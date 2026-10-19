Theranos霍姆斯紀錄片票房亮眼 「惡血」重返亞馬遜暢銷榜

「你能看到一切」票房異軍突起。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： A24新紀錄片引發Theranos話題回溫，帶動《惡血》登上亞馬遜多個分類榜首，並再度凸顯霍姆斯詐欺案的關鍵爭議。

美國生技新創公司Theranos創辦人伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）的詐欺醜聞再度引發關注。華爾街 日報記者約翰卡雷魯（John Carreyrou）2018年出版的調查著作「惡血」（Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup），近日因新紀錄片「你能看見一切」(You Can See Everything)上映，再度登上亞馬遜 多個圖書暢銷排行榜。

A24出品的3小時紀錄片「你能看見一切」是在霍姆斯2023年入獄前1個月所拍攝。

據「綜藝」（Variety）報導，截至周一，「惡血」在亞馬遜「生物醫學工程」、「企業基礎設施」及「創業投資」3個分類中均排名第1，在全站所有書籍中則排名第3048。這本出版已8年的調查著作，因「你能看見一切」上映再度受到讀者關注。

「惡血」被視為揭露Theranos興衰的重要調查著作。卡雷魯曾在「華爾街日報」撰文，於2015年率先揭露Theranos血液檢測技術存在重大問題。他在書中追溯霍姆斯如何說服矽谷重量級投資人相信，公司已研發出革命性血液檢測設備，僅需幾滴血液便能完成數百項檢驗。

然而，Theranos的技術始終未能如宣傳般運作。公司於2018年解散，曾高達90億美元的估值隨之化為烏有，霍姆斯也從備受矚目的矽谷創業明星，淪為科技產業重大醜聞的代表人物之一。卡雷魯的調查報導則成為揭開這起事件的重要關鍵。

「惡血」出版後曾登上「紐約時報」暢銷書榜首，並在該報不同暢銷書排行榜累計停留超過100周。卡雷魯本人也肯定「你能看見一切」，認為拍攝手法值得獲得奧斯卡肯定。

霍姆斯於2022年因涉及Theranos的電信詐欺及共謀罪名，被判4項罪名成立，之後遭判處超過11年聯邦監禁。儘管如此，她至今仍堅稱自己無罪，而這項立場也成為新紀錄片反覆呈現的矛盾焦點。