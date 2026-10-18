我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女未見罰單 DMV更新車登記才知 3月累計逾500罰金

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

你沒聽過的張愛玲原聲首曝 1969英文演講錄音 溫和中藏緊張

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張愛玲原聲首曝光。（視頻截圖）
張愛玲原聲首曝光。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

柴靜節目首度曝光張愛玲1969年英語演講原聲，錄音來自哈佛資料庫，引發網路熱傳，也讓研究者重新關注這位作家的聲音史料。

許多人看過已故知名作家張愛玲的文字，但從沒聽過她的聲音。移居海外的央視前主持柴靜推出節目，講述張愛玲1952年為何出走香港，並首度曝光張1969年在美國英文演講原聲錄音片段，隨即在中文網路上熱傳。這是目前存世的張愛玲錄音第一次被發現和公布，原件存於哈佛施萊辛格圖書館。

▲ 影片來源：YouTube＠柴静 Chai Jing（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

張愛玲的原聲昨在網上被熱傳，大批張迷驚呼「終於聽到張愛玲本人的聲音了」，稱她的聲音溫和內斂，和文字裡的蒼涼犀利更形成強烈反差，「比聽到夢中情人的聲音還激動」、「是張迷今年秋天最驚喜的禮物」。

綜合媒體報導，這段長達1小時12分鐘的錄音，來自哈佛大學拉德克利夫學院施萊辛格圖書館（Schlesinger Library, Harvard Radcliffe Institute）網站資料庫，音頻文檔署名用的是張愛玲當時已去世的美國丈夫Reyher姓氏。錄製於1969年4月1日，是張愛玲在拉德克利夫研究所所做一場英語演講。演講稿的文字版曾收錄在張愛玲與宋淇、鄺文美的書信集中，目前公開的只是其中幾個小片段。

在演講中，張愛玲談了中國現代文學、傳統與變革等話題，張愛玲用英語論述了舊事物雖在，但已「像舊衣服一樣不合身了」的觀察，並談論婚姻自主權、個人責任與家族義務的關係等議題，還提到中共的文藝路線、1949年後文藝創作環境的變化、五四運動的影響等。

這段錄音最初由播客節目「柴」在YouTube最新一期中使用，隨後引發二次傳播，目前流傳的均為片段，完整錄音尚未公布。另一段可能存在的錄音，據稱1971年萊昂博士為賴雅的事採訪張愛玲時也可能留有錄音，但下落不明，不知在誰手中。

不過這部分片段已經讓張迷興奮得睡不著，最普遍的反應是「有生之年終於聽到她的聲音」，聽眾形容她聲音溫和內斂、不疾不徐，和文字裡的蒼涼犀利形成強烈反差，紛紛留言：「一整個呆住」、「比聽到夢中情人的聲音還激動」、「這個秋天最驚喜的禮物」。

有張迷稱，她帶著舊時上海租界語調或英國口音，像英語極好的老派中國人，聲音細小、慢，幾分鐘就逗笑聽眾兩回、每句話精準深刻；文字冷、準、狠，聲音卻讓傳奇變成具體的人，有聽到呼吸聲，可能還有點緊張。

但該段錄音音質粗糙，底噪和電流聲明顯，被調侃成「助眠白噪音現場」，有網友稱很多人只能靠腦補聽清。有張迷說，張愛玲生前反感被當成談資，如今被圍觀聲音的熱鬧方向，與她本人的克制相悖。

明報引述長期從事張愛玲研究的香港學者梁慕靈說，「真的令人十分興奮，因為一直以來，學術界都在找尋張愛玲的聲音。」這為了解張愛玲在美國時期的翻譯研究與生活史，提供了珍貴的第一手聲音史料。

柴靜推出新節目。 (視頻截圖）
柴靜推出新節目。 (視頻截圖）

張愛玲原聲首曝光。（視頻截圖）
張愛玲原聲首曝光。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 這段錄音是張愛玲1969年4月1日在拉德克利夫研究所的英文演講，長約1小時12分鐘，內容談中國現代文學、傳統與變革、婚姻自主與文藝路線等議題。

  • 錄音原件存於哈佛大學拉德克利夫學院施萊辛格圖書館網站資料庫，音頻文檔署名使用她已故美國丈夫Reyher姓氏，先由柴靜節目使用片段後在中文網路傳開。

  • 因為這是目前存世張愛玲錄音首次被發現公布，讓人第一次聽到她本人的聲音；網友形容其溫和內斂、帶點緊張，學者則認為是研究她生活史的重要第一手聲音史料。

哈佛大學 香港

上一則

激似溫蒂、星巴克 好市多5款平替版冷凍食品 價錢最多便宜8成

下一則

加州華人賣房搬德州讚「房價、稅金低」 當地人曝缺點：不適合戶外人

延伸閱讀

北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現

北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現
封面故事／治療資源在哪？ 家長很茫然

封面故事／治療資源在哪？ 家長很茫然
安妮·卡森：在冰島聽風，讓空白留在那裡

安妮·卡森：在冰島聽風，讓空白留在那裡
封面故事／康乃爾性侵案 無名珍經歷了什麼？

封面故事／康乃爾性侵案 無名珍經歷了什麼？

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
女子長期罹患憂鬱症，但卻在老公過世後狀態明顯好轉。示意圖。（圖／AI生成）

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

2026-10-12 03:15
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
生肖鼠、牛及虎的女性便各有一套辯論方式，生肖鼠擅長從邏輯漏洞切入，生肖牛靠明確立場守住底線，生肖虎則以快速反應與情緒張力壓住場面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

2026-10-13 23:25
專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生涯現金流量表」，並透過兼職貼補家用，減輕生活負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

2026-10-14 19:25
咖啡師說，把咖啡泡好後要倒入杯子前可以先預熱杯子，若將咖啡倒入冰冷的杯子，冷卻過快的咖啡容易變得平淡苦澀。示意圖。（取材自pexels.com@ Jaycee300s ）

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

2026-10-15 22:25

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感