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退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

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美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123R...
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

美國一對退休夫妻賣掉家當後，以每月約5000美元長租Airbnb，在美國各州以每6周換城的方式慢旅行、探親與體驗當地生活。

美國一對退休夫妻在最小的女兒離家上大學後，決定展開人生新旅程。他們賣掉大部分家當，放棄固定居所，改以長期租住Airbnb的方式走遍美國，每到一個地方約住6周，體驗當地生活、探索景點，也探望分散在各州的家人。今年以來，兩人已走訪威斯康辛州、路易斯安納州、佛羅里達州、愛阿華州及南達科他州，每月租屋預算約5000美元。

People報導，59歲的傑米（Jamie Ochoa）曾任法語教師，教書長達20年，60歲的丈夫基思（Keith Ochoa）則仍從事遠端工作。兩人原本打算退休後開著露營車旅行，後來改變主意，選擇較舒適的「慢旅行」方式，透過長期租住短期出租房屋，在不同城市生活。

這項計畫並非一夕之間完成。夫妻倆先從維吉尼亞州搬到田納西州，為退休生活建立居住州的身分，並保留一間位於鄉間、屋齡約30年的小房子作為過渡據點。最初，他們每次出遊約3個月，再回家住1個月；經過兩年嘗試，才進一步縮減生活規模，正式展開全年遊牧生活。

「我們賣掉了所有東西，只留下最低限度的必需品，足以讓我們住進鄉間一間非常小、租金便宜的公寓。」傑米說。

如今，夫妻倆只將家族傳家物品及季節性衣物存放在迷你倉庫，每半年回去一次，順便安排看醫生及牙醫。他們的4名成年子女與其他親人分散在美國7個州，因此全年約40%的行程都以探親為主，其餘時間則用來探索不同地區。

傑米認為，每個地方住6周相當合適，既有足夠時間走訪景點、參加活動及了解當地生活，也不至於待得太久而感到厭倦。今年兩人曾到威斯康辛州麥迪遜欣賞冰封湖泊、探訪路易斯安納州的河沼地帶、參加知名的愛阿華州博覽會，最近則前往南達科他州布萊克山地區。

長期旅行的最大考驗之一是預算。傑米表示，他們將過去每月的居家支出，包括房貸、社區管理費、稅金、水電費及庭院維護等，重新分配到Airbnb租屋預算中，每月約有5000美元可運用。

找房時，他們會像買房一樣考量價格與地點，不會一味追求豪華住宿。「很多人想到度假用的Airbnb，就會想到每周1萬美元的海濱房屋。」傑米說，「我們不會預訂海濱房子……我也想住在海邊，但負擔不起海景第一排的房子，所以會選擇離海灘幾個街區的地方。」

不過，這種生活方式也需要大量事前規畫。傑米通常必須提前6至8個月，甚至更早，就開始研究下一個目的地，包括城市、社區、住宿位置、當地活動及適合前往的時間。她坦言，如果不是把這件事當成全職工作，很難完成所有安排。丈夫也十分支持她投入大量時間做功課。

對於想嘗試遊牧生活的家庭，傑米建議先從小規模開始，不必一開始就放棄固定住所。

「我們很喜歡自己是逐步轉變過來的。」她說，每個人的生活方式都可以不同，有些人可能一年只想旅行4個月，需求與喜好也各不相同，最重要的是先試試看，再找出適合自己的方式。

精華 FAQ

  • 他們原本想開露營車退休旅行，後來改選較舒適的慢旅行方式，透過長租短租房屋在不同城市生活，既能體驗在地，也能兼顧探望家人。

  • 夫妻倆大約每6周換一次城市，今年已到威斯康辛州、路易斯安那州、佛羅里達州、愛阿華州和南達科他州，並利用旅程穿插探親與觀光。

  • 最大的挑戰是預算與規畫，他們每月約有5000美元可用，且需提前6至8個月研究地點與住宿。傑米建議先小規模嘗試，不必一開始就放棄固定住所。

退休 威斯康辛州 佛羅里達州

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