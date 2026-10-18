研究：咖啡、酒精會改變母乳 恐影響寶寶腸道、免疫發育

美國一項研究指出，咖啡及咖啡因攝取量與母乳中特定代謝物濃度密切相關。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 美國研究分析349名母親母乳樣本後發現，飲食、遺傳與乳腺基因表現都會影響母乳代謝物，其中飲食的解釋力最高，但目前仍屬觀察性研究，尚未證實對嬰兒健康的因果影響。

美國一項針對349名母親的研究發現，母親的飲食習慣、遺傳差異及乳腺細胞的基因表現，均與母乳中的代謝物組成有關，其中飲食是研究所測量的母親相關因素中，對代謝物濃度差異解釋力最高的一項。研究指出，咖啡及咖啡因攝取量與母乳中特定代謝物濃度密切相關，顯示母乳成分受到多種生理及生活因素共同影響。

據「bioRxiv」刊載的研究，美國研究團隊分析明尼蘇達州及奧克拉荷馬州349名母親產後約一個月的母乳樣本，利用質譜分析技術檢測458種代謝物，並結合飲食問卷、母乳細胞基因表現及遺傳資料，探討不同因素與母乳分子組成之間的關聯。

咖啡攝取與母乳特定代謝物濃度密切相關

研究團隊比較199項飲食特徵與458種母乳代謝物，發現1038組達統計顯著的相關性，其中920組、約88%呈正相關，顯示母親攝取較多特定飲食成分時，母乳中部分代謝物的濃度也傾向較高。

其中，咖啡及咖啡因攝取量與母乳中的奎寧酸及1,3-二甲基尿酸濃度具有高度相關性。研究發現，飲食特徵可解釋母乳中奎寧酸濃度差異的34%；此外，飲食特徵也可解釋與柑橘類水果攝取有關的脯胺酸甜菜鹼濃度差異的12.5%，反映母親的日常飲食與特定母乳代謝物之間存在明顯關聯。

研究也發現，酒精攝取量較高的母親，其母乳中的鞘胺醇-1-磷酸濃度傾向較低。這是一種參與細胞訊號傳遞的脂質，可能與腸道發育及免疫功能有關。另外，以健康飲食指數衡量的整體飲食品質，與母乳中的核黃素（維生素B2）及N-乙醯鳥胺酸濃度呈正相關。

遺傳變異與乳腺基因表現也影響母乳組成

除了飲食因素，研究團隊也分析母乳細胞的基因表現，發現部分參與代謝作用的酵素，其基因表現量與特定代謝物濃度呈負相關。例如，當負責代謝喹啉酸的QPRT基因表現量較高時，母乳中的喹啉酸濃度通常較低；另一種與二肽分解有關的DPEP1基因，其表現量較高時，母乳中的半胱胺酸-甘胺酸濃度也傾向較低。

全基因組關聯分析則發現9組達研究顯著性門檻的代謝物與基因座關聯，其中包括與嘌呤代謝有關的PDE6A附近遺傳變異，以及與唾液酸類代謝物有關的GNE附近遺傳變異。研究指出，部分遺傳關聯可能與泌乳期間乳腺特有的生物作用有關。

研究最後整合183名參與者的飲食、臨床及部分遺傳特徵建立預測模型。在成功選出預測變數的246種代謝物中，模型對濃度差異的解釋力中位數為13.2%；其中168個模型、約68%，以飲食因素占已解釋變異的最大比例，顯示飲食是本研究所測量的母親相關因素中，與母乳代謝物組成差異關聯最強的因素。

不過，研究團隊強調，這是一項觀察性研究，尚無法證實飲食或遺傳因素與母乳代謝物變化之間的因果關係，也未直接評估這些代謝物對嬰兒健康的影響。由於研究僅採集產後約一個月的母乳樣本，且受試者主要具有歐洲血統，未來仍需擴大研究族群與泌乳階段，進一步釐清母乳代謝物是否能作為母親營養狀態及嬰兒發育的評估指標。

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