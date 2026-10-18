「甜茶女友」凱莉珍娜首登維密大秀 穿戴5000萬美元夢幻胸罩

凱莉珍娜首次登上2026年維多利亞的秘密時裝秀。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 凱莉珍娜首度參加2026年維密大秀，身穿估值5000萬美元的鑽石夢幻胸罩成為焦點，男友提摩西夏勒梅也親赴現場支持。

美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）18日驚喜登上2026年維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）時裝秀伸展台，首次參與這場內衣盛會，並穿上「夢幻胸罩」（Fantasy Bra）。據Vogue報導，這套鑲滿鑽石的內衣估值高達5000萬美元，成為歷來最昂貴的夢幻胸罩。

凱莉珍娜的演員男友、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）也到場支持，兩人至今交往三年。

根據珠寶品牌Jacob & Co.設計師雅各布阿拉博（Jacob Arabo）的說法，凱莉珍娜的夢幻胸罩是品牌歷來製作過最昂貴的一款，單是中央的黃色鑽石，價值便高達2200萬美元。整套設計採用多種切割方式的鑽石，包括梨形、心形、圓形、橢圓形及馬眼形等，呈現不同光澤與層次。

凱莉珍娜將夢幻胸罩搭配高衩內褲、薄紗短褲及大型白色羽毛天使翅膀，成為當晚伸展台的焦點之一。

歷年穿過夢幻胸罩的模特兒包括吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、海蒂克隆（Heidi Klum）及亞德瑞娜利瑪（Adriana Lima）。其中，海蒂克隆與利瑪各曾穿戴3次，是這款華麗內衣的常客。

凱莉珍娜的姊姊肯達爾珍娜（Kendall Jenner）則曾於2015年、2016年及2018年參加維密大秀，但今年並未現身。此外，凱莉珍娜今年2月也曾為姊姊金卡戴珊（Kim Kardashian）創立的內衣品牌Skims拍攝宣傳照。如今首度登上維密伸展台，進一步拓展她在內衣時尚領域的曝光度。