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美股「最痛苦的1年」要來了？ 傳奇大佬揭3大致命危機

TVBS新聞網／編譯謝景沛
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都鐸投資公司創辦人兼投資長瓊斯預言，美股將在2027年迎來「極具挑戰性且非常痛苦...
都鐸投資公司創辦人兼投資長瓊斯預言，美股將在2027年迎來「極具挑戰性且非常痛苦的一年」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街大佬瓊斯警告，2027年美股恐因IPO供給暴增、財政赤字失控與油價飆升而迎來極度痛苦的一年，市場資金環境甚至可能比2002年更差。

華爾街傳奇對沖基金大佬保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）13日接受CNBC節目「Squawk Box」專訪時發出重磅警告。他直言，隨著科技巨頭IPO潮帶來龐大股票供給、美國財政赤字失控，以及油價潛在暴漲，美股將在2027年迎來「極具挑戰性且非常痛苦的一年」，資金流向更是陷入自2002年網路泡沫破裂以來最不利的困境。

股票供給大噴發 2027年面臨自2002年最慘「資金逆風」

都鐸投資公司創辦人兼投資長瓊斯指出，在過去四年牛市中，企業庫藏股回購與併購（M&A）大幅減少了市場上的股票供給，成為支撐美股一路攀升的強勁順風。然而，這股順風正在全面逆轉。

隨著生成式 AI 巨頭如OpenAI、Anthropic準備迎來大規模IPO，加上近期才完成發行的SpaceX，以及各大科技廠為了籌措AI建設資金而進行的二次增資，市場將被海量的股票供給淹沒。「2027年對股市來說將會非常、非常艱難。」瓊斯強調：「就美股資金流向而言，這可能是自2002年以來最不利的時期。」

重演1999網路泡沫前夕 美赤字失控終將引發「2008式大對帳」

瓊斯將當前的市場氛圍比喻為1999年，也就是2000年網路泡沫破裂前的一年。他點出，目前市場已出現極度K型分化，僅少數受惠於AI熱潮的企業支撐大盤，其餘個股則相形見絀。

更致命的隱憂在於美國持續膨脹的財政赤字。瓊斯直言，沒有政治家會自願加稅或削減支出，除非市場強迫他們這麼做。「這將會像2008年金融海嘯與不良資產救助計畫（TARP）一樣，」他評估，市場目前有60%的機率已經來到迫使政府面對赤字代價的臨界點（Tipping Point）。

預估油價恐再暴漲25美元 傳奇大咖宣告：明年將全面做空

除了股票供給過剩與赤字危機外，油價攀升是瓊斯看空市場的第三大威脅。他透露自己目前手握石油多單，並預期中期選舉過後，油價可能再暴漲20至25美元，而這將是股市最痛恨的噩夢情境。

面對高通膨、美債殖利率飆升與聯準會（Fed）潛在鷹派轉向的威脅，這名億萬富豪對沖基金大咖毫不掩飾地表示：「我整年都會維持做空，市場現在幾乎沒有價值可言。」他回顧，1998年至2002年間海量IPO與解禁潮釋出大量供給，當時正是歷史上做空最容易、獲利最豐厚的時期，而歷史正在重演。

投資人小心！美股「最痛苦的1年」要來了 傳奇大佬揭3大致命危機

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精華 FAQ

  • 他認為科技巨頭IPO與二次增資會讓股票供給大增，加上美國財政赤字惡化與油價可能暴漲，將共同壓抑股市估值與資金流向，形成極不利環境。

  • 第一是OpenAI、Anthropic等帶來的股票供給激增；第二是美國財政赤字失控，可能逼政府面對代價；第三是油價上漲，恐再推升通膨並打擊股市。

  • 他認為市場像1999年那樣被少數AI概念股撐起，又可能像2008年一樣，因赤字與政策壓力累積到臨界點後，被迫出現劇烈調整與對帳。

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