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睡滿8小時還是累？醫揭3關鍵：生理時鐘亂了恐變無效睡眠

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，當生活作息與體內節律長期錯位，可能進一步影響血糖代謝與心血管健康，睡滿...
醫師提醒，當生活作息與體內節律長期錯位，可能進一步影響血糖代謝與心血管健康，睡滿8小時醒來仍疲累。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，睡眠健康不只看睡滿幾小時，更要重視作息是否規律、生理時鐘是否同步，以及睡眠結構是否完整，否則可能導致疲倦與代謝失調。

明明每天睡滿8小時，起床卻還是疲倦、精神不濟？不少人習慣熬夜，認為只要隔天晚起補足睡眠，就能恢復體力。醫師提醒，睡眠品質的關鍵是「何時睡、睡多久、睡得好不好」。若長期日夜顛倒、生理時鐘混亂，即使睡滿8小時，仍可能影響血糖調節、血壓及心血管健康。

台灣聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，人體有一套內建的「生理時鐘」，負責調節體溫、荷爾蒙分泌、清醒與睡眠等生理活動。太陽光是校準生理時鐘的重要訊號，白天接觸自然光，有助大腦辨識清醒時間；夜晚光線逐漸減弱，則讓身體準備進入睡眠狀態。

許多人認為，凌晨2時睡、上午10時起床，同樣睡足8小時，應該不影響健康。鄭乃源指出，每個人的生理時鐘不同，並非晚睡就一定有害，若作息長期與自身生理節律不同步，便可能出現入睡困難、睡眠中斷、白天疲倦等問題，甚至影響注意力、判斷力與情緒調節。

生理時鐘不只存在於大腦，肝臟、胰臟、肌肉及脂肪組織也有各自的生理節律，參與血糖及能量代謝。除了日照，進食時間也是調節周邊器官生理時鐘的重要因素。鄭乃源說，如果白天很少接觸陽光，晚上卻長時間暴露在明亮燈光下，加上三餐不定時、經常吃宵夜，身體接收到的時間訊號可能互相衝突，造成睡眠與代謝失調。

研究顯示，生理時鐘錯位可能干擾血糖調節、使血壓升高及增加發炎反應，長期合併睡眠不足，更可能增加健康負擔。怎樣才算睡得好？鄭乃源提出三大關鍵。

1.睡眠時間：盡量固定就寢與起床時間，假日也不要大幅延後作息。

2.睡眠時數：多數成年人每晚需要7至9小時睡眠，應依隔天起床時間往前推算，預留充足休息時間。

3.睡眠結構：睡眠由淺眠、深眠及快速動眼期交替組成，深眠與快速動眼期分別參與身體修復、記憶整理及情緒調節。

鄭乃源提醒，若經常大聲打鼾、睡眠時被發現呼吸暫停，或明明睡足仍持續嗜睡，應尋求醫師評估，必要時安排睡眠檢查，釐清是否有睡眠呼吸中止症等問題。改善睡眠不必一味追求提早上床，應從白天多接觸自然光、晚上降低照明及減少睡前使用3C產品開始，搭配規律三餐與固定作息，讓身體生理時鐘與日常生活同步，才能真正睡出健康。

精華 FAQ

  • 因為睡眠品質不只看時數，還要看何時睡、睡多久與睡得好不好。若作息與生理時鐘長期不同步，即使睡滿8小時，也可能出現白天疲倦與精神不濟。

  • 生理時鐘錯位會干擾血糖調節、使血壓升高並增加發炎反應，長期下來還可能影響注意力、判斷力與情緒，進一步增加心血管與代謝健康風險。

  • 醫師建議固定就寢與起床時間、維持每晚7到9小時睡眠，並重視深眠與快速動眼期。白天多接觸自然光、晚上減少照明與3C使用，也有助調整生理時鐘。

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