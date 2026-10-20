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整理包／隔11年 特斯拉飛天跑車Roadster亮相 空中翻轉還能懸空？

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特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計202...
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產，售價尚未公布。(路透)

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）談了近十年的飛天跑車構想，終於在2026年10月15日於德州公開展示。

新一代Roadster結合車底吸力系統與SpaceX冷氣體推進器，展示倒掛、空中翻轉及短暫騰空等特技。不過，這款跑車預定2028年才投入生產，能否如期交車、飛行功能如何落實，以及上路後由誰監管，仍有許多問題待解。

▲ 影片來源：youtube平台@tesla（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「飛天跑車」從何而來？

Roadster的故事始於2017年11月。馬斯克當時發表第二代Roadster概念車，主打電動超跑性能，並宣布2020年投產。

2018年，馬斯克進一步提出與SpaceX合作的構想，表示Roadster可選配火箭推進器，讓跑車性能更上一層樓。這項構想將特斯拉的電動車技術與SpaceX的推進技術連結起來，但當時仍是未實現的產品構想，距離實際量產還有一段路。

原定2020年上市的Roadster，後來因開發時程延宕而一再推遲。2026年10月15日，特斯拉終於在德州麥格雷戈（McGregor）的SpaceX測試場展示新一代車款，透過空中翻轉與短暫騰空，呈現先前宣稱的推進能力。

不過，展示原型車不等於量產車已經完成。特斯拉工程主管莫拉維（Lars Moravy）表示，目前已製造約4至5輛原型車；馬斯克則將量產時間訂在2028年。

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飛天跑車為什麼能「飛」？

Roadster的飛行構想，並不是單靠電動馬達或一般汽車輪胎完成，而是將兩種不同用途的系統結合：車底吸力系統負責產生下壓力，冷氣體推進器則提供推力。

特斯拉與 SpaceX 合作開發的冷氣體推進器，透過釋放高壓氣體產生推力，讓車輛能在展示中完成受控翻轉及短暫懸浮。這與傳統電動車單靠馬達驅動車輪的方式不同，也讓 Roadster 成為汽車技術與航太技術結合的展示案例。

另一項關鍵技術是吸力系統。Roadster 車底利用風扇抽取空氣，產生向下的作用力，使輪胎與路面保持緊密接觸。這套系統可協助車輛在高速行駛時提升抓地力；至於展示中的倒著行駛效果，則是結合特殊坡道及吸力系統呈現，不能因此認定一般量產車已能在任何表面倒著行駛。

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飛天跑車三款車型差在哪？

特斯拉新一代 Roadster 分為 Performance、Thrust 與 Rocket 三種版本，差異不只在加速性能，也包括座位數、推進器配置及使用限制。

Performance 為雙人座入門款，未配備冷氣體推進器，主打道路行駛性能。特斯拉宣稱，基本款從靜止加速至時速約97公里需1.6秒，最高時速超過370公里。

Thrust 同樣採雙人座設計，但加入冷氣體推進器，鎖定極致加速與賽道性能。特斯拉方面宣稱，該車從靜止加速至時速約97公里不到1秒即可完成。

最高階的 Rocket 則採單人座，配備完整推進系統，可透過釋放高壓氣體產生推力，進行向前、向上及橫向旋轉等特殊空中動作。

值得注意的是，Roadster目前尚未公布完整售價。Performance版本可預訂，Thrust採限量方式提供，Rocket則採邀請制；三者並非都能在一般道路合法使用。

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飛天跑車歸誰管？

Roadster最棘手的問題之一，是當汽車具備離地飛行能力，究竟應依照汽車法規，還是航空器規範管理？目前美國相關主管機關的回應，顯示這個問題尚未有明確答案。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，會持續關注Roadster的情況，必要時採取行動保障道路使用者安全。

然而，美國聯邦航空總署（FAA）表示，Roadster不符合FAA對航空器的定義。換句話說，車輛即使展示出短暫騰空的能力，也不代表它因此自動取得航空器資格。

此外，特斯拉官網已明確註明，Rocket版本尚未獲准在公共道路使用。即使未來量產，車輛能否上路、能否在特定場地飛行，以及載人飛行應符合哪些安全要求，仍須進一步釐清。

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飛天跑車將改變汽車產業嗎？

Roadster的出現，能否改變汽車產業，不能只看它能否飛起來，更要看這項技術是否具有量產價值，以及能否真正被消費者使用。

從商業角度看，Roadster定位為高性能電動跑車，並非預計大量生產的日常代步車。有分析師認為，Roadster可能不會成為特斯拉的主要營收來源，但有助於重振品牌在高階市場的形象。

另一方面，這款車的實際應用仍受多重條件限制。首先，量產車能否實現展示中的飛行能力尚待驗證；其次，推進器的安全性、使用環境及監管方式都需要進一步確認。即使技術可行，若只能在封閉場地使用，其對一般道路交通的影響也會相當有限。

Roadster也正面臨另一個現實問題：量產進度。特斯拉原先計畫2020年投產，現在將目標訂在2028年。若再次延後，不僅可能影響消費者信心，也會削弱這款車作為技術展示平台的說服力。

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