冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。烤箱示意圖，非新聞當事者。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，烤箱雖非家庭總耗電最多的家電，卻是廚房裡運作時最吃電的設備，建議透過改變烹調方式來節省電費。

有些家電是耗電大戶，稍不留意就可能讓電費帳單金額飆升。Tasting Table報導，說到廚房的用電大戶，很多人會想到冰箱或洗碗機，但其實真正的耗電元凶是烤箱，不僅設計本身就很耗電，使用時更是吃電，運作時簡直是在調動工業級的熱能，建議從使用習慣和方式減少耗電量。

烤箱本身的設計就很耗電，它們依靠電阻加熱，加熱管將電能轉換成熱能，不像冰箱或洗碗機用電驅動馬達或泵浦，烤箱的熱能很容易散失到空氣中，並不會回收也不會儲存熱，是一個開放系統，透過隔熱層不斷對抗散失到空中的熱。

能源部的數據指出，大多數家庭每天在家至少烹製一頓熱食，雖然烤箱的耗電量只佔家庭總耗電量的一小部分，但當烤箱運作時，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。

從能源消耗的角度來看，烤箱就像是廚房裡的凱迪拉克SUV，功能強大、性能卓越，但短程使用效率極低。電烤箱的功率通常介於2千至5千瓦之間，冰箱約為7百瓦，洗碗機為1千2百瓦至2千4百瓦，每次預熱都會產生一次電力突波，就像一個小型爐子轟隆啟動，讓人烤一個地瓜或加熱前一天的披薩。

現代烤箱功能強大，但需要使用策略才能有效利用它們。若只是烤幾根胡蘿蔔或加熱剩菜，可以改用小烤箱（toaster oven）或氣炸鍋，只會使用到幾分之一的能源。為了更省電，烤箱運作時也不要一直打開門偷看，因為每次開門都會浪費寶貴的能量。

此外，將鍋具放在烤箱中間，以發揮最大空氣對流效果，也盡量選擇適合的鍋具材質，玻璃和陶瓷比薄金屬更能蓄熱。