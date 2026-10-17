整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？

中國今年7月平均每36秒就有一部新的AI劇上線。(取材自界面新聞)

每天花兩個多小時追短劇，正成為中國影音市場受到關注的現象。根據QuestMobile監測，2026年7月，字節跳動旗下紅果短劇每日活躍用戶達1.68億，年增107%，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及芒果TV四大長影音平台的日活總和。

短劇市場擴張之際，AI生成作品也迅速崛起。從虛擬主角暴紅、經營社群，到真人演員工作受到衝擊，AI正在改變影視產業；但產量增加背後，也浮現內容雷同、獲利困難等問題。以下整理中國AI短劇的暴紅現象、產業隱憂，以及從業者如何尋找共處之道。

中國短劇快速擴張 進入AI大量生產時代

免費追劇 紅果用戶年增79.1%

紅果短劇獨立App於2023年8月上線，2026年1月日活突破1億，到了7月再增至1.68億。相較之下，騰訊視頻同期日活約5000萬、愛奇藝約4500萬，優酷與芒果TV各約3000萬，四家合計約1.55億。月活方面，紅果今年5月達3.56億，年增79.1%，顯示平台用戶規模持續擴大。

紅果採取免費觀看、廣告分帳模式，降低追劇的付費門檻，再透過廣告收入與內容合作吸引創作者提供作品。用戶也可先在抖音接觸短劇片段，再轉往紅果觀看完整內容；番茄小說等產品則提供網路文學IP，形成短影音引流、小說開發與短劇播放的業務協同。

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前8月上線43萬部 AI劇占逾9成

平台擴張之際，中國微短劇供給也快速增加。國新辦9月發布的資料顯示，今年前八個月上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇占比超過九成；全中國微短劇用戶超過8億，2025年市場規模突破人民幣1000億元。報導並指出，紅果年初設立AI劇獨立入口後，熱播榜前99名已有77部AI短劇。

AI大模型與智慧工作流迭代，降低製作門檻、壓縮流程，也帶動大量業者進場。但技術普及不代表專業人才充足，業者指出，同時懂AI與影視製作的人才越來越難找，年薪至少接近人民幣百萬元，約15萬美元。部分團隊開始轉向品牌客製、精品、IP及海外市場，業界也直言，目前製作能力很強，關鍵仍是缺少好故事。

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看得停不下來、追虛擬明星 AI短劇爆火

快節奏+強烈情節 觀眾評價兩極

AI短劇的吸引力，從網路討論可見不同反應。一名網友分享，身邊不少長輩沉迷AI短影音，但自己觀看後，卻覺得音效與口白突兀，難以理解好看之處。貼文引來其他網友回應，有人表示父母或伴侶經常觀看，也有人認為作品節奏快、情節誇張，容易讓人一集接著一集看。

部分觀眾欣賞AI角色的外貌與畫面精緻度，認為只要故事合理，就值得追看。這些回應反映不同觀眾的觀看感受，但並非中國觀眾年齡分布或偏好的整體調查。

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故事掀共鳴 AI主角也有粉絲團

暴紅作品也包含具有歷史寓意的題材。「問蒼生」是一部以東漢末年為背景、長26分鐘的AI短片，8月17日上線後，截至25日上午在B站觀看次數突破1400萬。故事描述裴令史查訪怪事，發現所謂妖異與百姓的生存困境有關，為避免民眾遭到清算，只能把人禍記成妖異。片尾「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」引發共鳴，也有觀眾肯定其運鏡、人物表情與故事完整性。

另一部「被裁掉的女孩」則讓虛擬主角走出劇集。方桃子與周以衡相關單平台播放量突破2億，全網討論量超過8億。兩人各自經營社群，發布生活片段、互動與追求情節；方桃子粉絲超過33萬，周以衡超過11萬，CP話題討論量達300萬。從觀看故事到追蹤角色日常，AI演員也開始採用社群經營與粉絲互動的方式累積人氣。

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AI短劇衝擊娛樂圈 真人演員掉價危機

范冰冰：沒一張臉能被記住

面對AI短劇熱潮，范冰冰並未全盤排斥。她表示，AI已是正在發生的變化，自己私下偶爾也會觀看，但認為作品人物外貌過度相似，看不同短劇時，常像只是換了古裝或時裝，難以留下鮮明的臉孔記憶。

