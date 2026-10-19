登機證印「see agent」別慌 不代表沒位子 專家教你怎處理

登機證出現「seat assigned at gate」（登機門指派座位）或「see agent」（洽地勤人員）等字樣，也可能與機票等級無關；示意圖。（取材自pexels.com@Natã Romualdo）

AI摘要 文章摘要整理： 登機證出現「see agent」不必過度驚慌，通常只是尚未分配座位，旅客可提早報到並找地勤確認，若無法登機也可能獲得補償。

好不容易趕過尖峰時段車潮、穿越路邊混亂的上下客區、辦完行李託運，領到的登機證卻印著「seat assigned at gate」（登機門指派座位）或「see agent」（洽地勤人員）等字樣，不少旅客當下難免心慌：這班飛機還有我的位子嗎？會不會被分到最不討喜的中間座位？行李比我先到目的地怎麼辦？「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，其實不必驚慌，這種情況相當常見。

前航空營運經理、BeachSupplies.co.uk創辦人貝文（Craig Bevan）說，這通常表示航空公司尚未替旅客分配具體座位，最常見的原因是航班客滿或超賣，或旅客購買的是不含選位的基本票價。多數情況下，旅客仍能登機，但若航班超賣、乘客又全數到齊，沒有座位的旅客最有可能被升等、降等、改搭其他班機，或被拒絕登機。

貝文建議，要避免這種狀況，最好盡早辦理報到，或最晚也要盡快趕到登機門找地勤人員處理。帶著年幼孩子、希望坐在一起的家庭，更要留意這點。

若旅客一行人因故無法登機，應盡快向航空公司洽詢，可能有權獲得票價補償，以及餐飲與住宿費用的賠償。一名不願具名的美國西南航空（Southwest Airlines）空服員說，許多乘客當下太過沮喪，沒有意識到航空公司，尤其是海外航空公司，依法必須補償造成的不便。

不過，對購買基本經濟艙機票的旅客來說，沒有事先選位，本來就寫在訂票細則裡，甚至可能是航空公司的定價策略。這名空服員說，不論買哪一種機票，包括基本經濟艙，如果座位圖上的空位不多，旅客又不願在訂位時付費選位，航空公司就可能把實際的空位保留起來，旅客只能拿到剩下的座位。他認為，多數航空公司這麼做，是要讓旅客預期會因沒選位而不便，最後乖乖付錢。他還說，航空公司就是要旅客害怕坐中間座位、機尾，甚至上不了飛機，好讓旅客掏錢自己選位。

登機證出現這類字樣，也可能與機票等級無關。如果航空公司更換執飛機型，新飛機的座位配置不同，機票就可能重新開立。如果旅客是透過聯營班號（codeshare）與另一家航空公司的班機訂位，可能得到登機門找地勤人員確認座位。許多聯營航空公司的電腦系統無法互相溝通協調，旅客可能要到當天才知道自己坐哪裡。此外，如果旅客搭乘國際航班，在線上辦理報到且只帶隨身行李，也可能被要求在登機門親自查驗護照與其他相關旅行文件。

不論是哪一種原因，報導指出，旅客遇到登機證註明「登機門指派座位」時，最好的做法是先深呼吸，再找人協助。若找不到登機門地勤人員，可以到服務台詢問，或使用航空公司app的聊天功能，直接與客服人員聯絡。