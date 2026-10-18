我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人賣房搬德州讚房價、稅金低 當地人：不適合戶外人

監視賴賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情

「甜茶女友」凱莉珍娜首登維密大秀 穿戴5000萬美元夢幻胸罩

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱莉珍娜首次登上2026年維多利亞的秘密時裝秀。（路透）
凱莉珍娜首次登上2026年維多利亞的秘密時裝秀。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

凱莉珍娜首度參加2026年維密大秀，身穿估值5000萬美元的鑽石夢幻胸罩成為焦點，男友提摩西夏勒梅也親赴現場支持。

美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）18日驚喜登上2026年維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）時裝秀伸展台，首次參與這場內衣盛會，並穿上「夢幻胸罩」（Fantasy Bra）。據Vogue報導，這套鑲滿鑽石的內衣估值高達5000萬美元，成為歷來最昂貴的夢幻胸罩。

凱莉珍娜的演員男友、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）也到場支持，兩人至今交往三年。

根據珠寶品牌Jacob & Co.設計師雅各布阿拉博（Jacob Arabo）的說法，凱莉珍娜的夢幻胸罩是品牌歷來製作過最昂貴的一款，單是中央的黃色鑽石，價值便高達2200萬美元。整套設計採用多種切割方式的鑽石，包括梨形、心形、圓形、橢圓形及馬眼形等，呈現不同光澤與層次。

凱莉珍娜將夢幻胸罩搭配高衩內褲、薄紗短褲及大型白色羽毛天使翅膀，成為當晚伸展台的焦點之一。

歷年穿過夢幻胸罩的模特兒包括吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、海蒂克隆（Heidi Klum）及亞德瑞娜利瑪（Adriana Lima）。其中，海蒂克隆與利瑪各曾穿戴3次，是這款華麗內衣的常客。

凱莉珍娜的姊姊肯達爾珍娜（Kendall Jenner）則曾於2015年、2016年及2018年參加維密大秀，但今年並未現身。此外，凱莉珍娜今年2月也曾為姊姊金卡戴珊（Kim Kardashian）創立的內衣品牌Skims拍攝宣傳照。如今首度登上維密伸展台，進一步拓展她在內衣時尚領域的曝光度。

精華 FAQ

  • 她首次登上2026年維多利亞的秘密時裝秀伸展台，並穿上品牌最昂貴的夢幻胸罩，整體造型結合高衩內褲、薄紗短褲與白色羽毛翅膀。

  • 據報導，這套鑲滿鑽石的內衣估值高達5000萬美元，中央黃色鑽石就值2200萬美元，並使用梨形、心形、圓形、橢圓形及馬眼形鑽石打造層次感。

  • 她的男友提摩西夏勒梅親自到場支持，兩人交往已3年；姊姊肯達爾珍娜曾多次參與維密大秀，但今年未現身，凱莉則持續擴大內衣時尚曝光。

上一則

加州華人賣房搬德州讚「房價、稅金低」 當地人曝缺點：不適合戶外人

下一則

誰說話轉向誰 蘋果傳開發機械手臂版HomeView 最快明年登場

延伸閱讀

英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場

英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場
「鑽石恆久遠」護城河不再牢固 戴比爾斯百年神話破滅

「鑽石恆久遠」護城河不再牢固 戴比爾斯百年神話破滅

Van Cleef & Arpels Palmyre新作升級粉紅 湛藍寶石流光傾瀉

Van Cleef & Arpels Palmyre新作升級粉紅 湛藍寶石流光傾瀉
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
女子長期罹患憂鬱症，但卻在老公過世後狀態明顯好轉。示意圖。（圖／AI生成）

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

2026-10-12 03:15
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
生肖鼠、牛及虎的女性便各有一套辯論方式，生肖鼠擅長從邏輯漏洞切入，生肖牛靠明確立場守住底線，生肖虎則以快速反應與情緒張力壓住場面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

2026-10-13 23:25
專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生涯現金流量表」，並透過兼職貼補家用，減輕生活負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

2026-10-14 19:25
咖啡師說，把咖啡泡好後要倒入杯子前可以先預熱杯子，若將咖啡倒入冰冷的杯子，冷卻過快的咖啡容易變得平淡苦澀。示意圖。（取材自pexels.com@ Jaycee300s ）

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

2026-10-15 22:25

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感