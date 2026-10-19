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南瓜換個方式煎更香 營養師8分鐘完成美味小菜

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用奶油煎南瓜，不僅能增添香氣，也有助於脂溶性營養素的吸收。南瓜示意圖，非新聞事件...
用奶油煎南瓜，不僅能增添香氣，也有助於脂溶性營養素的吸收。南瓜示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Richa Singh ）

AI摘要

文章摘要整理：

日本營養師分享奶油煎南瓜作法，只要南瓜、奶油與少許鹽，約8分鐘就能煎出外酥內軟的香甜小菜，還能提升脂溶性營養素吸收。

南瓜富含多種營養素，口感鬆軟且滋味香甜，不僅適合煮湯、炒菜，也能簡單煎過就上桌，如果想讓南瓜吃起來更香濃，不妨試試用奶油取代一般食用油。日本媒體「grape」報導，日本營養師兼料理研究家小泉明代分享「奶油煎南瓜」食譜，只需南瓜、奶油和少許鹽，約8分鐘就能完成，煎出外層微焦、內部鬆軟的口感。

南瓜營養豐富 搭配油脂有助營養吸收

南瓜含有豐富的β-胡蘿蔔素、維生素C及維生素E。其中，β-胡蘿蔔素可在人體內轉化為維生素A，有助維持正常視覺與免疫功能；維生素C和維生素E則具有抗氧化作用，有助減少氧化壓力對身體造成的影響。

β-胡蘿蔔素和維生素E都屬於脂溶性營養素，與油脂一起烹調，有助提高人體吸收率，因此用奶油煎南瓜，不僅能增添香氣，也有助於脂溶性營養素的吸收。

奶油煎南瓜食譜 簡單3步驟就完成

這道料理的材料簡單，無須複雜調味，就能帶出南瓜本身的香甜。整道料理約8分鐘就能完成，適合忙碌時快速準備。以下材料可供2人食用。

食材：

- 南瓜片約150克

- 奶油10克

- 鹽少許

- 黑胡椒少許（可依個人喜好添加）

步驟1：將南瓜切成適口大小

準備切成約1公分厚的南瓜片，再切成方便入口的大小。若使用已經切片的南瓜，也可以直接用手折成小塊，省去部分切菜時間。

步驟2：以奶油小火煎香

將奶油放入平底鍋，以小火加熱至融化，再放入南瓜，使用中小火至小火慢煎。過程中留意南瓜的上色程度，避免火力過大而造成外層燒焦、內部尚未熟透。

待南瓜底部煎出金黃色澤後翻面，繼續煎至另一面也呈現漂亮的焦色。

步驟3：確認熟度並調味

以竹籤或筷子刺入南瓜，若能輕鬆穿透，代表南瓜已經煎軟熟透。接著關火，撒上少許鹽，盛盤後再依個人喜好添加黑胡椒，即可享用。

奶油增添濃郁香氣 撒上起司粉更美味

這道奶油煎南瓜的特色，在於以簡單調味呈現食材原味。經過煎烤的南瓜外層帶有微微焦香，內部則維持鬆軟口感，入口後能感受到自然甜味與奶油的濃郁香氣。少許鹽可以襯托南瓜的甜味，若喜歡帶點辛香，也能撒上黑胡椒或七味粉等自己喜愛的調味料，讓整體風味更有層次。

如果想進一步增添變化，還可以在煎好的南瓜上撒些起司粉。起司的鹹香與濃郁口感，能讓南瓜吃起來更加豐富，也很適合作為日常配菜。

精華 FAQ

  • 因為材料簡單，只要南瓜、奶油和少許鹽即可，步驟也只有切塊、下鍋煎香、確認熟度調味3步驟，整體約8分鐘就能完成。

  • 南瓜含有β-胡蘿蔔素與維生素E等脂溶性營養素，和油脂一起烹調時，有助提高人體吸收率，因此用奶油煎不只更香，也更有利營養利用。

  • 基本做法只要撒少許鹽就能襯托南瓜甜味，若喜歡辛香可加黑胡椒或七味粉，想增加濃郁感也能在起鍋後撒上起司粉，讓口感更有層次。

南瓜 料理食譜

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