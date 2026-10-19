零用錢定額、作業寫完再去玩...「小學生式消費守則」10招管住錢包

網友提出從下班行程、每週預算到儲蓄順序都加以管理，主張「賺錢時成熟像大人，花錢時簡單像小學生」。兒童示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience ）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友以10條「小學生式」生活守則規範成人消費，主張先儲蓄、控預算、少攀比，引發支持理財自律與反對過度束縛的兩派討論。

面對衝動購物、超前消費及生活壓力，一名小紅書網友「豆沙小包」提出「10條小學生式生活消費守則」，把兒時的生活規範套用在成年人身上，從下班行程、每週預算到儲蓄順序都加以管理，主張「賺錢時成熟像大人，花錢時簡單像小學生」，意外掀起兩派討論。

第一條守則是「放學按時回家」，也就是下班後不要漫無目的逛商場，更別把亂花錢當成消除工作疲憊的方法，真正的休息未必需要透過消費換取。第二條是「零用錢按週發放，花完不預支」。每週替自己設定固定消費額度，並集中使用一個消費帳戶，付款前先查看餘額；額度用完便暫停購物，不刷信用卡，也不提前透支下週預算。

第三條是「上課專心，下課痛快」。工作時全心投入，休息時徹底放空，不把職場煩惱帶回家，也不反覆回想細節、增加精神內耗。第四條是「不比誰的文具更好看」。成年後不再攀比同事的包包、汽車或其他物質條件，只要物品實用、適合自己，就沒有追逐流行或品牌的必要。

第五條是「犯錯要寫檢討」。如果發生衝動消費，就寫下購買原因、花費金額及使用情況，透過消費複盤提醒自己，避免相同情況再次發生。第六條是「自己的事情自己做」，包括自己煮飯、整理生活及管理財務，凡事盡量不依賴他人，也能降低外食與額外服務產生的開銷。

第七條是「和同學互助，但帳目要分清」。朋友之間可以互相幫忙，但涉及金錢不能因為面子含糊帶過，聚餐盡量採取AA制，借款及代墊費用也應清楚記錄。第八條是「吃飯不挑食，也不能暴飲暴食」。日常飲食講究營養均衡，採購前確認實際需要，不為折扣大量囤貨，避免食材放到過期，也減少情緒性進食。

第九條是「先寫完作業，再去玩耍」。領到薪水後優先完成儲蓄目標，扣除生活必要支出及存款，剩下的金額才能作為聚餐、購物與娛樂基金。第十條是「作業完成，才能看電視」。只有達成當月儲蓄計畫後，才允許自己購買想要的東西或安排獎勵，讓享受建立在財務目標已完成的前提上。

貼文曝光後，有網友建議每月另外編列一筆「快樂花費」，額度用完便等到下個月；若想買超出當週預算的衣服，也可提前減少其他支出慢慢存錢。不過，最高讚留言卻笑稱：「我讀這麼多年書，就是為了擺脫這些行為準則。」不少人坦言，小時候就做不到放學直接回家、零用錢花完不預支，長大後更不想過度約束自己。也有人認為，生活已經很累，消費確實能帶來快樂，理財可以自律，但仍應保留適度享受的空間。