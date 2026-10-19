3星座有望一夕致富 他敢拚大冷門、有機會一注翻身

牡羊座可說是天生的賭徒，特別喜歡彩券、打牌、或股市槓桿等活動，很容易沉迷其中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION ）

AI摘要 文章摘要整理： 日本媒體解析12星座中最有機會一夕暴富的類型，認為牡羊座、獅子座與水瓶座各憑冒險、動腦與創意，最可能抓住致富機會。

輕鬆賺進大筆財富，突然成為有錢人，想必是不少人做過的美夢。有人靠運氣翻身，有人憑創意致富，日本媒體「占TV」解析12星座中，誰最有機會一夕暴富，實現財富自由的夢想？

牡羊座：天生的賭徒 敢押冷門拚大獎

牡羊座熱愛競爭與勝負，對金錢也是如此，比起一點一滴慢慢存錢，他們更喜歡放手一搏，期待一次就能賺進大筆財富。牡羊座可說是天生的賭徒，特別喜歡彩券樂透、打牌或股市槓桿等活動，很容易沉迷其中。

雖然牡羊座有時會把錢花光，甚至讓錢包空空如也，但另一方面，他們也可能憑著一次大勝，瞬間贏得可觀的財富。這種敢於冒險、追求一舉翻身的性格，正是牡羊座的特色。

獅子座：腦筋動得快 專找輕鬆賺錢的方法

獅子座認為自己不太適合靠著辛苦勞動來賺錢，因此會努力動腦筋，尋找能夠更輕鬆獲利的方法。他們可能嘗試利用網路經營副業，也可能發揮自己的專長做生意，希望藉此抓住一夕致富的機會。

雖然獅子座的盤算不一定每次都能成功，但只要方向正確、機會到來，仍有可能大獲成功，一次賺進大筆財富。

水瓶座：提出爆紅點子 靠創意賺進大筆財富

水瓶座經常有出人意料的奇特想法，總能讓身邊的人感到驚訝。他們也屬於有機會憑藉創意一夕致富的類型，例如取得專利、開發可能熱賣的商品，或是創作出暢銷小說，都有機會帶來可觀收入。

如果創意受到市場青睞，水瓶座甚至可能一夕成名，成為媒體爭相採訪的知名富豪，從此名利雙收。