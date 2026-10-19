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成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

23歲成人女星月收100萬美元 霸氣喊願包養男友 會倒垃圾更加分

TVBS新聞網／編譯劉宸瑄
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澳洲成人內容創作者斯凱拉・梅近日公開自己的擇偶條件，透露即使男方年薪只有3萬美元...
澳洲成人內容創作者斯凱拉・梅近日公開自己的擇偶條件，透露即使男方年薪只有3萬美元，她也完全不介意，甚至願意負擔男友的生活開銷。示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

23歲澳洲成人內容創作者Skylar Mae月收超過3000萬元，擇偶時不重視男方財力，反而更看重幽默感、善良與是否有生活目標。

23歲澳洲成人內容創作者斯凱拉・梅（Skylar Mae）近日公開自己的擇偶條件，透露即使男方年薪只有3萬美元，她也完全不介意，甚至願意負擔男友的生活開銷，比起金錢，她更看重幽默感、善良及日常生活中的貼心舉動。

月入超過100萬 願意負擔男友開銷、但不能整天無所事事

綜合Daily StarOK! Magazine報導，斯凱拉・梅（Skylar Mae）是澳洲知名成人內容創作者，透過OnlyFans等平台累積大批粉絲，她自稱每月收入超過100萬美元，Instagram追蹤人數也達數百萬。

儘管擁有遠高於一般人的收入，斯凱拉卻表示，尋找伴侶時不會將對方的財務狀況列為優先考量，即使男方與她的收入存在巨大差距，她仍願意交往。斯凱拉表示，只要對方善良、開朗、認真工作，並且對生活抱持熱情，她就會感到滿足。她認為，一個人如何管理金錢，遠比實際賺進多少更重要，相較於銀行帳戶裡的存款數字，她更在意對方是否懂得儲蓄、投資，以及是否具備良好的理財觀念。

▲ 影片來源：Instagram＠officialskylarmaexo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

斯凱拉透露，自己過去曾經歷經濟困難，原本就讀牙科護理相關課程，卻因家中難以負擔父母的醫療費用，被迫放棄學業，後來才轉向成人內容創作，這段經歷讓她更加理解賺錢的不容易，也影響了她對感情的看法。

她坦言，不介意在經濟上支持另一半，甚至願意支付雙方的生活開銷，但前提是男友不能完全失去生活重心，對方必須有工作，或至少擁有願意每天起床努力的目標，不能只是依賴她的收入過日子。換句話說，她能接受男友賺得少，卻不能接受對方缺乏企圖心。

幫忙倒垃圾比炫富加分 幽默感才是第一條件

至於真正能吸引她的男性特質，斯凱拉將幽默感放在首位，其次則是聰明、善良，以及重視家庭。她表示自己並不特別嚮往昂貴的約會或奢華禮物，反而更容易被生活中的小動作打動，例如忙碌一天後，男友願意主動幫忙倒垃圾、打掃家裡，這些貼心舉動在她眼中，甚至比對方擁有大量財富更具吸引力。

斯凱拉也直言，過去曾遇過不少經濟條件優渥、個性卻不理想的人，因此她認為，財富從來不能代表一個人是否適合成為伴侶。對她而言，理想男友不必是富豪，也不需要與她擁有相近收入，只要個性合得來、對生活有目標，並願意互相照顧，就已經符合她心目中的重要條件。

23歲成人女星月收3千萬！霸氣喊願包養　倒垃圾竟比豪車更加分

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 她每月收入超過100萬美元，約新台幣3100萬元，卻不把對方財力列為優先條件。即使男方年薪只有3萬美元，她也不介意，反而更看重個性與生活態度。

  • 她可以接受男友賺得少，甚至願意負擔生活開銷；但對方不能整天無所事事，必須有工作或至少有努力生活的目標，不能只依賴她的收入過日子。

  • 她把幽默感放第一位，其次是聰明、善良與重視家庭。對她而言，倒垃圾、打掃家裡這類貼心小事，比豪車或昂貴禮物更能展現吸引力。

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