整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看

美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視中華民國總統賴清德長子賴廷與一家，日前在洛杉磯遭聯邦調查局逮捕。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華裔房仲張婉瑩被控替中國官員監視賴清德長子並傳回資訊，案件同時延伸出其校友、人脈、奢華資產與柬埔寨詐騙集團疑雲。

美國聯邦調查局（FBI）10月4日在洛杉磯 國際機場逮捕34歲華裔房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang）。她被控接受中國大陸官員指示，前往華盛頓州西雅圖 監視中華民國總統賴清德 的長子賴廷與及其家人，拍攝住家、車輛與車牌等資訊，再將資料傳回中方。張婉瑩當時正準備搭機前往上海，案件隨即引發美中台三方關注。

從聯邦法院文件與媒體調查披露的內容來看，張婉瑩的身分不只是一名南加州房仲：她曾就讀北京國際關係學院、與疑似大陸官員保持聯繫，名下房產及海外往來也受到檢視。案件後續更牽出同校畢業、曾涉美國政治圈間諜爭議的方芳，以及被指與柬埔寨太子詐騙集團人物往來密切的54歲加州建商苗發泰（Fatai Miao，音譯）。相關指控仍須經司法程序釐清。

西雅圖跟監賴清德長子 回傳中方

根據聯邦調查文件，張婉瑩涉嫌於2025年6月至9月間接受大陸官員指示，前往西雅圖地區監視賴廷與及其家人，拍攝住家、錄製影片並蒐集車牌資訊，再將資料回傳中方。檢方指，她曾與一名同夥同行，並以AirDrop傳送照片，以降低留下訊息紀錄的風險。美方認為，這不是單純的房仲活動，而是涉嫌未依法登記、替外國政府從事代理工作的案件。

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求學期 疑與大陸官員聯繫

FBI調查指出，張婉瑩至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫，其中一人是她就讀北京國際關係學院時的同學。檢方指，兩人畢業後仍持續往來，張婉瑩也曾在大陸與相關人士會面。有媒體報導，調查方向之一是中方可能藉監視賴清德在美國的家人，取得可用於施壓的資訊。

中國官員（左）約於2024年10月19日傳給張婉瑩（右）的合照，可見中國官員穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（取材自FBI訴狀）

校友方芳 曾涉美間諜爭議

張婉瑩曾就讀北京國際關係學院；另一名曾引發美國間諜疑雲的大陸女性方芳（Christine Fang），也畢業於同一所學校。方芳過去曾被美國媒體報導與加州地方及聯邦政治人物建立關係，並遭質疑替中國蒐集情報。兩人的共同校友背景因此受到關注，但目前公開報導並未證明兩人彼此認識、合作，或存在直接關聯。

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名下7房產 值約1100萬美元

張婉瑩已婚，與丈夫丁艾德（Edric Ding，譯音）及兩名年幼女兒居住在加州爾灣市，長期從事房地產仲介工作。她與丈夫被指持有七處房產，總價值約1100萬美元，財產來源因此引發關注。張婉瑩曾在南加州從事房地產仲介，畢業於南加州大學，社群平台上也分享過旅遊、聚會與豪車照片。另有報導指出，她曾在小紅書發布坐在布加迪（Bugatti）超跑駕駛座的照片，引發外界關注其龐大財富及奢華生活的來源。

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監視同夥 扯出柬埔寨詐騙集團

張婉瑩在洛杉磯國際機場遭逮捕後，法院以潛逃風險為由裁定繼續羈押，保釋申請遭拒。聯邦檢方目前已正式起訴她，指控內容涉及共謀及未依法登記充當中國政府代理人；若罪名成立，最高可面臨15年徒刑。

案件另一條線索指向54歲加州建商苗發泰。據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）調查報導，苗發泰與張婉瑩相識多年，兩人被指有親密關係，還曾坐在對方的超跑內拍照，多次在小紅書高調炫富。

檢方文件也指，張婉瑩前往西雅圖監視賴廷與一家時，苗發泰曾在車內陪同。苗發泰則在FBI持搜索令進入其住處前數日，搭乘單程航班前往大陸。

苗發泰的商業關係也牽出柬埔寨太子集團及洗錢疑雲。法院文件顯示，他的商業夥伴張成（Cheng Zhang，音譯）與太子集團關鍵人物陳星（Chen Sokly）有商業往來。美國檢方指控太子集團涉及詐騙園區、強迫勞動及加密貨幣投資詐騙，集團則否認相關指控。不過，CBS報導指出，公開的聯邦法律文件並未將張婉瑩或苗發泰直接連結至太子集團或販毒集團洗錢案；苗發泰也未因此案遭起訴，相關指控仍須經司法程序釐清。

張婉瑩(左)與苗發泰(右)在赫茲公司租車，兩人疑涉感情關係。(取材自FBI起訴書)

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