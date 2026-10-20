整理包／法國55萬人示威為何失控？起因、傷亡到延燒歐洲一次看懂

法國巴黎共和國廣場中的瑪麗安娜紀念碑，10月18日被掛上黃色背心。 (路透)

法國高中生今年9月開始抗議師資短缺、校舍老舊。工會等團體陸續加入後，10月17日擴大成全國性示威，官方估計約55萬人上街，入夜後多座城市出現縱火、砸店和洗劫，被形容是法國數十年來最嚴重的暴動。到19日為止已有超過2500人被捕，政府在巴黎等地實施宵禁，也沒有排除宣布緊急狀態。

這場動亂發生在法國總統大選前約半年，朝野互相指責，成為選前的政治攻防戰場。動盪也延燒到義大利等歐洲國家，多國對法國發布旅遊警示。以下從起因、處理、行動變質、影響、牽連他國等六個面向，帶你快速看懂。

高中缺老師，怎麼燒成全國怒火？

一切從高中校園開始。9月中旬，巴黎東南郊克雷泰伊（Créteil）的高中生不滿師資短缺、校園設施老舊，發起示威。21日起出現封鎖校園的行動，到29日已擴及全國約180所學校。

學生的訴求後來越滾越大，從教育問題擴大到反對社會不平等、公共支出不足和生活水準下降。10月初，學生家長、教師和工會成員已經加入街頭行動。生活成本高漲、燃油價格上揚、公共服務惡化，加上對政府預算政策的不滿，讓各大工會，以及2018年因油價上漲而興起的「黃背心」運動支持者也一起上街。原本以教育為主的學運，就這樣變成全國性示威。

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政府怎麼應對？從暫停閃光彈到全面宵禁

巴黎 Lycee Arago高中的學生9月29日封鎖校園抗議。 (路透)

暴動前

10月17日的大示威更暴露出情報和警力的雙重失誤：

●人數嚴重低估：情報部門原本預估全國只有6萬至11萬人參加，實際約55萬人，民間團體更估計有80萬人。

●警力不足：巴黎及周邊當天只部署約2350名機動警力，大約是2019年黃背心運動高峰期的一半。巴黎甚至出現12名警察面對上百名群眾、只能一路後退等增援的場面。

法國警察10月16日與在巴黎街頭示威的師生、家長發生衝突。 (路透)

暴動後

總統馬克宏18日召開跨部會危機會議，要求徹查情報和維安部署的問題，並指示總理與學生等團體展開協商。19日晚間，巴黎在雷阿爾（Les Halles）購物區和共和國廣場實施夜間宵禁，十多個地區限制集會。馬賽、波爾多、尼斯、里昂、里爾等城市也實施不同程度的宵禁。

一名蒙面示威者10月17日朝警方投擲物品。 (路透)

政府內部的說法並不一致。內政部長努涅斯承認警方準備不足，曾向馬克宏請辭，但沒有獲准。司法部長達馬南（Gérald Darmanin）也坦言當局「無疑失敗了」，情報工作出現失誤。總理勒克努則肯定警方的表現，表示不排除在全國實施緊急狀態，政府會撥款協助受災地區復原，再向肇事者追討相關費用。

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白天和平遊行，入夜變成打砸搶

巴黎一間Dior門市10月18日已被洗劫一空。 (路透)

10月17日白天，巴黎約11萬人的主要遊行大致和平。到了傍晚，部分群眾開始縱火燒車、砸毀商家、洗劫精品店，市中心的共和國廣場陷入混亂，示威者之間甚至互相鬥毆。鎮暴警察動用催淚瓦斯和水砲驅散人群，BBC記者也目擊警察衝向群眾、用警棍打人。

其他城市同樣失控：

●馬賽：身穿黑衣的示威者闖入市政廳，在外牆噴上無政府主義塗鴉。

●利摩日：市政廳遭人縱火，部分結構坍塌。

●里昂：一棟歷史悠久的觀光局建築被燒，還有人阻撓消防員救火。

●里爾：市政廳遭闖入破壞。

為什麼會失控？

分析指出，少數激進分子趁大規模集會發動攻擊，其他人則利用混亂洗劫商店。初步調查發現，暴徒主要有三類：組織嚴密的極左派、逐漸激進化的大學生和高中生，以及勞工階級社區的年輕人，另外還有少數外國極左派人士。

