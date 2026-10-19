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外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

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外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

TVBS新聞網／編譯張森皓
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圖為外星人示意圖。(美聯社)
圖為外星人示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

曾參與阿波羅16號任務的太空人杜克受訪表示，他不認為外星人友善，反而可能是偽裝成天使的惡魔，這一看法主要源自其宗教信仰與個人經驗。

美國又有外星人相關消息傳出。曾參與阿波羅16號（Apollo 16）登月任務的太空人杜克（Charles Duke）分享，自己不覺得外星人是「友善物種」，而是偽裝成天使的惡魔，試圖讓人類偏離真理。

前太空人懷疑外星人邪惡勢力

「紐約郵報」（New York Post）報導，1972年阿波羅16號登月任務時，現年91歲的杜克是時任駕駛員；也曾參與阿波羅11號（Apollo 11）登月任務的地面通訊工作。近期他受訪時，發表對外星人的看法，他懷疑外星人背後可能有邪惡力量，並非友善物種。

杜克坦言，自己這項看法經常受到嘲笑，科幻電影也常常營造外星人友善、可愛的一面。然而，他引用《聖經》〈哥林多後書〉11章14節說：「……因為連撒旦也裝作光明的天使。」比喻邪惡力量偽裝成光明、正面的形象，某些UFO（不明飛行物）可能就與此相關。

報導指出，杜克強調這是「上帝向他顯明的事」，但也坦言自己在太空任務期間，從未接觸過UFO或外星物種，自己這些觀點建立在個人信仰與經驗，與科學並無關連。

值得一提的是，外星物種與宗教力量相關，也頻繁出現在美國政壇。美國副總統范斯（JD Vance）今年3月時受訪表示，他覺得UAP（不明異常現象）可能不是外星人，而是「與惡魔有關」。

外星人非友善物種？前阿波羅登月太空人：偽裝天使的惡魔

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 杜克認為外星人不一定是友善物種，甚至可能是偽裝成天使的惡魔。他用宗教觀點解釋部分UFO現象，強調這不是科學結論，而是自己的信仰判斷。

  • 他引用《哥林多後書》11章14節，認為撒旦也會裝作光明天使，因此某些UFO可能代表偽裝成善意的邪惡力量。這是他對現象的宗教性詮釋。

  • 報導指出，美國副總統范斯今年3月也曾表示，UAP可能不是外星人，而是與惡魔有關。文章藉此顯示，外星與宗教連結的看法在美國政壇也存在。

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