整理包／白宮最短命發言人？扎卡里亞5天下台全紀錄

白宮新任發言人扎卡里亞上任5天便遭撤換。CNN報導，她原本甚至不在主要人選之列，之所以突然獲青睞，源自川普一時起意，想任用一名忠誠、經常在電視上替他辯護的人。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮發言人扎卡里亞上任後迅速陷入首秀失誤、律師資格爭議與中國廁所失言風波，最終在川普公開勸退下，僅5天就傳出下台。

白宮 首席發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）上任才5天，就在16日傳出遭撤換，川普 當天公開勸她「重新考慮」。

扎卡里亞首度主持簡報只講了14分鐘，被爆自稱律師卻沒通過律師考試，還因「中國連像樣的廁所都沒有」的說法被中國網友群嘲。以下依序整理她接班、首秀、律師爭議、廁所風波到下台的經過。

臨危受命：李維特請辭，川普點名扎卡里亞接班

川普8月12日宣布，28歲的李維特（Karoline Leavitt）將在月底卸任白宮發言人，以便有更多時間陪伴年幼子女。10月9日，「紐約時報」引述知情人士報導，保守派評論員扎卡里亞獲選接班，白宮官員隨後證實川普已發出邀請。

扎卡里亞常以律師身分上福斯新聞，今年3月曾短暫擔任國土安全部發言人，6月起任川普媒體與科技集團的傳播顧問。她因擔任保守派電視評論員引起川普注意，其他潛在人選則因曾批評川普而被認為不適合。這項任命正值11月期中選舉前夕，路透／益普索民調顯示川普支持率跌到32%的新低。

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扎卡里亞近日又因批評中國的廁所引起話題，中國外交部發言人毛寧甚至邀請她再到中國走走看看。（美聯社）

首秀翻車：14分鐘、3個提問，還把丈夫說成總統

扎卡里亞13日首度主持白宮簡報，全場只有14分鐘，開場談話就占了約8分鐘，只接受3名記者提問。她表現明顯緊張，多次低頭看筆記，念記者姓名也出錯，還一度把丈夫說成總統，隨即改口並笑說這個說法不錯。

她離場時說川普即將搭直升機前往阿拉斯加，但川普當時並未立即離開，記者約一小時後才接到採訪通知。官員替她緩頰，說她只有約24小時準備，緊張可以理解；肢體語言專家則認為她語調單一、眼神交流不足，表現不如李維特。社群上有網友酸她像「人質影片」，福斯新聞觀眾也說想念李維特。

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律師風暴：「在中國考取資格」變「聽錯問題」

首場簡報會上，記者問扎卡里亞在哪一州通過律師考試，她回答「當我搬到中國時」。川普宣布任命時，曾稱她是「律師」（attorney）。

14日，「華爾街日報」報導，她2011年從佩珀代因大學法學院畢業後曾參加律師考試，但未通過，卻仍對外自稱律師。非營利組織「問責運動」已向加州律師協會投訴。15日，她改口說當時是聽錯了記者的問題，並承認自己曾報名加州律師考試，但因決定隨丈夫前往中國而放棄，還說考試結果「並不怎麼重要」。中國的律師考試只限中國公民報考，她原本的說法因此無法成立。她曾任職的北京中倫律師事務所上海合夥人高俊也表示，她當時的角色類似有薪實習生，並未從事中國法律實務。

lawyer與attorney的差別

lawyer泛指法律專業人士，attorney通常指已取得執照、可執業的律師。報導指出，她一貫自稱lawyer，並未發現她自稱attorney。

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廁所風波：嫌中國沒像樣廁所，反遭網友群嘲

律師風波未平，扎卡里亞又因談論中國的言論惹議。據彭博報導，她15日接受保守派媒體訪問，回憶2016年川普首度當選時說，自己剛從中國回到美國，當時心想：「中國怎麼會是下一個崛起大國？他們連像樣的廁所都沒有。」

言論曝光後，中國網友翻出「廁所革命」時間線，指出中國2015年啟動相關工程，2016年正值大規模改造公共廁所的階段，並以高鐵、智能廁所反問她是否只看自己想看的部分。有人嘲諷：「對手在犯傻的時候，不要叫醒他。」也有美國網友批評她無知、傲慢。中國外交部發言人毛寧16日回應，歡迎她「有機會多來中國走走」。

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5天下台：川普勸她重新考慮，打破最短任期紀錄

川普16日上午離開白宮前往喬治亞州輔選前，向記者說他已要求扎卡里亞「重新考慮」這份工作。他說：「老實說，如果我是你，我會重新考慮。」他認為媒體這幾天對她「非常粗暴」，「也許這份工作不適合她」，並表示回到白宮後會和她談談，決定權留給她。

不過各方說法不一。CNN報導，川普顧問透露她已被解僱，幾天內就會離開白宮；「華爾街日報」則指她將轉任新職，不再擔任新聞秘書，具體安排日後公布。據接近川普人士透露，川普起初並不認為首秀有部分顧問說的那麼糟，但她15日晚與福斯主持人漢尼提（Sean Hannity）對談、16日上「福斯與朋友們」後，批評更多，川普才確信她續任已不可行。

扎卡里亞只當了5天發言人，打破史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）在川普第一任期創下的11天紀錄。她轉任什麼新職、誰將接任發言人，白宮都還沒有公布。

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