和黃背心運動相比，這次最大的不同是TikTok。許多年輕人透過影片自發集結，讓情報機關難以預測。衝突一度逼近到距離總統府（愛麗舍宮）僅300公尺的地方。

一名示威者10月18日高舉手持物，背後是燃燒的街道。 (路透)

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誰受害了？少年斷手、近千警察掛彩、3000家店被搶

●學生：暴動前，已經有學生在抗議現場重傷。10月5日，一名15歲少年因警方發射的閃光彈失去一隻手。巴黎西北部一名14歲學生被催淚彈近距離擊中臉部，掉了好幾顆牙。10月17日，又傳出聖艾蒂安一名17歲少年疑似被警方的閃光彈炸斷手臂。內政部長表示可能涉及憲兵隊使用的手榴彈，但目前無法證實，要等調查釐清。

●警察：內政部統計，有997名警察和憲兵受傷。

●商家：受損家數的說法不一。內政部統計約1500家商店遭洗劫；政府19日的估計則是至少3000家企業，是零售業團體前一天公布數字的兩倍。巴黎老佛爺百貨、馬賽愛馬仕、波爾多路易威登、里爾蘋果專賣店都成了目標。Dior甚至聘請大批私人保全站在巴黎旗艦店外戒備。

●被捕人數：內政部統計2397人，官員19日表示已超過2500人。

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大選前半年，左右兩派吵翻天

法國總統馬克宏19日訪問科威特。 (歐新社)

最直接的衝擊在政治。法國預定明年4月舉行總統大選，馬克宏只剩半年任期。這場暴動讓各陣營互相指責：

●政府：總理勒克努指控部分團體把示威當成大選的「暖身」，強調不能用暴力推動政治議程。他也指控極左派煽動者組成「神祕網絡」，企圖在大選前讓國家陷入混亂。

●極右派：國民聯盟領袖雷朋（Marine Le Pen）聲援警方，指控示威者的正當訴求被極左派挾持，並點名極左派領袖梅蘭雄煽動暴力。

●極左派：「不屈法國」黨領袖梅蘭雄本人也參加了示威。他事後譴責搶劫和縱火，但指控警方對抗議者施暴。不屈法國黨也否認煽動暴力，批評媒體只聚焦衝突，忽略多數人是和平示威。

馬克宏本人也成了箭靶。他在暴動前一天和妻子去看席琳狄翁演唱會，遭網友猛烈批評。國內動亂還沒平息，他仍按原定計畫在19日至21日訪問四個海灣國家，希望確保能源供應、壓低油價。

誰會從中得利？諾丁漢大學學者史密斯（Paul Smith）認為雷朋可能受益。也有專家提醒，民眾對暴力的恐懼，同樣可能讓保守派或中間派受惠。

國民聯盟領袖雷朋10月14日在比利時出席歐盟峰會。 (路透)

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不只法國，米蘭派兵、多國發旅遊警示

義大利米蘭10月18日發生街頭示威。 (路透)

法國爆發大示威的同一天，好幾個歐洲國家也有民眾上街，抗議生活成本或教育問題：

●義大利：米蘭大教堂前的廣場爆發警民衝突，地鐵站一度關閉；波隆那警方動用水砲，逮捕7人。總理梅洛尼譴責暴力，表示示威是權利，但把城市變成戰場不是。

●比利時：布魯塞爾和列日有數百人抗議，約10人被捕。比利時高中生近幾週也在抗議大學註冊費調漲。

●葡萄牙：數萬人在里斯本遊行，抗議生活成本飆漲和住房危機。

●阿爾巴尼亞：首都地拉那從13日起就有學生抗議學費和大學環境，17日已連續第5天爆發激烈衝突。警方發射橡膠子彈，一周內167人被捕。

米蘭的情況隨後惡化，連續兩天發生動亂。義大利警方拘留271名年輕人，其中32人被逮捕，包括23名未成年人和13名外籍人士。義大利政府宣布增派500名士兵駐守米蘭，精品街上的香奈兒、Dior等名店都撤下櫥窗商品，用木板封住店面。

法國治安惡化也讓鄰國緊張。德國、義大利、捷克、波蘭、荷蘭，以及丹麥、瑞典、芬蘭、挪威等國都發布或更新旅遊警示，提醒公民避開示威和人潮。義大利要求在法國的公民登記行蹤。德國則警告，警方要求離開未經批准的示威時若不配合，可能被罰款或被求償。

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