才抵達舊金山，認為只是睡一晚，沒有必要特地花錢住旅館。其次，她認為在不熟悉的城市夜間尋找住宿或四處走動，反而可能帶來安全疑慮。如果旅客已經通過美國運輸安全管理局（TSA）安檢，進入機場管制區，布朗認為，區內人員都經過安檢，安全感相對較高。

此外，她形容在機場過夜「有點好玩」、「很放鬆」，也是一種新鮮體驗，但前提是必須做好準備。

布朗說，她備好了簡易睡墊、睡帽和床單。雖然無法在機場洗澡，布朗會利用公共洗手間整理儀容，包括刷牙、洗臉，必要時也會使用嬰兒濕紙巾清潔。

不過，影片引發網友兩極反應。有網友表示，自己也試過，卻經歷人生中最糟糕的夜晚。還有人說，「等你超過35歲就不好玩了，沒有床睡，我的背一定會痛死。」

也有網友支持布朗的做法，留言表示：「只要保持好心態，生活就會輕鬆又有趣！」

布朗本身熱愛露營，也有準備戶外過夜所需的裝備。她表示，相較於睡在自己的車裡，或在營地過夜，睡機場反而更舒服。

精華 FAQ

  • 布朗表示，她是事先計畫好要睡機場，主要原因是省下住宿費；此外，夜間在陌生城市找住宿或外出，她認為反而更有安全疑慮。

  • 她事先準備了簡易睡墊、睡帽和床單，雖然不能洗澡，但會利用公共洗手間刷牙、洗臉，必要時也用嬰兒濕紙巾清潔。

  • 部分網友認為機場過夜很痛苦，甚至說年紀大了會更不舒服；也有人支持她，認為只要心態正面，這種省錢旅行方式也能變得有趣。

TikTok 舊金山 洛杉磯

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