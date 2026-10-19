白髮多久該補染？5個護髮錯誤：反覆全頭染、選錯染劑恐傷髮

白髮示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，白髮處理不必追求全遮蓋，重點在依白髮比例選擇半永久染、挑染或補染髮根，並避免反覆全頭染造成髮質受損。

隨著擁抱自然白髮逐漸成為流行趨勢，如何染髮、護髮也成為不少人的關注焦點。赫芬頓郵報（HuffPost）報導，專家提醒，使用過深的永久染髮劑、每隔幾周反覆全頭染髮，以及忽略白髮泛黃問題，都可能讓髮質受損或影響整體外觀；建議依白髮比例選擇半永久染髮、挑染或低光染，若想保留自然白髮，則可透過透明護色光澤劑及紫色洗髮精維持亮澤。

以下是盤點白髮護理5大錯誤。

1. 選錯染髮劑

專家指出，許多人開始出現白髮後，會選擇過去接近原生髮色的染劑，甚至挑選深黑色永久染髮劑，結果容易讓整體外觀顯得生硬，也增加後續補染及髮質受損的風險。

紐約染髮師兼教育講師、Renaissance Curls創辦人薇娜・傑羅姆（Weena Jerome）表示，常見錯誤之一，就是每次白髮長出來，都將深色永久染劑塗滿整頭頭髮。實際上，通常只需要補染新長出的髮根。

達拉斯及紐約染髮師羅滕伯格（Tia Rotenberg）則建議，可考慮半永久染髮產品，讓白髮獲得較柔和的遮蓋效果。

田納西州納許維爾Eric Marshall Salon染髮專家肖爾斯（Leslie Shores）也提醒，全頭使用含氨永久染劑，容易形成明顯的髮根色差，增加日後維護難度。

2. 反覆全頭染髮

不少人為了遮住新長出的白髮，每隔幾周就重新染整頭頭髮。羅滕伯格指出，反覆染髮會不斷打開及閉合毛鱗片，並在不必要的部位持續疊加色素，長期下來可能導致頭髮乾燥、脆弱及受損。

專家建議，除非確實需要改變整體髮色，否則應以補染髮根為主，減少髮絲重複接觸染劑。

3. 忽略搭配挑染

想遮蓋白髮，又不希望髮色過於單調，可考慮低光染（lowlights）、挑染（highlights），或兩者搭配使用。

肖爾斯表示，她偏好以手工刷染的漸層染髮技術，將白髮與原生髮色融合，呈現較自然的效果，同時降低維護需求及髮質損傷。

傑羅姆則指出，也可以反過來利用白髮的特性，只替白髮部分上色，讓它們與原生髮色形成類似挑染的視覺效果，不必刻意將所有白髮完全遮住。

4. 執著100%遮白髮

羅滕伯格表示，白髮越粗硬，通常越難完全上色，因此理想的白髮處理方式，不一定是將每根白髮徹底遮住。

她建議，髮際線附近應呈現柔和的色彩過渡，並保留部分珍珠般的灰白髮絲，營造自然的亮點，避免整體髮色過暗。

如果挑染或低光染已無法滿足需求，肖爾斯建議，可考慮不含氨的半永久染髮劑。這類產品能遮蓋或融合部分白髮，部分配方的遮蓋程度最高可達70%。若仍不足以達到理想效果，再考慮使用永久染髮劑。

5. 放任白髮失去光澤

如果決定保留自然白髮，也不代表完全不需要護色。白髮容易受到陽光、空氣污染、吸菸、藥物、水中礦物質及游泳池氯水等因素影響，逐漸出現泛黃、黃銅色、暗沉，甚至帶有綠色調的情況。

羅滕伯格建議，每周使用1次深層清潔洗髮精，幫助清除附著在髮絲上的礦物質。傑羅姆則推薦使用紫色洗髮精，中和偏黃的暖色調，讓灰白髮看起來更明亮。

若居家護理效果有限，也可考慮到髮廊進行護色處理，去除不需要的色素。

專家強調，白髮護理沒有單一標準，應依白髮比例、髮質及個人需求選擇合適方式。無論決定染髮遮蓋，或保留自然白髮，減少不必要的重複染色、適度護色及維持髮絲光澤，都是重要的日常照護原則。