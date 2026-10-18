護照要不要隨身帶？有些國家要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

有些國家規定旅客必須隨身攜帶護照，若遇官員臨檢卻拿不出來，可能被罰款。護照示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Global Residence Index）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊專家提醒，部分國家要求旅客隨身攜帶護照，否則臨檢時可能受罰；同時建議妥善分開保管、備份文件，降低遺失與補辦風險。

國際旅行有個基本原則：護照 要像珍貴鑽石一樣收好。一旦遺失或遭竊，不僅麻煩，還得焦急跑一趟當地使領館，回國行程也可能延誤。不過，有些國家規定旅客必須隨身攜帶護照，若遇官員臨檢卻拿不出來，可能被罰款。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）請旅遊專家分析各國規定與保管方式。

「旅遊與休閒」特約旅遊顧問、Inspired Escapes創辦人艾拉斯穆斯（Shari Erasmus）說，日本 是最明確的例子。短期旅客依法必須隨時攜帶護照，被要求出示卻拿不出來，最高可罰10萬日圓（約630美元）。

除了日本，報導指出，預期旅客隨身攜帶護照的國家還包括中國、比利時、義大利、西班牙、馬來西亞、印尼、土耳其、埃及、越南、南韓、秘魯、泰國、玻利維亞與俄羅斯。不論前往哪個國家，都建議至少準備護照影本或電子檔，因為萬一被當地執法人員攔查，可能會被要求查驗護照。艾拉斯穆斯提醒，各國規定可能改變，她都會請客戶出發前先確認目的地的最新要求。

隨身帶著護照逛外國城市，難免讓人擔心遺失，但只要貼身收好，就能降低風險。艾拉斯穆斯說，最理想的做法是穿在衣服內側的輕薄防盜刷（RFID）頸掛包或腰包，或是把護照放在斜背包前側、有拉鍊的內袋。但切記不要放在後口袋，或有外側拉鍊的包包。

建議護照與現金、信用卡分開放

她也建議，護照要與現金、信用卡分開放，才不會一次遺失全部。出發前，也要把護照掃描檔存在任何裝置都能取用的地方，萬一出事，到使領館補辦會快得多。

前航空業人士、BeachSupplies.co.uk創辦人貝文（Craig Bevan）也有相同看法，並補充說，護照遺失其實多半是因為損壞，而非遭竊，因此攜帶時要格外小心。他說，護照在海灘被水浸濕，或在包包裡被折彎，到機場可能引發大麻煩。他建議多加一層塑膠收納袋保護。

護照除了在臨檢時證明身分，也是當地許多旅遊活動的通行證。艾拉斯穆斯說，在中國購買火車票、辦理退稅、參觀部分博物館，以及入住新飯店，都需要出示護照正本。

如果目的地並未規定必須隨時攜帶護照，她建議將護照放在飯店保險箱，並隨身帶另一種身分證件，例如駕照或政府核發的身分證。