她的疑慮也包括觀眾接觸的內容。范冰冰回憶，過去演員與觀眾透過世界電影、藝術長片汲取養分，擔心年輕世代若主要觀看快速產出的AI短劇，審美品味恐怕只會每況愈下。

至於AI能否取代真人，她承認導演可能為降低預算採用AI，但強調真人表演來自自身生活閱歷，「看一部短劇跟看十部短劇，裡面每個人的臉都太雷同了，目前沒有一張臉是能被我記住的。」

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影視業收縮 沈騰、李小冉自嘲沒戲拍

演員工作機會也成為話題。沈騰在「現在就出發4」提到半年多未進組，向其他嘉賓詢問工作從哪裡找；李小冉在「你好星期六」聽到趙今麥要回橫店拍戲，也脫口詢問對方還有戲拍，相關片段隨即登上熱搜。

不過行業人士認為，沈騰主要是放緩節奏、等待優質劇本；李小冉的處境則反映中生代女演員可選角色有限、合適女主劇本不足。

2026年劇集開機率約為去年的三成，橫店攝影棚空置率一度逼近80%，AI短劇也分流大量資本與注意力。在整體影視業收縮之下，頭部演員出現階段性空窗，中腰部以下演員更加艱難；但不能僅憑綜藝中的自嘲，就認定兩人已遭AI取代。

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AI短劇藏隱憂：生產更快、賺錢更難？

每36秒上線一部 跨過盈虧線的作品有限

AI短劇的生產速度相當驚人。8月報導指出，2026年7月平均每36秒就有一部新AI劇上線；每日TOP100榜單中的AI作品占比，也從5月超過半數，升至8月約七成。但作品增加，並未同步帶來更多收益。

DataEye上半年資料顯示，抖音端上線22.19萬部AI劇，其中1055部播放量破億，占約0.48%。若以5000萬播放量作為盈虧平衡的參考線，達標者僅1.3%，約每77部才有一部過線。DataEye副總裁林啟文指出，AI降低製作門檻，卻未必讓創作者更賺錢，反而可能加快虧損。

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同質化分散流量 成本上升、分帳縮水

另外，AI漫劇競爭尤其激烈，每1000部新作品中，約只有一部成為爆款。熱門作品推出後，往往很快出現故事架構相似、僅更換角色名稱或支線的版本，進一步分散觀看流量。

製作端也面臨成本壓力。影視出品人陳琪表示，近半年AI短劇每分鐘製作成本，已從人民幣1000元升至3000元甚至5000元，追求更精緻畫面還可能繼續增加。

收益端則出現平台取消保底、降低分帳的情況。業者溫南指出，部分普通短劇過去每萬次播放可分得人民幣800至1000元，如今可能只剩100元。供給過剩、內容雷同與收益收緊，使市場逐漸從大量投放、押注爆款，轉向精品競爭；業者仍認為，劇本、人物塑造與情感共鳴才是爆款核心。

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橫店與演員 如何在AI時代生存？

讓遊客當主角 橫店盤活片場

受到AI短劇衝擊、傳統劇組減少，橫店影視城2026年8月推出散客短劇拍攝體驗，利用閒置攝影棚與待業影視人員，讓遊客走進片場演戲。截至8月下旬，參與人數已超過2000人。

個人體驗起價人民幣218元，不含妝造；含妝造為388元。遊客可選擇劇本與戲服，由專業影視班底提供服務，園區官方NPC免費搭戲，也能體驗反轉情節。有遊客為增加戲劇張力，詢問能否搧搭檔巴掌，但必須取得對方同意。

從讓遊客看戲轉向親自演戲，橫店嘗試將片場與人力轉化為旅遊體驗。不過，這項業務能否成為可持續的成長來源，仍有待時間驗證。

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戚薇推數位分身 留住授權主動權

演員方面，女星戚薇選擇推出官方數位分身，先以AI短劇「末日盛夏」角色韓清夏亮相。她透露，早在十年前就曾掃臉建模，這次計畫則醞釀約兩年；製作難點不只是外貌相似，更包括表情、動作與表演能否穩定保留個人特徵。

戚薇強調，此次採有限授權，她保有劇本及成片的事前審核與最終否決權。藝人授權的除了外貌，也包含職業生涯累積的品牌與信譽，因此不能失去決定權。

她認為AI將重新定義工作方式，真人應思考如何把科技省下的時間投入創意與創作。她也沒有要求所有同行立即採用AI，而是表示可以先觀察、學習，再決定是否參與；選擇合作時，關鍵是清楚掌握數位形象的使用範圍與主動權。

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