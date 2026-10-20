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遺產變負擔 日婦「坐擁3400萬、3房產」卻嘆：早知道別繼承

TVBS新聞網／編譯：張森皓
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日本一名64歲婦人繼承母親遺留的三筆不動產，原以為餘生能安穩度日，卻出現更多問題...
日本一名64歲婦人繼承母親遺留的三筆不動產，原以為餘生能安穩度日，卻出現更多問題。示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

日本64歲婦人繼承母親留下的3筆房產與積蓄後，雖然總資產高達1.7億日圓，卻因繼承稅、空屋管理與修繕費用沉重，反而感嘆早知道不繼承。

有錢沒煩惱？那可不一定。日本一名64歲婦人繼承母親遺留的三筆不動產，加上原有積蓄，總資產高達1.7億日圓（約106.9萬美元）。原以為餘生能安穩度日，卻因繼承稅、房屋修繕及空屋管理等問題，令婦人焦頭爛額，後悔感嘆：「早知道就不繼承了…」

繼承遺產 煩惱接踵而至

日媒「The Gold Online」報導，由紀子（化名）退休前是一般上班族，60歲離開職場後與丈夫共同生活，手邊含退休金約有4500萬日圓（約28.3萬美元）。三年前母親離世，獨生女的由紀子繼承了三筆房產，總價值約1.25億日圓。

原本由紀子樂觀認為，出租公寓共有六間房，已有五間出租，未來只要穩定出租，就能獲得不少租金，減輕退休後的經濟壓力。然而，繼承後麻煩卻接踵而來，首先是遺留現金不多，讓她必須自掏腰包支付繼承稅。

更令由紀子崩潰的是，她繼承後就有兩戶租客退租，後續為了重新招租，更花不少錢整修。此外，在空屋尚未出租之際，由紀子還必須按時繳納固定資產稅，雪上加霜的是房屋出租或銷售都不如預期，令她十分頭大，更後悔表示：「早知道就不繼承了…」

繼承約兩年後，由紀子向丈夫吐露心聲，坦言光是管理就已精疲力竭。她無奈表示，外界聽聞她擁有1.7億日圓資產或許認為生活優渥，但這並不等於手上有同等現金。目前她已著手出售老宅、重新評估土地開價，並與管理公司討論修繕計畫，希望趁體力尚可時逐步處理這些不動產。

遺產變負擔！日婦「坐擁3400萬、3房產」卻嘆：早知道別繼承

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 她繼承母親留下的3筆不動產，原本也有一定積蓄，合計總資產約1.7億日圓。表面看似富裕，但其中多數是房產，並非可立即動用的現金。

  • 因為遺產中的現金很少，她得先自掏腰包繳繼承稅，之後又遇到租客退租、重新招租與整修費用，還要負擔空屋的固定資產稅。

  • 她已開始出售老宅、重新評估土地價格，並與管理公司討論修繕計畫，希望趁自己體力還能負荷時，逐步把不動產問題整理好。

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